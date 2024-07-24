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Сегодня, 19:15

Амарал — пока провал. Рабинер — о ключевых решениях спортивного директора «Спартака»

Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
Игорь Рабинер
Обозреватель
Томаш Амарал.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вопросов слишком много.

У меня все больше вопросов к Томашу Амаралу, а также к тем господам из «Лукойла», которые его назначили спортивным директором «Спартака» без опыта какой-либо работы на этой должности. Человек был старшим скаутом «Бенфики», и этого факта им оказалось достаточно. Хотя поиск игроков — это только небольшая часть работы спортдира. На выходе получается, что на «Спартаке» опять учатся.

Томаш Амарал. В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Какое отношение работа в «Бенфике» на другой должности имеет к реалиям времени, когда из Европы в РПЛ никто не едет, еврокубков нет и неизвестно, когда будут? А представление, будто работа старшим скаутом «Бенфики» подгонит в «Спартак» кучу талантливых легионеров с других континентов, пока воплотилось в Угальде (13 миллионов евро, второй трансфер в истории «Спартака» после Тила и 0 голов на данный момент) и 32-летнего Виллиана Жозе.

Тот приехал настолько растренированным, что не скинул лишний вес и не готов играть даже спустя три недели после появления. Контракт заключен 1 июля, а 21-го его не взяли в Оренбург. Это неликвид, и даже если в «Спартаке» он что-то забьет, в этом возрасте его уже никуда не продать. Стратегическое приобретение! Для него надо было пригласить в клуб старшего скаута «Бенфики».

Виллиан Жозе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За два трансферных окна не взяли ни одного российского футболиста из других клубов (притом что «Спартаку» до «Зенита» предлагали и Латышонка, и Горшкова). Последними были еще Зиньковский с Пруцевым в 2022-м. Нет, конечно, было ясно, что назначение спортивным директором очередного иностранца и не предполагает акцента на игроках из своей страны. Но на ком тогда вообще акцент, если русских не берут, европейцы в принципе не едут и не поедут при предлагаемых обстоятельствах; ликвидные бразильцы типа Педро предпочитают «Зенит», а даже сидящего уже неделю в Москве аргентинца Барко все еще подписать не могут?

Томаш Амарал. «Карпина и Черчесова нет в шорт-листе «Спартака» — тренера буду выбирать я». Интервью Томаша Амарала

Амарал, тут надо отдать ему должное, в начале мая после победы над «Динамо» четко сказал, что выбор нового главного тренера — на нем и отвечать за него будет он. Насчет «отвечать» — выяснить только предстоит, но Станковича действительно выбрал португалец, среди прочих советовавшийся с Жозе Моуринью, у которого серб был важным игроком в «Интере».

Но игроком, не тренером! Чемпионство с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», с которыми выигрывают все (при вылете с «Сампдорией»), — не аргумент для выбора в «Спартак». Потому что ни одной творческой причины тут нет — ни один клуб он не поднял, не развил, не поставил игру, футболисты при нем не выходили на новый уровень. Его взяли только за громкое имя в иной роли — так же, как самого Амарала взяли за громкое имя его бывшего клуба, где у него тоже были другие функции.

Владимир Слишкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вот дословная фраза Амарала после победы над «Динамо»: «Слишкович точно продолжит работать в «Спартаке». В итоге спортдир не выполнил обещание, и человек, быстро нашедший оптимальную для того набора игроков формулу и десять матчей в РПЛ не проигрывавший, из «Спартака» ушел. Все началось заново. И старт Станковича в Оренбурге мы видели.

Амарал еще в начале мая заявил, что «Спартак» не рассматривает кандидатуры Черчесова и Карпина. Окей, ты пошел на то, чтобы два самых опытных и имеющих прямое отношение к клубу тренера не рассматривались — тогда приводи человека, который своим профессионализмом заставит о них забыть.

Деян Станкович во&nbsp;время матча против &laquo;Оренбурга&raquo;. Пока Станкович выглядит более грозным, чем его «Спартак». «Оренбург» разобрал красно-белых на запчасти

Дай Бог, чтобы Деян все доказал, но пока он удивляется, что команда с наибольшим количеством длинных передач в РПЛ в прошлом сезоне обыгрывает «Спартак» этими самыми длинными передачами, а красно-белые, действуя с высокой линией обороны при двух медленных центральных защитниках, допускают рекордное количество быстрых атак на свои ворота в истории.

Как, на каких основаниях в «Спартак» подбирают людей на ключевые позиции — остается только изумляться. Пока все, что делает в «Спартаке» Амарал — это провал. И почему должно быть по-другому, когда человек, никогда не работавший в этой роли, прибывает в незнакомую ему страну, куда в силу известных причин мало кто из игроков и тренеров готов ехать, — совершенно непонятно.

«Лукойл», назначая Амарала, сделал для этого провала все.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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