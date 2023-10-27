«Спартак» едет в Воронеж закреплять успех. ЦСКА ждет еще одна ничья — с «Краснодаром»? Анонс 13-го тура от Рабинера

Обозреватель «СЭ» — перед туром РПЛ.

Не удивлюсь еще одной ничьей ЦСКА — теперь дома с «Краснодаром»

По громкости вывесок 13-й тур нынешнего чемпионата выглядит достаточно проходным. Навскидку не видно матчей, от одной мысли о которых сразу закипает кровь. Ну, разве что ремейк суперфинала FONBET Кубка России этого года ЦСКА — «Краснодар». Но у «быков» тот проигрыш в серии пенальти уже отболел — команда Владимира Ивича уверенно лидирует в первенстве, ни разу не проиграла.

Тогда как армейцы поражены каким-то ничейным колдовством — шесть из последних семи матчей в чемпионате, девять из последних десяти встреч в обоих национальных турнирах. Удивитесь ли вы, если случится еще одна? Я — нет.

«Краснодар» сейчас — команда достаточно прагматичная, чтобы не рваться к победе в гостях над командой уровня ЦСКА очертя голову. Ошибутся хозяева, дадут шанс южанам — другое дело, те не преминут возможностью им воспользоваться, мастерства точно хватит. Но станут ли душить команду Владимира Федотова тисками высокого прессинга, эти ошибки во что бы то ни стало провоцировать? Сомневаюсь.

У красно-синих же в их сегодняшнем виде не видно особого ресурса для того, чтобы нанести лидеру чемпионата первое поражение. Еще и получил серьезную травму Максим Мухин, которого можно было использовать везде, кроме позиции вратаря, и он тем был для Федотова в условиях кадрового дефицита бесценен. Одной головной болью для главного тренера ЦСКА стало больше. Его уже просто жалко.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обращает на себя внимание матч «Ростов» — «Локомотив». Сумеет ли Валерий Карпин, довольно неожиданным разгромом «Ахмата» 3:0 намекнувший на выход своей команды из кризиса, развить успех? Или футболисты Михаила Галактионова, в минувшем туре, исходя из качества игры, упустившие победу над «Динамо», вернут себе то, что недополучили туром ранее? Сможет ли далеко не всегда надежный центр обороны «Локо» сдержать вытеснившего из состава Николая Комличенко, сделавшего дубль против клуба из Грозного и находящегося «в огне» Егора Голенкова? Мне кажется, при полной непредсказуемости исхода эта игра обещает приличное качество.

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000

Чего не скажешь о встрече «Динамо» с «Уралом», если видеть текущее состояние обеих команд. Бело-голубые не выигрывали пять туров подряд и на этом отрезке нехарактерно для команд Марцела Лички мало забивают — лишь два гола. Притом что до того в шестиматчевом промежутке со второго по седьмой туры ни разу не отправляли в ворота соперников меньше двух мячей, а всего их результативность составила 14 голов, то есть 2,33 за игру. А потом в пяти встречах — 0,4 за матч! В чем корни такого драматического падения, которое определенно и отправило «Динамо» из топ-4 в середину таблицы — Личке надо понять и исправить как можно быстрее.

Но проблемы Виктора Гончаренко по сравнению с ним выглядят еще намного более серьезными. Если взять уже достаточно большой отрезок, начиная с шестого тура, то есть семь туров, то за это время «Урал», здорово начавший чемпионат, делит последнее место с «Сочи» — по три очка. Сравните с обитателями нижней половины таблицы за тот же период: «Оренбург» — 10 очков, «Факел» — 9, «Балтика» и «Рубин» — по 8, «Ростов» — 6. А у уральцев — мало того что три очка за семь туров, так еще ноль побед и разность мячей 5-15.

