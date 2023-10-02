При всей вчерашней бездарности «Спартака» и безумных решениях Гильермо Абаскаля в первую очередь скажу «Крыльям Советов» и Игорю Осинькину спасибо за свежий ветер, за тот футбол, который прекрасная самарская команда с 25 мячами в десяти турах показывает весь сезон. Лидера, «Краснодар», стоит ценить за стабильность состава, трезвомыслие и здоровый прагматизм, за не свойственное ранее «быкам» умение играть по счету и достигать результата. Но удовольствие от футбола, кураж, лихость — это про «Крылья».
4:0 со «Спартаком» стали квинтэссенцией, этакой гербовой печатью игры «Крылышек». Важность такой их победы в том и заключается, что она взялась не из воздуха. Дело было даже не только и не столько во втором месте, которое хозяева занимали перед этим туром, тогда как их соперник — четвертое; сама по себе футбольная ткань двух клубов была несравнима. В пользу единых всем своим стилем и тонким вкусом, хоть и не таких дорогих, как у «Спартака», не аляповатых самарских узоров.
Говорить в первую очередь о «Крыльях» будет правильно, спортивно и благородно, потому что надо поддерживать творческий и позитивный футбол, тем более со стороны не обладающих большими финансовыми возможностями команд; надо оценивать по достоинству рост молодых игроков, которых Осинькин каждый год выводит на новый уровень. Они уезжают, а главный тренер, не ропща и не ворча, работает со следующими и те обыгрывают предыдущих, которые теперь играют в намного более богатых командах. Таких, как «Спартак». И как обыгрывают!
За что часто не любят футбольную Москву и ее прессу — глядя на матчи столичных «топ-клубов» (ну, как без кавычек после воскресных событий можно этим термином охарактеризовать нынешний «Спартак»?) против команд с периферии, мы говорим только о москвичах. При победах, при поражениях — без разницы. Словно и не было на поле соперника, а тот же «Спартак» в Самаре проиграл сам себе.
А вчера и не только вчера «Крылья» полностью заслужили того, чтобы говорили в первую очередь о них.
Об Осинькине. Человеке, который большую часть карьеры посвятил внешне неприметной работе с юными футболистами, их становлению. Как же здорово, что такие люди иногда все-таки получают настоящий шанс в большом футболе. Очень мало можно найти тренеров, которые в клубах развивали молодежь, иной раз, может, даже в ущерб результату. Юрий Морозов, Владимир Григорьевич Федотов... Теперь вот — главный тренер «Крыльев», одно упоминание которого вызывает улыбку и блеск счастливых глаз десятков отличных игроков, которых Осинькин воспитал.
О Юрии Горшкове, желаемом в свое время красно-белыми, но так и не перешедшем туда 24-летнем воспитаннике «Чертанова». Левом защитнике, вчера забившем Александру Максименко ударами с обеих ног, а предыдущий мяч в РПЛ отправившем в позапрошлом сезоне в сетку ворот... того же «Спартака». Более непрогнозируемого лучшего игрока этого матча невозможно было даже представить.
О Никите Салтыкове, 18-летнем шустром и техничном игровичке, в прошлом сезоне забившем «Спартаку» в Кубке за тольяттинский «Акрон», а теперь ловко протащившем мяч к спартаковской штрафной перед первым голом и катнувшем под удар Горшкову. А сколько всего сделавшем в этом сезоне до матча с красно-белыми — так, что болельщики признавали его лучшим игроком июля — августа у «Крыльев»!
Еще в прошлом году у Салтыкова был серьезный перелом, зимой он прошел с «Крыльями» все сборы, но в конце третьего Осинькин и его штаб решили отдать его в аренду соседям по региону. Тут и понимание профессиональных навыков их главного тренера Евгения Калешина, и осознание, что после тяжелой травмы и при конкуренции в составе у столь юного игрока игрового времени в Самаре будет мало. А в «Акроне» — гораздо больше, что и произошло. И в «Крылья» летом вернулся уже игрок основного состава, которого, конечно, перехваливать рано (знаем же, как на молодых иной раз действуют славословия), но у Осинькина таланты почему-то нос не задирают — как-то так у него получается.
О выдвинутом из-за травм профильных форвардов на острие боснийском полузащитнике Амире Рахмановиче, без классных пасов которого не было бы двух первых голов. Он очень долго почти не забивал и не отдавал, но в последнее время его прорвало, и балканец сейчас приносит «Крыльям» очень большую пользу. За его умными действиями наблюдать одно удовольствие.
