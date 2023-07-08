Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

«Спартак» в ожидании трансферов. И снова без победы над «Акроном»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Даниил Зорин (справа) в матче против «Акрона».
Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес в игре с «Акроном».
Фото ФК «Акрон»
1/2
Telegram Дзен
Команда Абаскаля провела два 70-минутных матча с «Акроном». И ни разу не выиграла.
Товарищеские матчи. Клубы.
08 июл, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
Акрон

«Где трансферы?» — один самых популярных комментариев под каждым постом в спартаковских соцсетях. Болельщикам невтерпеж увидеть новичков, и ждать, судя по всему, осталось недолго. Уже в начале следующей недели медосмотр для «Спартака» должны пройти Бонгонда из «Кадиса» и Медина из ЦСКА. Кстати, армейские фанаты уже проводили парагвайца после матча Братского кубка с «Динамо», когда вся команда подошла к трибуне с серебряными медалями и Кубком России. Медину назвали «иудой» и нецензурно попросили на выход.

Игровой момент в&nbsp;товарищеском матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Жуткая травма Агапова, Медина — в «Спартаке», 0:3 от «Динамо». За ЦСКА тревожно перед Суперкубком

Ну а «Спартак» пока играет без болельщиков. Матч с «Торпедо» среди недели прошел в абсолютно закрытом режиме, даже без трансляции. Затяжной спарринг с «Акроном» показали в прямом эфире. А заключительный товарняк с «Нефтчи» пройдет в Тушине, и этот матч смогут посетить все желающие.

с «Акроном» красно-белые играли на своей базе в необычном формате — четыре тайма по 35 минут. И чтобы букмекер смог добавить эту встречу в свою линию, ее формально разбили на две. Абаскаль разделил команду на два состава, чтобы каждый футболист получил по 70 минут игрового времени. С двумя исключениями: вратари — Макименко, Селихов и Свинов — разделили между собой эти 140 минут примерно поровну, а среди полевых по тайму провели Шильцов и Умяров. Выход Умярова — событие: опорник из-за травмы не играл аж с октября прошлого года. Сразу вспомнились кадры из спартаковского промо календаря в стиле аниме, где Наиль в преддверии матча с «Динамо» ломает бумеранг.

Если вернуться к трансферам, то тут главный вопрос - в необходимости приобретать игроков а группу атаки (Медину уж точно берут не как левого латераля). В центре и впереди у «Спартака» нет кадровых проблем. В отличие от обороны, где красно-белые потеряли Тавареша и отпустили Рыбуса. Понять, вместо кого будут играть Бонгонда и Медина, сейчас можно только при большом желании. И никакой подсказки в этих матчах с «Акроном» не было. Сочетания, которые выставил Абаскаль, точно нельзя определить как основной и второй составы.

За интершум в этот вечер в Тарасовке отвечал тренер «Акрона» Калешин. «Давай-давай! Дави-дави!» — постоянно звучало, когда «Спартак» владел мячом на своей половине поля. Гости поначалу высоко и очень активно прессинговали, красно-белые без особых проблем из-под этого прессинга выходили. И забили первыми: фланговая подача Денисова и мастерский удар головой Мелешина. «Акрон» ответил моментально, и гол вышел как под копирку — такой же навес справа и точный удар головой. Правда, здесь Понсе воспользовался неудачным выходом из ворот Максименко, который налетел на своего же защитника. Первый матч «Спартак» провел с преимуществом, много владел мячом, но не выиграл.

Виктор Мозес в игре с «Акроном».
Фото ФК «Акрон»

Вторая игра началась с быстрого гола «Акрона», да и вообще гости смотрелись предпочтительнее. У «Спартака», который вышел с молодым центром поля (Зорин — 19 лет, Лайкин — 20 лет, Шильцов — 21 год), игра не клеилась совсем, и группа атаки часто была отрезана от происходящего. Во втором тайме «Акрон» забил второй мяч после неудачной срезки Классена, у «Спартака» запомнился разве что только опасный удар Соболева головой. В целом показалось, что «Акрон» на данном этапе лучше готов физически. И это вполне объяснимо: первая лига начинает на неделю раньше, чем РПЛ.

Эти товарняки пытались притянуть к апрельскому вылету «Спартака» от «Акрона» в Кубке России. Поражение было громкое, но спустя три месяца в Тарасовке об этом, конечно, никто не вспоминал. Но факт остается фактом: «Акрон» команда Абаскаля так и не обыграла.

Федор Кудряшов и&nbsp;Марио Фернандес. РПЛ, таблица переходов лета: «Спартак подписывает Медину? Марио Фернандеса ждут в «Зените»?

В заключение традиционное межсезонное напоминание: никаких далекоидущих выводов по товарищеским матчам делать не стоит. Будь то феерия на турнире где-нибудь в Абу-Даби или вот такое сомнительное зрелище на базе. Спартаковские болельщики уже давно привыкли, что яркие контрольные матчи не предвещают ничего хорошего в сезоне.

Товарищеские матчи. Клубы.
08 июл, 17:00. Тарасовка (Московская область)
Спартак
1:1
Акрон
Футбол
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Масалитин о разгроме ЦСКА: «Игра в обороне была неважной»
«Краснодар» сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем»
Защитник ЦСКА Лукин: «Перешел бы я в «Зенит» или «Спартак»? Не могу загадывать»
«Спартак» проиграл «Акрону» во втором товарищеском матче дня
Кураньи: «Может быть, в будущем я буду приводить в «Динамо» хороших игроков»
Семин — о Медине и Фернандесе: «Все работают за деньги»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА