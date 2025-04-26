Николич сильнее Станковича, с этим глупо спорить. ЦСКА по делу обошел «Спартак» в таблице. Мнение Алланазарова

Максим Алланазаров — о московском дерби.

Мнение

«Спартак» провел ужасный первый тайм с ЦСКА. Зачем нужен этот бесконечный контроль, если впереди у команды просто нет ни одной конструктивной мысли? Зачем нужно было городить огород с тактикой? Чтобы делать эти постоянные навесы? На кого? Угальде должен перепрыгнуть Рошу, Мойзеса или Абдулкадырова? Вопросы, вопросы, вопросы...

У ЦСКА очень понравился Кисляк. На правом фланге Матвей на первое сожрал Бонгонду, на второе — Денисова. Не подавился, не обляпался, ушел на перерыв сытым, а Денисов на второй тайм даже не вышел. Позже ушел и Тео. Провальная игра обоих.

ЦСКА пару раз мог круто выбежать в быстрые контратаки, чуть-чуть не везло. Но это как раз нормально с учетом того, как прессинговал «Спартак». Если бы не ошибки армейцев, красно-белым могло быть очень больно еще до перерыва.

Думаю, Левников мог поставить пенальти в начале второго тайма — Маркиньос слегка нырял, только Обляков точно не играл в мяч. При угловом задержку Мойзеса мог разглядеть только ВАР. Не увидел. Зато увидел руку Абдулкадырова. В любом случае Левников и его ассистенты отработали слабо — это факт.

Кирилл Левников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что болельщики красно-белых будут ныть, но ныть не надо — надо лучше играть в футбол, тогда все будет. Когда спасать дерби выходит Михаил Игнатов — это говорит о многом.

ЦСКА по делу опережает «Спартак» в таблице. Зимних новичков, по сути, нет ни у тех, ни у других, но у армейцев есть Николич, который на сегодняшний день точно сильнее Станковича. Спорить с этим глупо и совершенно незачем.

Уже писал: если «Спартак» закончит чемпионат ниже ЦСКА — это будет фантастический провал. Возможности двух клубов несопоставимы: при таких деньгах спартаковцы должны бороться за золото, но это все в теории. На практике сегодня подобные мысли — утопия.

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