О едва восстановившемся после повреждения лидере команды Бенхамине Гарре, который в этом матче кучу раз ошибался в передачах и позволял себя обкрадывать, но получал по ногам, вставал, снова рисковал и обыгрывал (недаром аргентинец, хоть и пропустил несколько туров, лидирует в лиге по числу обводок), и в результате забил третий мяч.
О 20-летнем спартаковском воспитаннике Владиславе Шитове, у которого в «Спартаке» сейчас не было бы ни единого шанса, а в Самаре он вышел против родной команды на 82-й, а на 90-й воспользовался нелепой несогласованностью между Максименко и Срджаном Бабичем, остался с мячом один в целой штрафной напротив пустых ворот и закатил в них четвертый мяч. И, как спартаковец по крови, не стал праздновать гол.
Когда все знают, что два главных козыря «Крыльев Советов» — атаки с хода и быстрые голы (7 мячей за первые 15 минут игр этого чемпионата России!), а в матче с красно-белыми самарцы открывают счет на седьмой минуте после как раз такой атаки, -это круто. И еще круче, что на этом не останавливаются и так же продолжают, и в идеальных для себя обстоятельствах выманивают игроков «Спартака» к своим воротам, и опять атакуют с ходу, и опять забивают. И, обманчиво уступив по владению мячом 39 на 61 процент, побеждают в одну калитку по числу ударов в створ- 8-2. А главное, по тому, что все видят на табло.
Еще раз: вчера и не только вчера Самара полностью заслужила того, чтобы говорили в первую очередь о ней. Это был ее день!
«Крылья» — герои дня, и славить их после такого надо обязательно. Но и о «Спартаке» молчать — тоже нельзя. Потому что как не говорить о команде с большим в разы бюджетом, которая проигрывает 0:4, с вопиющей наивностью начинает встречу, дает в руки сопернику все козыри, а во втором тайме окончательно разваливается?
Снова в стартовом составе в линии полузащиты не оказалось Руслана Литвинова и Данила Пруцева — последний играл в победном дерби с «Динамо», но сел на лавку. Еще до матча отсутствие обоих футболистов, классно продвигающих мяч, заставило меня в Telegram-канале заподозрить, что «Спартак» Абаскаля наступает на те же грабли, что и раньше. Как сказал бы болельщик красно-белых Виктор Черномырдин: «Отродясь такого не было — и вот опять».
Классики футбола говорили: «Покажите мне вашу полузащиту — и я скажу, что у вас за команда». Вот мы ее и увидели.
Увидели Виктора Мозеса — точнее, не увидели, поскольку он, присутствуя, отсутствовал на поле.
Увидели Кристофера Мартинса, который перед первым голом ринулся с партнерами прессинговать соперников на чужой половине поля, недостаточно резко выдвинулся на Фернандо Костанцу, его пробросили тычком на Рахмановича — и у трех выбежавших в контратаку самарцев было море пространства. Без отыгранного опорника-то!
А о Романе Зобнине просто сказать особо нечего, кроме того, что он был капитаном команды, проигравшей 0:4.
Да, и Тео Бонгонда недорабатывал за автором дубля Горшковым, и Даниил Денисов перед первым голом сыграл слишком узко и не сместился за ним же, и Максименко пропустил сначала в ближний угол, затем из-за штрафной и, наконец, явно крикнув «я» Бабичу, но не успев. Для него, хорошо начавшего сезон и выигравшего пять матчей из пяти, это был персонально ужасный матч.
Но именно в бездарной игре полузащиты мне видится главная причина 0:2 «Спартака» после первого тайма в Самаре. Пруцев в итоге так и останется на скамейке, а Литвинов на исходе матча заменит травмированного Даниила Хлусевича на месте... правого защитника. Иначе как издевательством над самым талантливым молодым спартаковцем назвать это не могу.
А потом произошел следующий акт этой трагикомедии — отсутствие даже одной замены при таком счете в перерыве. Они случились уже по истечении часа игры. Но, право, лучше бы их не было.
