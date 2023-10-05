О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби

В воскресенье многое решится.

Конечно, дерби надо уважать. А если твое имя «Спартак» и ты получил в предыдущем матче оплеуху 0:4, то тут же вдогонку устроиться еще и на 0:3 — это позор. Подобное бьет по болельщикам, по имиджу клуба.

Гильермо Абаскаль ожидаемо выпустил второй состав, но разве он заметно слабее первого? Джикию, Чернова, Рябчука, Умярова, Пруцева, Зиньковского, Медину, Игнатова мы легко можем представить в стартовом составе любой встречи, а кого-то из них (как Пруцева или Зиньковского) общественность отчаянно призывает выпускать с первых минут всегда. Да и Марцел Личка многим своим лидерам дал отдохнуть: из состава предыдущей игры с «Ахматом» начали кубковое дерби только четверо — Бальбуэна, Скопинцев, Фомин и Бителло.

Красно-белые при любом календаре не имеют права на безволие. Особенно в таких принципиальных сшибках, как с бело-голубыми. На два поражения с общим счетом 0:7. На то, чтобы уступить «Динамо» по ударам 4-18 (1-14 — в створ). Хотя бы из уважения к себе и фанатам.

Но давайте будем откровенны: с турнирной точки зрения матч в Петровском парке не решал ничего — «Спартак» уже забронировал за собой итоговое первое место в группе предыдущими четырьмя победами. Потери — исключительно репутационные. А вот следующая встреча действительно судьбоносная — с ЦСКА в РПЛ.

Посмотрите в таблицу — красно-белые и красно-синие делят в ней пятую строчку с 16 очками. В случае победы реально взобраться на третье место, при поражении — улететь на девятое. И это дерби, поражение в котором может стоить дорого. Во всяком случае, для Абаскаля. Так стоит ли удивляться, что концентрация «Спартака» в среду оказалась не на высшем уровне? Это психология, в футбол играют не головой, а сердцем. И ему не прикажешь разрываться, когда кровь кипит от того, что ждет тебя через три дня.

ЦСКА в похожей ситуации. Да, армейцы в последнем туре дожали «Балтику», но это — обязательная программа после пяти матчей без побед. А вектор движения задаст именно встреча со «Спартаком». Или ты в компании «Урала», «Пари НН» и «Ахмата», или шагаешь в ногу с «Зенитом».

Поражение от «Факела» по пенальти усложнило, конечно, перспективы армейцев в Кубке, но там все неплохо, и впереди домашняя игра с «Оренбургом». Так что в голове тоже наверняка сидели мысли о дерби.

А кубковые поражения красно-белых и красно-синих забудутся очень быстро. В случае победы над «заклятым другом».