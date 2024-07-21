«Спартак» не удивил. Это еще не команда Станковича

Максим Алланазаров — о поражении красно-белых в Оренбурге.

Не буду после первого тура кричать, что все пропало, но, глядя на игру «Спартака» против «Оренбурга», хочется описывать ее исключительно нецензурными словами. Я хоть и являюсь критиком красно-белых, но, как любой болельщик, садясь смотреть игру, верю в лучшее.

Верил в лучшее я примерно несколько минут после стартового свистка, а дальше начал готовиться к худшему. Постоянные провалы в обороне команды Станковича держали в таком напряжении, что от меня можно было заряжать бытовые приборы. Напомню, «Оренбург» покинули два лидера команды: Воробьев, выдавший суперперформанс днем ранее в составе «Локо», и Вера. Газовики потери бойцов не заметили и атаковали так, будто против них играл не один из лидеров сезона (на бумаге), а команда классом ниже.

Не знаю, чем заслужил выход в старте Зорин — Станковичу виднее. Но парень к игре в основе пока абсолютно не готов. Много касаний, нет уверенности, нет креатива. Рано. Про Угальде говорить не буду — печатных слов все равно не найду. Провалил игру Соболев. А кто не провалил?

Фото ФК «Спартак»

На вопрос, когда в «Спартак» приедут качественные игроки, должен отвечать спортивный директор. Интересно, он до сих пор считает, что с этим составом можно бороться за золото? Пополнивший команду в межсезонье Виллиан даже не поехал с командой в Оренбург. Прилетевший аргентинский вингер-«десятка» Барко, кажется, попросту потерялся в Москве. На фоне трансферной кампании «Зенита» все это выглядит полнейшим позором и непрофессионализмом.

Никаких долгоиграющих выводов после первого тура делать не имеет смысла — все еще может измениться в лучшую сторону, но есть ли для этого «лучшего» почва, чтобы это «лучшее» наконец-то проросло? Каждый ответит на этот вопрос для себя сам. А я, пожалуй, продолжу критиковать «Спартак» и утверждать, что с таким составом невозможно решать серьезные задачи.

И матч в Оренбурге это красочно продемонстрировал.