Сенсационный старт — четыре победы в первых пяти турах — позволяет «Уралу» по-прежнему держаться в самой середине таблицы, но крупный проигрыш — 1:4 — уже даже «Сочи», давно забывшему, что такое победы, сильно настораживает. Послематчевые высказывания президента «Урала» Григория Иванова, как известно, из-за его гиперэмоциональности надо делить даже не на два, а на три, но видно, что и он сильно напрягся. В общем, это тот случай, когда проигрывать нельзя ни тем ни другим. Нас ожидает ничья в Петровском парке?

Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знатное рубилово двух команд из группы аутсайдеров ожидается в Казани — «Рубин» — «Балтика». Причем в последнее время и те и другие показывают внятную игру — да и вообще, после неожиданного перформанса «Сочи» в Екатеринбурге не назовешь ни одной безоговорочно «хромоногой» команды в лиге. И разве не интересно, что покажут те же «барсы» Александра Точилина еще на одном выезде, к Сергею Юрану в Нижний?

Играет ли испанец «в Черчесова»?

«Спартак» после одного из лучших матчей в сезоне — с «Пари НН» — едет на выезд к «Факелу», в прошлом туре довольно неожиданно выигравшему (первая победа при Сергее Ташуеве) в гостях у «Оренбурга». Оба клуба — участника встречи в Воронеже подходят к ней в неплохом настроении. Не буду говорить, что в хорошем, поскольку и в «Спартаке», и вокруг него до победы над Нижним бушевали страсти, и «Факел» плелся в самом хвосте.

Интересную мысль на днях высказал коллега по «СЭ» Максим Алланазаров — по его мнению, последними решениями по Александру Соболеву (отстранение от тренировок перед ЦСКА, невыпуск в основе с «Пари НН») Гильермо Абаскаль «исполняет Черчесова». Дает инъекцию той жесткости, которую считают фирменным знаком бывшего главного тренера сборной России.

С одной стороны, что-то в этом есть. Испанец показал, что для него нет незыблемых авторитетов — и даже если Соболева объективно некем менять, можно и тренироваться, и играть без него. Первый тайм «Пари НН» красно-белые провели лучше второго, и эта половина матча стала одним из лучших таймов «Спартака» в этом чемпионате. И центрфорварда в ней не было. То есть эту микродуэль тренер у футболиста выиграл. Так сказать, в силовом единоборстве.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все так. Но, во-первых, команду надо оценивать на более длинном отрезке. С ЦСКА без дисквалифицированного Соболева «Спартак» забил дважды, в том числе и игравший центрального нападающего Квинси Промес, но в целом красно-белые были плохи. С Нижним — намного лучше. Дальше — в субботу в Воронеже, в следующий уик-энд с «Локомотивом» — поглядим. Тем более что после травмы голландца с «Пари НН» его участие во встрече в Воронеже хоть и не исключено, но, думаю, рисковать Абаскаль не будет. Кто тогда может выйти в центре нападения? Тео Бонгонда? Павел Мелешин?

Теперь о сравнении с Черчесовым. Его жесткая стилистика стала в полной мере работать и приносить эффект уже по обретении тренерского опыта, когда он начал чувствовать, когда к месту и не к месту включать жесть. Иногда ее не случалось, когда все ждали — например, в ситуации с Артемом Дзюбой и Александром Кокориным после их глупых «усов» в соцсети Кокорина на следующий день после вылета сборной без них с Кубка конфедераций. Не знаю тех, кто не был уверен, что нападающие закрыли себе путь в сборную и на ЧМ-2018. Но Кокорин вернулся в национальную команду уже осенью 2017-го (правда, вскоре получил тяжелую травму, которая и оставила его без мирового первенства), а Дзюба наработал на возвращение в сборную в Туле весной 2018-го. Дальше вы все помните.