Потому что единственным игроком «Спартака», от которого исходила хоть какая-то угроза (в виде попадания в каркас ворот, например), был Квинси Промес — и он на 61-й минуте отправился на скамейку, хотя до этого Абаскаль не трогал его никогда. Почему тронул именно сейчас и чего этим хотел добиться — загадка. Квинси ушел с поля злющий, тренер сказал, что его заменой хотел усилить атаку, но счет последующего получаса — тоже 0:2. Да, вышедший на левый фланг вместо голландца Зиньковский (очередной воспитанник Осинькина) создал чуть ли не единственный момент «Спартака» в последние полчаса — и это, думаю, никого не удивило, зная умение Антона обострять игру, появляясь в роли джокера.
Вратарь хозяев Богдан Овсянников, уверенно отыгравший в отсутствие травмированного Ивана Ломаева, вытащил из угла полупрострел-полуудар Зиньковского — но отчего нельзя было в эти полчаса совместить его с Квинси? Так, как это произошло совсем недавно, в последней четверти встречи с «Сочи», когда Зиньковский занял место левого полузащитника, а Промес присоединился к Соболеву на передней линии? И ведь сработало — «Спартак» дожал, и они оба активно поучаствовали в голевой атаке.
Теперь Промеса с поля сильно досрочно убрали, но при тройной замене каким-то образом остался Мозес, о котором можно сказать только то, что команда играла вдесятером. При этом по лезвию ножа продолжал ходить Александр Соболев, не раз нарывавшийся на сверхлимитную желтую карточку перед дерби с ЦСКА и все-таки получивший ее. Он тут же схватился за голову, но ведь 30-летний судья Рафаэль Шафеев предъявил ее не с первой попытки — сперва стерпел нарушение, вполне тянувшее на предупреждение, и дал Соболеву еще один шанс «выжить» на дерби. Но форвард им не воспользовался. А больше в центре нападения играть некому — Шамара Николсона и Кейта Бальде отдали в другие клубы, Павел Мелешин травмирован.
Еще один повод для тревоги спартаковских болельщиков — ошибки с ходу влюбившего их в себя Бабича при третьем и четвертом голах «Крыльев». В «Спартак» из испанской «Альмерии» пришел бесконечно уверенный в себе высоченный центральный защитник, стартовал с могучей игры на своей позиции и двух голов (по одному в чемпионате и Кубке России), но на фоне всеобщего развала в Самаре к концовке «поплыл» даже он.
И теперь совершенно непонятно, кого выпускать сзади с ЦСКА. «Зеркалить» ли схему красно-синих с тремя центральными защитниками — благо помимо Бабича и Алексиса Дуарте есть в очередной раз сидевший на лавке капитан Георгий Джикия, а также находившиеся там же Никита Чернов и Павел Маслов (а теоретически и Литвинов)? Пробовать ли вместе двух левшей — Бабича и Джикию? Считать ли случившееся в Самаре нелепой случайностью, которая не повторится, и оставлять ли тандем Бабич — Дуарте, до того засушивший два сухаря?
Пока же — унизительные 0:4. И, того хуже, — минус Соболев и травмированный Хлусевич на дерби с армейцами. Если на флангах все понятно — Рябчук слева, Денисов, несмотря на провал с «Крыльями», справа (а кто еще?), то на острие ставить физически некого. И это уже вопрос не к Абаскалю, а к менеджменту клуба — как в принципе при таких возможностях можно было подобное допустить.
В общем, это был чудо-день для «Спартака» по всем позициям. И кто скажет, глядя на обе команды в сезоне, что все свалилось на красно-белых как снег на голову? Даже после двух побед красно-белых кряду по 1:0 над «Сочи» и «Динамо», в первой из которых единственный мяч состоялся в добавленное время, а вторая, исходя из содержания игры, не может расцениваться иначе как стечение обстоятельств?
Сразу, естественно, начались разговоры о скорой (в случае неудачного исхода встречи с ЦСКА) отставке Абаскаля. Я свою точку зрения о перспективах команды с испанцем — точнее, их отсутствии — высказал еще после поражения от «Краснодара». Нагнетать далее не хочу — этого хватает и без меня. Как и информации о реальных и мифических кандидатах на пост тренера.
Больше всего меня поразил инсайд коллеги Ивана Карпова, согласно которому «Спартак» изучает возможность переманить Владимира Ивича. Правда это или нет — понятия не имею. Но, честно говоря, ни на секунду не поверю, что Ивич может посреди сезона (зима — это тоже середина сезона) бросить построенный им по кирпичикам лидирующий «Краснодар» и переехать в Москву. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И не представляю, что должно произойти, чтобы такое стало возможным.
А если вдруг произойдет, я совсем перестану верить в людей и в то, что понятие «порядочность» еще существует.