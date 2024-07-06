«Спартак» нашел замену Промесу. Москвичи заплатят за Барко 15 миллионов евро

Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Драка, которой не было

Как утверждают аргентинские источники, в ближайшее время в «Спартак» может перейти полузащитник «Ривер Плейт» Эсекиэль Барко. Клубам осталось согласовать платежи, после чего 26-летний футболист отправится в Москву. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, игрок, по данным «СЭ», будет получать 2,5 миллиона евро в год.

Если исходить из того, что на сборах Деян Станкович наигрывает схему 4-3-3, можно предположить — Барко планируют использовать на его второй позиции.

Основная — атакующий полузащитник, но он не просто может, а регулярно играет слева. Как в роли вингера, так и флангового хавбека. Причем в разных схемах. Тренирующий «Ривер» знаменитый в прошлом игрок «Баварии» Мартин Демичелис использовал Барко слева как в близких по сути расстановках 4-3-3 и 4-2-3-1, так и с ромбом в средней линии (4-4-2). Так что аргентинца можно рассматривать как замену Квинси Промесу.

Изначально «Ривер» брал Барко в аренду у «Атланты Юнайтед» за 4,4 миллиона долларов. А прошлым летом — после того, как было выполнено условие по числу сыгранных матчей — выкупил полузащитника за 7 миллионов. А тот отплатил клубу качественной игрой, с учетом всех турниров забив 10 мячей и отдав 8 результативных передач. Неплохой вклад в завоевание чемпионского титула.

Правда, зимой у Барко случился конфликт с Демичелисом. Футболист не реализовал пенальти в игре с «Атлетико Тукуман», но арбитр увидел нарушение соперника и попросил повторить удар. Тренер же дал указание, чтобы к точке подошел лучший снайпер «Ривера» — колумбиец Борха. Только Барко уперся и снова не забил, запустив мяч в небеса! Итог — замена в перерыве и попавшее на камеры недовольство данным решением. Причем тренеру потом пришлось опровергать слухи о драке в раздевалке, и только потом журналисты убедились, что отметина (дерматит) уже была на лице Демичелиса раньше.

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«Незабитый пенальти или даже два — такое может случиться с каждым. Я посчитал, что он не был на сто процентов эмоционально готов продолжать игру. Эсекиэль извинился в раздевалке, потому что он не эгоцентричен, и он не мальчик, который думает только о себе. Ты всегда учишься, и сегодня он наверняка унесет с собой полезный опыт», — заявил тренер, призвав не драматизировать ситуацию.

Точку в истории поставила следующая игра, которую Барко начал с первых минут. Да и отношения с Демичелисом у него прекрасные. После первого — не самого яркого сезона в «Ривере» — Эсекиэль получил мощную поддержку. «Мартин мне очень помог. У меня был очень сильный разговор с ним в Майами, мы много чего сказали друг другу. Я действительно хотел переломить прошлогоднюю ситуацию, и я знаю, что был очень нестабилен. Тренерский штаб дал мне необходимую уверенность и инструменты, чтобы я мог развиваться на поле. Было очень приятно помогать команде», — говорил Барко, отмечая изменившуюся роль на поле и то, как внимательно он стал относиться к тренировкам, питанию и восстановлению.

Взлет за 20 дней и ошибка с МЛС

А первым профессиональным клубом Барко стал «Индепендьенте», причем миниатюрный юноша (рост 167 см) в 17 лет совершил стремительный взлет. Играл в шестом дивизионе, где его приметил тренерский штаб резервной команды «Индепендьенте» и пригласил на предсезонку. А уже в новой команде юноша спустя несколько дней привел в восторг тренера основы — известного в прошлом защитника Габриэля Милито. В итоге за главную команду красных Барко дебютировал, еще не имея профессионального контракта. Данный путь занял 20 дней (!), и тогда в Аргентине цитировали слова Барко: «Я творческий игрок. И я буду бороться за свою мечту — играть в первом дивизионе и в сборной».

С национальной командой пока не сложилось. Барко съездил на юниорский ЧМ-2019 в компании так и не закрепившегося в ЦСКА Адольфо Гаича, забил два гола ЮАР, но Аргентина в первом же раунде плей-офф проиграла в серии пенальти Мали (2:2 в основное время). А потолком — по крайней мере на данный момент — для Эсекиэля стала токийская Олимпиада. Она тоже не принесла радости, так как сине-белые стартовали с сенсационного поражения от Австралии (0:2), после чего даже ничья с будущим серебряным призером Испанией (1:1) и победа над прямым конкурентом Египтом (1:0) не помогли выйти из группы. Не хватило одного мяча в ворота «фараонов».

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Зато на клубном уровне карьера Барко начиналась сказочно. В 17 он не просто выиграл Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы) — во второй финальной игре на легендарной «Маракане» против «Фламенго» забил с пенальти решивший судьбу трофея гол (1:1 после домашних 2:1).

Что затормозило карьеру Барко, так это ранний отъезд в МЛС. Ему советовали не торопиться, но «Индепендьенте», отказав ранее «Бенфике», не мог устоять от рекордного на тот момент предложения из американской лиги на 15 миллионов долларов.

Да и молодого игрока прельстил миллионный оклад, и он надавил на клуб, рассчитывая, что переход станет трамплином перед трансфером в Европу. Только полной радости не доставили ни деньги, ни титулы чемпиона МЛС и победителя Открытого кубка США. «Надеюсь, что смогу вернуться, чтобы выиграть для красных восьмой Кубок Либертадорес. Это мечта, которую я хочу осуществить. «Индепендьенте» дал мне много в юности. Я сожалею, что мало оставил в ответ. Я сильно скучаю по красным и болельщикам, которые подарили мне много любви», — говорил Барко, еще выступая в МЛС.

Только деньги на трансфер нашлись у «Ривера». Тогда воедино сошлось все — возвращение на родину, игра со старым другом Хулианом Альваресом и, конечно, возможность поработать с Марсело Гальярдо. Тогда, кстати, Барко заметил: «Мне очень нравится играть на позиции левого нападающего или полузащитника». Судя по всему, теперь эта роль будет отведена аргентинцу в другом красно-белом клубе.