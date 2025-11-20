Видео
Сегодня, 00:00

Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова

«Спартак» продолжает поиски нового главного тренера после отставки Станковича
Илья Казаков
Колумнист
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации в красно-белом клубе.

Мнение

«Привези мне, батюшка, из далеких заморских стран цветочек аленький, краше которого нет на всем белом свете!»
Русская народная сказка «Аленький цветочек» в обработке Сергея Аксакова

11 ноября «Спартак» уволил Деяна Станковича и объявил, что командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Вадим Романов.

6 декабря «Спартак» проведет свой последний матч в году, с «Динамо», и уйдет в отпуск. Сезон возобновится в конце февраля.

Поскольку у Романова нет категории Pro, с поиском кандидатуры, устраивающей руководство, надо будет или уложиться до начала весны, или вводить в штаб номинального специалиста с такой лицензией, чтобы соответствовать всем нормам.

По сути, есть четыре месяца, чтобы закончить сериал, который начался задолго до официального расставания со Станковичем.

Станислав Черчесов, Владимир Ивич, Ангелос Постекоглу.Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»

Каждый день всплывают новые фамилии, преимущественно иностранные. Практически по каждой мы узнаем об отказе. Из того, о чем можно сказать точно, складывается такая картина: Луис Гарсия был готов возглавить «Спартак», но его кандидатуру зарубили, а остальные, кто готов, — специалисты из России.

Есть еще неопределенность с Альбертом Риерой, за которого словенский «Целе» просит выкуп в 2 миллиона евро. Но очевидно, что москвичей смущает даже не сумма.

Все это похоже на квест, который никак не закончится. На пазл, который никак не складывается, — и вопреки устаревшему слуху, что есть два пути: иностранный — Франсис Кахигао, и свой — Андрей Мовсесьян, все серьезные источники говорят об одном. Что нет никакого дуализма и никакой альтернативной гонки. Поскольку «Лукойл», как любая сложная и большая корпорация, подчиняется законам бизнес-мира, каждый кандидат на топ-позицию в ней согласовывается долго и основательно — но если его утвердили, то в рамках полномочий существует полное доверие. Как и спрос, разумеется.

Франсис Кахигао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Речь сейчас о спортивном директоре Кахигао. Который пришел в непростую управленческую конструкцию, был вынужден искать в ней свое место, а сейчас (мы же не знаем, какую роль Франсис сыграл в увольнении Станковича, а это вопрос ключевой) должен принести на золотом блюдечке чудо для «Спартака». По сути, этот кейс — определяющий момент для испанца.

При нем красно-белые приобрели сильных футболистов, сделав состав лучшим в РПЛ, но трансферы на выход оказались неудачными — будь то Николсон или Мангаш. Привезет сейчас Кахигао сильного тренера, предыдущую тему на время можно забыть. Не привезет — снова встанет вопрос о реальной компетенции Кахигао.

&laquo;Спартак&raquo; ведет поиск нового главного тренера после отставки Деяна Станковича.Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

Эта игра становится азартнее из-за того, что позиция «Спартака» по выбору тренера незыблема: что в последние годы при Леониде Федуне, что сейчас — в первую очередь ищут иностранцев. Возможно, подобное отношение окончательно сформировал странный отказ Курбана Бердыева. Возможно, вечнозеленая тема о зависимости наших тренеров от агентов. Но что бы ни являлось первопричиной, очевидно, что «Спартак» в некотором тупике. Странно, что при переизбытке тренеров на зарубежном рынке никто пока не хочет ехать в Тушино. Поскольку есть пример ЦСКА и Фабио Челестини, тезис о некоем геополитическом факторе выглядит не вполне убедительно.

Странно, что идет время, а мы не слышим, что идея о российском тренере для «Спартака» потенциально жива. Возможно, на этот выбор влияет кризис «Динамо» при Валерии Карпине. Но опять же — кто бы знал.

Поэтому и можно отодвигать дедлайн по новому тренеру до марта и искать без ощущения цейтнота.

Главное, чтобы он нашелся. Тот самый, единственный.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

11

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    В свинарне прения по найму Специалиста-мастака Утихнут ко второму тайму Второго дерби с ЦээСКА! И в хвост, и в гриву их Романов Матёрой схемой с кондачка Сметёт, как туча ураганов, И не уступит ни очка! И станет ясно всем писакам, Какой бы ни был выпендрёж, Что съест Романов дулю с маком - С него ж отката не возьмёшь!

    20.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В порядке, Юрий. Освоились. Готовы топить.

    20.11.2025

  • SuperDennis

    Незадачливый колумнист решил мужественно ввязаться в срочные поиски ГТ Спартака. Браво, Илья! Только с чего ты взял, что его кто-то ищет прямо сейчас? Задача была избавиться от нежелательного токсичного актива, портящего репутацию клубу и хозяину-спонсору. Она выполнена. Станкович получил громадную неустойку и уехал к семье и детям, по которым соскучился. Все счастливы, кроме болельщиков Спартака. Сезон просран. Командой до зимних каникул руководит некий Романов, на багаже справится с задачей. А вот тогда..., в зимнюю паузу..., Кахигао и примет мудрое решение, неоднократно согласовав его с Советом директоров и прочими членами. Илья, спешка нужна только при ловле блох, тебе ли не знать?!!!

    20.11.2025

  • IQ-87%

    Отберите у человека колонку -а то совсем качает какую то чушь

    20.11.2025

  • Питерский пёс

    Бред сивого Казакова, что характерно для него

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Что там с дельфинами в Неве, Дмитрий?) Нормально себя чувствуют?)

    20.11.2025

  • Слоноул

    Наконец я вспомнил откуда Казаков позаимствовал идею собственного фото. Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата Швейка. Часть 22. ... На учебном плацу он нам говорил: "Когда раздается "Habacht", ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку".

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Так, Илюхе больше - не наливать!..)

    20.11.2025

  • А где Субулька?

    ну вот! наконец то! давно мы тренера не выбирали. читать не советую и сам не буду, а если кто то что то всерьезку захочет написать,

    20.11.2025

  • Семён Фадеич

    У СЭ одна тема. На пятьсот статей.

    20.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тот самый - единственный... Нереально, Илья. Так система там не работает. Главное в ней - другое. Москстрёумен (также известен, как - Мальстрём).

    20.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Илья Казаков
