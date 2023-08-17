Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Третья форма «Спартака» — отсылка к победе над «Аяксом» в 1998-м. Откуда взялись необычные красно-черные цвета

Отдел футбола «СЭ»
Александр Ширко, новая форма «Спартака», Самюэль Жиго в черной форме после победы над «Легией».
Telegram Дзен
Клуб красиво представил новый комплект.

Третий комплект формы «Спартака» на сезон-2023/24 будет с вертикальными красно-черными полосами.

Это отсылка к сезону 1998 года, когда московская команда обыграла «Аякс» в 1/4 финала Кубка УЕФА: в первом матче в Амстердаме красно-белые победили 3:1, а в ответной игре в Москве — 1:0.

Фото ФК «Спартак»

Те победы над «Аяксом» — одни из самых громких в еврокубковой истории красно-белых. Поэтому красно-черные цвета до сих пор вызывают приятную ностальгию у болельщиков.

В ролике, презентующем третий комплект формы, по сюжету отец и сын смотрят за матчем «Спартака» с «Аяксом» на телевизоре AKAI. Спустя 25 лет они снова наблюдают за игрой любимой команды, и сын дарит отцу футболку тех самых красно-черных цветов. Видео выполнено под песню «Это любовь моя».

«При создании ролика мы вдохновлялись историями миллионов болельщиков, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», — объяснили в «Спартаке».

В 1998-м зрители матча были удивлены, увидев российскую команду в Амстердаме в красно-черной полосатой форме. После игры ситуацию прояснил администратор москвичей Александр Хаджи — это было связано с тем, что «Аякс» играл в тех же цветах, потому гостям пришлось изменить свой комплект.

Дмитрий Хлестов, Валерий Кечинов, Александр Филимонов, Андрей Тихонов. «Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»

«Правила же УЕФА на этот счет предельно строги, поэтому заранее было оговорено, что и мы, и голландцы изготавливаем запасной вариант формы. По положению о международных соревнованиях первыми форму выбирают хозяева. «Аякс», естественно, предпочел свои традиционные цвета. Мы же на утреннем совещании в день матча показали два комплекта своей формы: один полностью красный, второй — красно-черной расцветки.

Илья Цымбаларь в матче против «Аякса».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Оба варианта я выбирал и заказывал по каталогу у одного из спонсоров нашей команды. На том же совещании делегат УЕФА выбрал красно-черный вариант. Кстати, такие цвета имеют и свою историческую подоплеку. В первые послевоенные и 50-е годы «Спартак» постоянно играл в красных футболках и черных трусах", — рассказывал он.

«Аякс» в той игре тренировал Мортен Ольсен, а в составе выступали звезды мирового футбола: Эдвин Ван дер Сар, братья де Буры, Шота Арвеладзе и Микаэль Лаудруп.

В составе «Спартака» в первом матче дублем отметился Александр Ширко, еще один гол забил Валерий Кечинов. В ответном матче красно-белые победили 1:0 — голом отметился Ширко.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Петржела: «Зенит» — фаворит и в ближайшей игре со «Спартаком», и в борьбе за чемпионство»
Судьи Безбородов и Иванов пропустят третий подряд тур РПЛ после нарушения протокола ВАР в Грозном
Провалы в обороне — главная проблема «Зенита» и «Спартака» на старте сезона. Как ее решают Семак и Абаскаль
Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Зенит», Кукуян рассудит «Динамо» — ЦСКА
РПЛ 5 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры в выходные
Ташуев заявил, что намерен пообщаться с игроками «Ахмата» перед матчем со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Провалы в обороне — главная проблема «Зенита» и «Спартака» на старте сезона. Как ее решают Семак и Абаскаль