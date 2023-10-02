Обозреватель «СЭ» — о крупной победе команды Игоря Осинькина.

После таких матчей нельзя говорить об одних москвичах!

При всей вчерашней бездарности «Спартака» и безумных решениях Гильермо Абаскаля в первую очередь скажу «Крыльям Советов» и Игорю Осинькину спасибо за свежий ветер, за тот футбол, который прекрасная самарская команда с 25 мячами в десяти турах показывает весь сезон. Лидера, «Краснодар», стоит ценить за стабильность состава, трезвомыслие и здоровый прагматизм, за не свойственное ранее «быкам» умение играть по счету и достигать результата. Но удовольствие от футбола, кураж, лихость — это про «Крылья».

4:0 со «Спартаком» стали квинтэссенцией, этакой гербовой печатью игры «Крылышек». Важность такой их победы в том и заключается, что она взялась не из воздуха. Дело было даже не только и не столько во втором месте, которое хозяева занимали перед этим туром, тогда как их соперник — четвертое; сама по себе футбольная ткань двух клубов была несравнима. В пользу единых всем своим стилем и тонким вкусом, хоть и не таких дорогих, как у «Спартака», не аляповатых самарских узоров.

Говорить в первую очередь о «Крыльях» будет правильно, спортивно и благородно, потому что надо поддерживать творческий и позитивный футбол, тем более со стороны не обладающих большими финансовыми возможностями команд; надо оценивать по достоинству рост молодых игроков, которых Осинькин каждый год выводит на новый уровень. Они уезжают, а главный тренер, не ропща и не ворча, работает со следующими и те обыгрывают предыдущих, которые теперь играют в намного более богатых командах. Таких, как «Спартак». И как обыгрывают!

За что часто не любят футбольную Москву и ее прессу — глядя на матчи столичных «топ-клубов» (ну, как без кавычек после воскресных событий можно этим термином охарактеризовать нынешний «Спартак»?) против команд с периферии, мы говорим только о москвичах. При победах, при поражениях — без разницы. Словно и не было на поле соперника, а тот же «Спартак» в Самаре проиграл сам себе.

Фото ФК «Крылья Советов»

А вчера и не только вчера «Крылья» полностью заслужили того, чтобы говорили в первую очередь о них.

Об Осинькине. Человеке, который большую часть карьеры посвятил внешне неприметной работе с юными футболистами, их становлению. Как же здорово, что такие люди иногда все-таки получают настоящий шанс в большом футболе. Очень мало можно найти тренеров, которые в клубах развивали молодежь, иной раз, может, даже в ущерб результату. Юрий Морозов, Владимир Григорьевич Федотов... Теперь вот — главный тренер «Крыльев», одно упоминание которого вызывает улыбку и блеск счастливых глаз десятков отличных игроков, которых Осинькин воспитал.

О Юрии Горшкове, желаемом в свое время красно-белыми, но так и не перешедшем туда 24-летнем воспитаннике «Чертанова». Левом защитнике, вчера забившем Александру Максименко ударами с обеих ног, а предыдущий мяч в РПЛ отправившем в позапрошлом сезоне в сетку ворот... того же «Спартака». Более непрогнозируемого лучшего игрока этого матча невозможно было даже представить.

О Никите Салтыкове, 18-летнем шустром и техничном игровичке, в прошлом сезоне забившем «Спартаку» в Кубке за тольяттинский «Акрон», а теперь ловко протащившем мяч к спартаковской штрафной перед первым голом и катнувшем под удар Горшкову. А сколько всего сделавшем в этом сезоне до матча с красно-белыми — так, что болельщики признавали его лучшим игроком июля — августа у «Крыльев»!

Фото ФК «Крылья Советов»

Еще в прошлом году у Салтыкова был серьезный перелом, зимой он прошел с «Крыльями» все сборы, но в конце третьего Осинькин и его штаб решили отдать его в аренду соседям по региону. Тут и понимание профессиональных навыков их главного тренера Евгения Калешина, и осознание, что после тяжелой травмы и при конкуренции в составе у столь юного игрока игрового времени в Самаре будет мало. А в «Акроне» — гораздо больше, что и произошло. И в «Крылья» летом вернулся уже игрок основного состава, которого, конечно, перехваливать рано (знаем же, как на молодых иной раз действуют славословия), но у Осинькина таланты почему-то нос не задирают — как-то так у него получается.

О выдвинутом из-за травм профильных форвардов на острие боснийском полузащитнике Амире Рахмановиче, без классных пасов которого не было бы двух первых голов. Он очень долго почти не забивал и не отдавал, но в последнее время его прорвало, и балканец сейчас приносит «Крыльям» очень большую пользу. За его умными действиями наблюдать одно удовольствие.

О едва восстановившемся после повреждения лидере команды Бенхамине Гарре, который в этом матче кучу раз ошибался в передачах и позволял себя обкрадывать, но получал по ногам, вставал, снова рисковал и обыгрывал (недаром аргентинец, хоть и пропустил несколько туров, лидирует в лиге по числу обводок), и в результате забил третий мяч.