Чего Черчесов не мог и никогда не сможет принять — это того, когда игрок бесцеремонно лезет в его полномочия. Ведь именно поэтому случилась знаменитая динамовская история с Игорем Денисовым и приглашением поговорить в душевую: Гарик начал в своей манере выяснять, почему не поставили Артура Юсупова. Да еще и при всех, а такое только усугубило ситуацию. Ничем иным там закончиться и не могло. Хорошо, хоть действительно до душевой не дошли.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но из этой истории тренер вышел победителем, и так бывает всегда, если только футболист не обладает колоссальным авторитетом в глазах болельщиков этой команды. Как, например, Дмитрий Аленичев в конфликте с Александром Старковым. И то в итоге оба оказались проигравшими, уйдя из клуба и в одном случае закончив игроцкую, а в другом — де-факто завершив тренерскую карьеру. Потому что больше латвийский специалист нигде себя не проявил, хотя до того и на Евро сборную своей страны единственный раз в истории вывел, и шесть раз со «Сконто» чемпионом Латвии стал, и серебро со «Спартаком» взял. После этого же все — ни одного достижения. Как, кстати, и у участников другого жесткого конфликта между главным тренером и игроком — Массимо Карреры и Дениса Глушакова.

А ранний Черчесов, отправивший в дубль после 1:5 в дерби с ЦСКА в 2008 году Егора Титова и Максима Калиниченко (был еще бразилец Моцарт, которого он вернул), как раз в итоге стал жертвой этого своего решения. Егор и Максим уж точно не лезли в его полномочия — там дело было в том, что тренер ожидал от них других лидерских качеств. А не увидев их, решил действовать брутально.

В итоге получилось так, что он не рассчитал меры своего тренерского авторитета для принятия такого решения. Выиграй Станислав Саламович предыдущий чемпионат-2007 впервые для «Спартака» после 2001 года — этот авторитет был бы. Но «Зенит» с помощью знаменитого прыжка Алехандро Домингеса в Раменском на самую малость «Спартак» опередил.

Олег Романцев считался (и был) титаном и мог позволить себе в 1999-м прямо по ходу сезона убрать из команды Илью Цымбаларя, а годом позже — Андрея Тихонова, и все это «съедали». Болельщики роптали, но не восставали открыто, хотя уж из таких кумиров «рубили мясо»! Потому что это делал Романцев, который все выиграл.

А Черчесов до решения по Титову и Калиниченко выиграть не успел. Вот его фанаты и сожрали. Сейчас, после четвертьфинала ЧМ-2018, золотых дублей и двух пар золотых медалей с «Легией» и «Ференцварошем» (и лучшего достижения в еврокубках с венграми за 48 лет), шести побед в шести матчах группы Лиги Европы с «Динамо» — подавились бы. А тогда — встали на сторону Титова и победили. Правда, сам Егор к тому моменту уже перешел в «Химки» и вернулся в «Спартак» на сезон уже спустя семь лет тренером-помощником Аленичева...

Гильермо Абаскаль и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Абаскаль — Соболев — 1:0, но обоим надо зарыть топор войны

Абаскаль, между прочим, никаких радикальных решений по Соболеву не принимал, хоть явно на него и зол. Отстранение игрока от пары тренировок перед матчем, который тот так и так пропускает, — точно не отправка в дубль у всех на глазах и не приглашение потолковать в душевую. Поэтому само по себе сравнение Абаскаля с Черчесовым преждевременно, да и рыжие усы у Гильермо еще не оформились в неотъемлемую часть его имиджа.

А если Абаскаль и Соболев все-таки не зароют топор войны, через какое-то время ситуация вновь обострится и точка невозврата будет пройдена? Тогда возникнет вопрос, которым я и задался чуть выше: есть ли у Абаскаля уже такой тренерский авторитет (а если есть, то в связи с чем), который позволит ему удержать ситуацию в руках? И тут скорее надо говорить о происходящем в коллективе, чем о трибунах. Потому что у Соболева за последнее время набралось слишком много опрометчивых действий и слов, которые болельщиков возмутили. И ему самому теперь надо перед ними замаливать грехи — побольше, чем Абаскалю.

Которому в Воронеже надо во что бы то ни стало закрепить начатое с «Пари НН». А дерби с «Локомотивом», к которому уже наверняка подойдет Промес, покажет текущие тенденции в «Спартаке» более наглядно.

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000