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Сегодня, 21:15

Второй по стоимости трансфер «Спартака» — дороже только Тил! Что нужно знать о Барко

«Спартак» подписал трехлетний контракт с полузащитником Барко
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Новичок «Спартака» Эсекиэль Барко.
Фото ФК «Спартак»
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И почему его подписывали так долго.

Детали трансфера

25 июля «Спартак» наконец объявил о подписании аргентинского нападающего Эсекьеля Барко. Теперь все официально. По информации Transfermarkt, «Ривер Плейт» получит за своего игрока 14 миллионов евро, а сделка по Барко станет второй по стоимости в истории красно-белых — больше платили только за Гуса Тила. По информации «СЭ», игрок по трехлетнему контракту будет получать 2,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» проявил ко мне большой интерес. Я очень обрадовался и начал изучать информацию о клубе. Уделил этому большое внимание. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это стало одним из главных факторов, чтобы сюда приехать. У меня всегда есть главная цель — быть чемпионом. Хочу как можно скорее стать им со «Спартаком». Это самое важное!» — объяснил свою мотивацию клубной пресс-службе футболист.

 
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Вероятно, Барко берут на позицию нападающего, хотя при росте 167 сантиметров его номинальная позиция — вингер или атакующий полузащитник. Во всяком случае, в том же интервью после подписания контракта Эсекьель сделал намек: «В „Спартаке“ меня видят „десяткой“? Да, общался с тренером. Меня как раз хотят использовать в центре атаки. Но вообще готов играть на любой позиции. Лишь бы приносить команде больше пользы! Могу играть слева в атаке, могу быть плеймейкером. Играть в центре мне удобнее, люблю часто получать мяч. Эта позиция мне нравится больше всего».

В первом туре с «Оренбургом» Деян Станкович использовал расстановку 4-3-3 с Александром Соболевым на острие. Но учитывая его отстранение и потенциальный трансфер в Санкт-Петербург, вероятно, серб попробует расстановку с «ложной девяткой». Хотя варианты возможны разные — Барко увереннее чувствует себя на позиции плеймейкера под нападающим, но для этого придется менять схему.

Сильные стороны Эсекьеля — креатив и в первую очередь дриблинг (в прошлом году стал седьмым дриблером в мире среди игроков старше 23 лет). Он признался, что берет пример с Месси, Неймара и Мбаппе. Вероятно, в «Спартаке» видят в аргентинце замену Квинси Промесу, с которым не стали продлевать контракт.

Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Фото ФК «Спартак»

Почему подписание затянулось

С трансфером Барко у «Спартака» вышла проволочка. О договоренности между красно-белыми и «Ривер Плейт» СМИ писали 11 июля, спустя два дня футболист вылетел в Россию и начал тренировки с командой еще до подписания контракта, до этого успев побывать на стадионе и ознакомиться с клубной инфраструктурой.

Сообщалось, что у «Спартака» возникли сложности с переводом денег в Аргентину, генеральный директор красно-белых Олег Малышев заявил, что клуб «финализирует последние юридические моменты».

Теперь, очевидно, они решены.

 
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Что нужно знать о Барко

Барко начинал карьеру в шестом аргентинском дивизионе, где его в 17 лет разглядели скауты «Индепендьенте». Вскоре Эсекьель ворвался в основу и дебютировал, еще не подписав профессиональный контракт и вскоре выиграл Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы), забив в полуфинале «Фламенго» на «Маракане». В 19 уехал в «Атланту», а «Индепендьенте» выручил за его трансфер 12,3 миллиона евро. Правда, в МЛС карьера притормозилась — Барко выиграл чемпионат и Кубок, но мечтал выступать на другом уровне.

Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Фото ФК «Спартак»

А еще вляпался в неприятный скандал — на первых порах в США начал заигрывать с девушкой партнера по команде. Тренеру Херардо Мартино пришлось на время отстранить его от команды. Контролировать жизнь сына из Аргентины приехал отец Омар.

В январе 2022-го «Ривер Плейт» взял его в аренду, а затем выкупил контракт. Спустя год стал чемпионом Аргентины, забив 10 голов в 53 матчах, и завоевал Суперкубок страны. Правда, прошлый сезон получился не таким успешным — два гола и семь результативных передач в 29 встречах. В «Атланте» же с тех пор не появилось такого же качественного креативщика. Возможно, вскоре им станет Алексей Миранчук.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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