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Николич сильнее Станковича, с этим глупо спорить. ЦСКА по делу обошел «Спартак» в таблице. Мнение Алланазарова

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Деян Станкович и Марко Николич.
Фото Дарья Исаева
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Максим Алланазаров — о московском дерби.

Мнение

«Спартак» провел ужасный первый тайм с ЦСКА. Зачем нужен этот бесконечный контроль, если впереди у команды просто нет ни одной конструктивной мысли? Зачем нужно было городить огород с тактикой? Чтобы делать эти постоянные навесы? На кого? Угальде должен перепрыгнуть Рошу, Мойзеса или Абдулкадырова? Вопросы, вопросы, вопросы...

Футболисты ЦСКА празднуют гол Гуарирапы в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 26&nbsp;апреля.Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

У ЦСКА очень понравился Кисляк. На правом фланге Матвей на первое сожрал Бонгонду, на второе — Денисова. Не подавился, не обляпался, ушел на перерыв сытым, а Денисов на второй тайм даже не вышел. Позже ушел и Тео. Провальная игра обоих.

ЦСКА пару раз мог круто выбежать в быстрые контратаки, чуть-чуть не везло. Но это как раз нормально с учетом того, как прессинговал «Спартак». Если бы не ошибки армейцев, красно-белым могло быть очень больно еще до перерыва.

Думаю, Левников мог поставить пенальти в начале второго тайма — Маркиньос слегка нырял, только Обляков точно не играл в мяч. При угловом задержку Мойзеса мог разглядеть только ВАР. Не увидел. Зато увидел руку Абдулкадырова. В любом случае Левников и его ассистенты отработали слабо — это факт.

Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Понятно, что болельщики красно-белых будут ныть, но ныть не надо — надо лучше играть в футбол, тогда все будет. Когда спасать дерби выходит Михаил Игнатов — это говорит о многом.

ЦСКА по делу опережает «Спартак» в таблице. Зимних новичков, по сути, нет ни у тех, ни у других, но у армейцев есть Николич, который на сегодняшний день точно сильнее Станковича. Спорить с этим глупо и совершенно незачем.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.Гол Бистровича принес ЦСКА победу над «Спартаком». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Уже писал: если «Спартак» закончит чемпионат ниже ЦСКА — это будет фантастический провал. Возможности двух клубов несопоставимы: при таких деньгах спартаковцы должны бороться за золото, но это все в теории. На практике сегодня подобные мысли — утопия.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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