Максим Никитин — о разгромной победе красно-белых.

«Спартак» выдал удивительный по сюжету матч с «Локомотивом», одержав крупную победу — 5:2. Вряд ли кто-то предсказывал такой развязный рисунок игры, но команды его нарисовали. А вот как это получилось, давайте разберемся.

1. Медицинский штаб «Спартака» оформил натуральное чудо и поставил на ноги Бабича, получившего травму в игре за сборную Сербии. В итоге Деян Станкович мог использовать всех игроков основы, за исключением давно травмированного Чернова и дисквалифицированного Литвинова. Классические 4-3-3 мало чем отличались от формации предыдущего матча чемпионата против «Акрона». Но нюансы все-таки были: Умяров играл строго в опорной зоне по Батракову, а Денисов — по левому защитнику «Локо» Сильянову. Если с первой настройкой ясно — Батраков самый опасный игрок первого круга чемпионата, то вторая обусловлена требованиями прессинга: периодически Бонгонда шел встречать левого центрального защитника Монтеса, а Денисов поднимался к Сильянову. В этой структуре Дуарте уходил в широкую позицию направо и действовал по Тикнизяну. Так «Спартак» противостоял началу атаки железнодорожников.

2. «Локомотив» Михаила Галактионова под «Спартак» практически не подстраивался: 4-4-1-1 вполне себе привычные и понятные. Вопрос возникал по Пиняеву или Тикнизяну на левом фланге атаки, но Галактионов оценил оборонительные навыки обоих и сделал выбор в сторону Наира. Тикнизян гораздо более дисциплинированно работает в прессинге и лучше взаимодействует с партнером на фланге. На другом направлении полузащиты, разумеется, оказался Самошников — возможно, главное открытие этого сезона после Батракова. В центре атаки — Воробьев, под ним — Батраков. Оборона, опорная зона и вратарская позиция — без изменений. Хотя многие болельщики «Локо» после матча хотели бы изменения во вратарскую позицию все-таки внести.

Алексей Батраков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

3. «Спартак» с первых минут снес соперника прессингом. Про его структуру я уже упоминал, но результатом стали 18 потерей мяча на своей половине поля от «Локо» — худший результат для команды в этом сезоне РПЛ. Интересно, что «Спартак» активно прессинговал только в первом тайме, а во втором это делать практически перестал. Еще важный момент: первый гол, который случился на 10-й минуте и вскрыл игру. «Локомотив» не очень комфортно чувствует себя с мячом, поскольку основную часть голов делает или со стандартов, или в переходах владения. Поэтому первый гол моментально поставил железнодорожников в патовую ситуацию, где они не совсем понимали, что делать. Важный момент: в этом сезоне РПЛ «Локомотив» ни разу не выиграл, пропустив первым (три поражения и одна ничья).

4. При этом моменты железнодорожники практически не создавали, поскольку главный контентмейкер атаки Батраков оказался выключенным из игры. В первом тайме против него шикарно выступил Умяров, который съел проспекта из Черкизово и выдавил его из зоны, откуда он привык создавать опасные моменты. У Батракова — 48% точных передач (с отрывом худший личный результат сезона), 20% — точных передач с продвижением (худший результат сезона). Единственный удар по воротам Алексей нанес после ужасного обреза Мартинса. Следствием конструктивной игры он точно не стал. На второй тайм Батраков отправился в опорную зону вместо замененного Карпукаса — на его место вышел Сарвели, а левый фланг атаки занял Пиняев, который заменил Ненахова. Самошников — лучший атакующий игрок «Локо» по первому тайму (два удара в створ ворот Максименко) — опустился на позицию правого защитника.

5. Ненахов оказался на лавке не только по тактическим соображениям. Его в первом тайме уничтожил треугольник Маркиньос — Угальде — Барко. Латиноамериканцы идеально взаимодействовали и вспарывали оборону «Локо» слева абсолютно без шансов для соперника. Бразилец мог забивать сам (после паса Бонгонды), а еще отдал голевую и один ключевой пас прямо в голову Мартинсу, но люксембуржец попал в штангу, хотя гол оттуда выглядел вероятнее, чем промах. Выход Самошникова должен был остановить скоростные прорывы бразильца и добавить активности атаки из глубины. В этом смысле Ненахов практически бесполезен. Кстати говоря, ход Галактионова отчасти сработал.

