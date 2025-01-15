Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Кахигао начал чистку в «Спартаке». За два дня красно-белые расстались с Таварешем и Жозе

«Спартак» расторг контракт с португальским защитником Таварешем
Роман Кольцов
Корреспондент
Франсис Кахигао.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен
Испанец быстро включился в работу.

Похоже, что новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао начал серьезную чистку состава. На этой неделе красно-белые расстались уже с двумя игроками: нападающим Вилианом Жозе и защитником Томашем Таварешем. Кто будет следующим?

Португалец больше не сыграет за московский клуб

В среду, 15 января, пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с 23-летним Таварешем по соглашению сторон.

Многие болельщики могли уже забыть о нем, поскольку еще летом защитник был отдан в аренду в ЛАСК. В Австрии у португальца дела не сложились: всего четыре матча во всех турнирах и одна результативная передача. Поэтому договор аренды был досрочно расторгнут и его не включили в состав на тренировочные сборы. Главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу Томаш также оказался не нужен.

««Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах», — говорится в заявлении московского клуба.

Португалец перешел в «Спартак» в январе 2023 года и принял участие в 22 встречах, отметившись одним забитым мячом. В сезоне-2022/23 Тавареш порвал «кресты» (во второй раз в карьере), из-за чего пропустил больше восьми месяцев.

Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жозе указали на выход

Днем ранее столичную команду покинул бразилец Виллиан Жозе. Слухи о его уходе были давно, поэтому новость никого не удивила.

«Бразилец присоединился к нам летом прошлого года и запомнился красивым победным голом со штрафного в кубковом дерби с «Динамо». Желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере!» — указано в сообщении пресс-службы.

Манфред Угальде, Виллиан Жозе и&nbsp;Ваня Дркушич. Виллиан Жозе уедет в Бразилию, а Угальде — во Францию? Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

Чем запомнился 33-летний форвард в Москве? Во-первых, проблемами с лишним весом. Ужасная форма бразильца бросалась в глаза, болельщики быстро прозвали его толстым Вилли, а шок от состояния новичка испытал даже тогдашний спортивный директор Томаш Амарал.

Ну и, конечно же, футболист запомнился своим единственным голом за 13 матчей. Зато каким! Принес победу в дерби с «Динамо» (3:2) на групповом этапе Кубка России изящным ударом со штрафного на 90-й минуте.

Кто еще может покинуть «Спартак»?

Еще до прибытия нового спортивного директора в Россию инсайдер Иван Карпов сообщал, что Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Жозе и Шамар Николсон с большой долей вероятности покинут «Спартак» этой зимой: кто-то уйдет в аренду, кто-то через полноценный трансфер. Из данного списка пока расстались только с Вилианом. Все остальные сейчас тренируются на сборах в Турции.

Спортивный директор &laquo;Спартака&raquo; Франсис Кахигао. Цель Кахигао — вернуть логику в трансферную политику «Спартака». И не повторить ключевую ошибку Амарала

Также активно ходят слухи об интересе к Манфреду Угальде со стороны топ-клубов. По информации «СЭ», за ним активно следит «ПСЖ». При этом, как сообщал журналист Фабрицио Романо, «Спартак» готов предложить форварду контракт с улучшенными условиями.

Впрочем, в своем первом большом интервью новый спортивный директор говорил о том, что торопиться с трансферами на вход и на выход не собирается.

«Это часть работы. Когда вы беретесь за нее, то знаете, что есть работа по укреплению состава, а есть та часть, где нужно иногда отпускать футболистов, иногда отправлять их в аренду. Но немного рано говорить о том, что мы будем делать, а что — нет. Рынок живой. Наверняка будет какое-то движение. И в плане новых футболистов, и в плане ухода игроков в другие клубы. Но сейчас мне рано об этом распространяться», — заявлял Кахигао.

8
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
Франсис Кахигао
Читайте также
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
В МИД Армении вызвали посла России
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Акрон» подписал полузащитника сборной Боснии и Герцеговины
Гранат объяснил уход Жозе и Тавареша экономией на заработной плате
Агент Солари: «Российские клубы были ближе всех к сделке, но другие двигаются быстрее»
Клубы РПЛ интересуются защитником «Замалека» Абдельмагида
Агент Барбоза — об уходе Тавареша: «Абаскаль недооценил уровень «Спартака», когда приводил этого игрока»
Мостовой — об уходе Тавареша: «Жаль, что он сломался. У него были перспективы»
Сегодня
Вчера
Неделя