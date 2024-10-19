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Сегодня, 20:45

Как же легко «Краснодар» убрал «Спартак». Деян Станкович, что происходит?

«Спартак» дома проиграл «Краснодару»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Команда Мусаева образцово наказала за эксперименты.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Краснодар

Я давно не помню такого мощного «Краснодара».

Уверенного в себе, моментально определяющего слабые места соперника (хотя в случае со «Спартаком» они читались заранее) и прокаченного настолько, что даже после паузы на сборные каждый на поле четко знает, что делать и куда бежать. И выглядит гораздо сильнее тех, кто в спокойном режиме тренировался на базе.

Посмотрите на Кордобу, который сразу закошмарил весь центр обороны «Спартака», а Абену просто уничтожил — и в игровом плане, и морально. Или на Кевина Ленини, вернувшегося из сборной Кабо-Верде прямо перед игрой, но уже на 7-й минуте в одиночку вспоровшего все заготовки «Спартака» за две недели.

Деян Станкович монументально подготовился к «Краснодару»: выставил трех центральных защитников, распределил нагрузку на быстрые фланги и использовал двух форвардов. Но этими решениями фактически выключил команду на тайм.

Кевин Ленини (№ 6), Жоау Батчи (№ 11) и&nbsp;Виктор Са (№ 7) празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (0:3) в&nbsp;Москве 19&nbsp;октября 2024 года. Абена — слабое звено, Станкович перемудрил со схемой и составом. Сейчас «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня

Угальде снова потерялся слева — как и Николсон. Барко почти не помогал сзади, когда «Спартак» просто не мог перейти на чужую половину — и это не то чтобы удивительно, учитывая, что красно-белые впервые вышли играть по схеме 3-5-2.

Уже по первым минутам было понятно, что ключевая цель команды Станковича — продержаться хотя бы до середины тайма. Но даже это не удалось. Проход Ленини распахнул границы прогресса одного из самых критикуемых игроков «Краснодара» и вскрыл проблемы соперника в центре поля — где, казалось, все надежно. Шок, что в довольно безобидной ситуации недоработали все, кто включился в игру. Литвинов ошибся в передаче, Угальде не вступил в борьбу, Умяров открыл коридор и поскользнулся, а Абена не заблокировал удар — и заодно перекрыл обзор Максименко. Не провались хоть кто-нибудь в этой цепочке — гола можно было избежать. Но самое страшное — команда Станковича просто не понимала, что делать дальше.

Эмоции игроков «Спартака» Олега Рябчука и Александра Максименко после поражения «Краснодару».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, был неплохой отрезок в концовке тайма, когда гости выключились минут на семь: потеряли контроль и отошли на свою половину, чуть не пропустили и забили из офсайда. Но тут же вернулись и вонзили второй — снова из-под Абены, с которым разобрался Виктор Са.

Обычно «Краснодар» тяжело переносит паузы на матчи сборных, а со «Спартаком» выдал один из лучших первых таймов в сезоне. И доказал, что прямо сейчас у Мусаева самая сбалансированная команда РПЛ.

Сменой схемы и двойной заменой в перерыве Станкович признал, что стартовый план абсолютно не сработал. Возможно, на этом фоне серба немного впечатлил второй тайм. Хотя у «Спартака» по-прежнему ничего не получалось. Да, появился контроль, территория и пространство. Но, во-первых, было бы странно, если бы «Краснодар» продолжал доминировать, ведя 2:0. Во-вторых, красно-белые даже не приблизились к камбэку. И устроились на разгром. Надо признать, вполне заслуженный.

Понятно, что Станковичу непросто: первый сезон, новая лига, много новичков (не самых надежных). Но и вопросов к сербу прилично — неочевидные решения Деяна доставляют слишком много проблем. Например, уровень Абены все оценили в матче против «Локомотива» — а теперь защитника бросают под Кордобу в непривычную схему. Ставка на Николсона в старте работает в лучшем случае через раз — зато гарантированно снижает продуктивность Угальде. А от зависимости от Барко в позиционных атаках «Спартак» так и не избавился: если у аргентинца ничего не получается, ломается вся конструкция. Ни Маркиньос, ни Бонгонда с Мединой это не исправляют.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Спартак» не заслужил разгром". Станкович и Мусаев — о 0:3 в главном матче тура

«Краснодар» на таком фоне выглядит совершенной командой, которая умеет все. Хотя выстраивалась заново по ходу сезона (вспомните Суперкубок), прокачивала игроков, которых многие списали, и сейчас производит мощнейшее впечатление.

Даже интересно, насколько хватит этого заряда на дистанции (тот же «Локомотив» уже начал потухать).

И в состоянии ли «Спартак» выйти на новый уровень — по качеству, игровым идеям и, главное, стабильности.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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