Эсекьель Барко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

6. Второй тайм начался с владения «Локомотива», а «Спартак» постарался посмотреть на то, что из этого владения выйдет. Если говорить прямо, почти отказался от атаки и прессинга. Именно индифферентность к развитию преимущества помогла забить два гола «Локо», который круто вкатился после перерыва. Причем первый случился после обреза Барко в центре поля и точнейшей доставки мяча Пиняеву. Второй — после странной игры Рябчука против Сарвели и прострела на Ньямси (там сильно помог рикошет). Но, что характерно, оба мяча пришли через правый фланг, который Галактионов намеренно реформировал. Собственно, «Локомотив» атаковал только правым флангом, потому что слева не получалось практически ничего — там семижильный Денисов погасил активность и Тикнизяна, и Сильянова, а Дуарте качественно страховал входы в штрафную. Так что в этом смысле главный тренер «Локо» часть партии выиграл.

7. Но Самошников справа в обороне — не только усиление атаки, но и ослабление обороны. Он причастен к обоим пропущенным мячам после перерыва: сначала (вместе с Бариновым) забыл в центре штрафной Угальде, а затем его легко обыграл Маркиньос, который завязал комбинацию с голом Барко. В этом смысле перестроение Галактионова вышло половинчатым. Впрочем, здесь сложно обвинять тренера, который чуть было не закрутил камбэк с 0:3 после первого тайма. Риск был точно оправданным.

8. Отдельно про Угальде. Его покер — исторический для «Спартака». В XXI веке никто не делал ничего подобного в красно-белой футболке, а пять результативных действий в одном матче — повторение перформансов Дзюбы, Ерохина, Буссуфа и Кассьерры. Нужно отметить, что спартаковец идеален в прессинге и его гол через ошибку Лантратова — всего лишь следствие усилий через в работе без мяча. Внимательные зрители могут вспомнить, что аналогичный кошмар голкиперу костариканец уже однажды устраивал в чемпионате Нидерландов. В остальном покер Манфреда — результат идеальных перемещений между центральными защитниками «Локо». Во втором и третьем голевых эпизодах он классно открывался за спиной Монтеса. Мексиканец — умный защитник, но Угальде перехитрил его ложными маневрами, а в ситуации с третьим голом ввел в заблуждение еще и Ньямси, когда открылся в пространство между ним и Монтесом. Четвертый гол — коллективная безответственность Баринова и Самошникова, но подчеркиваю: Угальде все равно занял лучшую позицию для форварда в штрафной. В любом случае выступление костариканца — уже спартаковская история.

9. Еще надо не забыть пару тезисов про Маркиньоса и Барко. Много говорилось, что аргентинец часто играет в одиночку, потому что не видит достойного партнера рядом. Маркиньос — точно достойный. Их взаимодействие — чисто эстетическое удовольствие, которое выглядит очень перспективно. Можно заметить, что Барко стал распоряжаться мячом более минималистично: гораздо быстрее расстается с ним и больше доверяет партнерам. Возможно, Маркиньос тому поспособствовал. Бразилец, ко всему прочему, еще и дубль из ассистов оформил — результат не только мощный, но в РПЛ еще и дебютный. А если бы Мартинс головой попал да сам Маркиньос один на один реализовал — могло быть и все четыре.

10. «Спартак» и «Локомотив» перед завершением этой части чемпионата ожидают поездки в Краснодар. Поэтому любопытно, какое сопротивление обе команды смогут показать в матче против одного из лидеров чемпионата. Тем более что это может радикально поменять расклады в чемпионской гонке (у «Зенита» идеальный календарь в 18-м и 19-м турах). Я бы не стал закапывать «Локомотив», поскольку у железнодорожников есть закономерность — они плохо выходят после паузы на сборные: например, после октябрьской проиграли «Химкам», но это не помешало позже провести мощную игру против «Зенита» в Санкт-Петербурге. По «Спартаку» все еще интереснее. Команда, которую не пинал только ленивый, превращается в самый играющий коллектив в концовке отрезка. Но лично у меня нет никаких гарантий, что в Краснодаре все это продолжится, поскольку краснодарцы в родных стенах с лидерами играют очень мощно. Да и вообще пока в чемпионате не проигрывали.