О 20-летнем спартаковском воспитаннике Владиславе Шитове, у которого в «Спартаке» сейчас не было бы ни единого шанса, а в Самаре он вышел против родной команды на 82-й, а на 90-й воспользовался нелепой несогласованностью между Максименко и Срджаном Бабичем, остался с мячом один в целой штрафной напротив пустых ворот и закатил в них четвертый мяч. И, как спартаковец по крови, не стал праздновать гол.

Когда все знают, что два главных козыря «Крыльев Советов» — атаки с хода и быстрые голы (7 мячей за первые 15 минут игр этого чемпионата России!), а в матче с красно-белыми самарцы открывают счет на седьмой минуте после как раз такой атаки, -это круто. И еще круче, что на этом не останавливаются и так же продолжают, и в идеальных для себя обстоятельствах выманивают игроков «Спартака» к своим воротам, и опять атакуют с ходу, и опять забивают. И, обманчиво уступив по владению мячом 39 на 61 процент, побеждают в одну калитку по числу ударов в створ- 8-2. А главное, по тому, что все видят на табло.

Еще раз: вчера и не только вчера Самара полностью заслужила того, чтобы говорили в первую очередь о ней. Это был ее день!

Фото ФК «Крылья Советов»

«Отродясь такого не бывало, и вот опять»

«Крылья» — герои дня, и славить их после такого надо обязательно. Но и о «Спартаке» молчать — тоже нельзя. Потому что как не говорить о команде с большим в разы бюджетом, которая проигрывает 0:4, с вопиющей наивностью начинает встречу, дает в руки сопернику все козыри, а во втором тайме окончательно разваливается?

Снова в стартовом составе в линии полузащиты не оказалось Руслана Литвинова и Данила Пруцева — последний играл в победном дерби с «Динамо», но сел на лавку. Еще до матча отсутствие обоих футболистов, классно продвигающих мяч, заставило меня в Telegram-канале заподозрить, что «Спартак» Абаскаля наступает на те же грабли, что и раньше. Как сказал бы болельщик красно-белых Виктор Черномырдин: «Отродясь такого не было — и вот опять».

Классики футбола говорили: «Покажите мне вашу полузащиту — и я скажу, что у вас за команда». Вот мы ее и увидели.

Увидели Виктора Мозеса — точнее, не увидели, поскольку он, присутствуя, отсутствовал на поле.

Увидели Кристофера Мартинса, который перед первым голом ринулся с партнерами прессинговать соперников на чужой половине поля, недостаточно резко выдвинулся на Фернандо Костанцу, его пробросили тычком на Рахмановича — и у трех выбежавших в контратаку самарцев было море пространства. Без отыгранного опорника-то!

А о Романе Зобнине просто сказать особо нечего, кроме того, что он был капитаном команды, проигравшей 0:4.

Да, и Тео Бонгонда недорабатывал за автором дубля Горшковым, и Даниил Денисов перед первым голом сыграл слишком узко и не сместился за ним же, и Максименко пропустил сначала в ближний угол, затем из-за штрафной и, наконец, явно крикнув «я» Бабичу, но не успев. Для него, хорошо начавшего сезон и выигравшего пять матчей из пяти, это был персонально ужасный матч.

Но именно в бездарной игре полузащиты мне видится главная причина 0:2 «Спартака» после первого тайма в Самаре. Пруцев в итоге так и останется на скамейке, а Литвинов на исходе матча заменит травмированного Даниила Хлусевича на месте... правого защитника. Иначе как издевательством над самым талантливым молодым спартаковцем назвать это не могу.

Фото ФК «Спартак»

Как Абаскаль мог обойтись без замен в перерыве, а потом убрать Промеса, оставив на поле Мозеса?!

А потом произошел следующий акт этой трагикомедии — отсутствие даже одной замены при таком счете в перерыве. Они случились уже по истечении часа игры. Но, право, лучше бы их не было.

Потому что единственным игроком «Спартака», от которого исходила хоть какая-то угроза (в виде попадания в каркас ворот, например), был Квинси Промес — и он на 61-й минуте отправился на скамейку, хотя до этого Абаскаль не трогал его никогда. Почему тронул именно сейчас и чего этим хотел добиться — загадка. Квинси ушел с поля злющий, тренер сказал, что его заменой хотел усилить атаку, но счет последующего получаса — тоже 0:2. Да, вышедший на левый фланг вместо голландца Зиньковский (очередной воспитанник Осинькина) создал чуть ли не единственный момент «Спартака» в последние полчаса — и это, думаю, никого не удивило, зная умение Антона обострять игру, появляясь в роли джокера.

Вратарь хозяев Богдан Овсянников, уверенно отыгравший в отсутствие травмированного Ивана Ломаева, вытащил из угла полупрострел-полуудар Зиньковского — но отчего нельзя было в эти полчаса совместить его с Квинси? Так, как это произошло совсем недавно, в последней четверти встречи с «Сочи», когда Зиньковский занял место левого полузащитника, а Промес присоединился к Соболеву на передней линии? И ведь сработало — «Спартак» дожал, и они оба активно поучаствовали в голевой атаке.

Теперь Промеса с поля сильно досрочно убрали, но при тройной замене каким-то образом остался Мозес, о котором можно сказать только то, что команда играла вдесятером. При этом по лезвию ножа продолжал ходить Александр Соболев, не раз нарывавшийся на сверхлимитную желтую карточку перед дерби с ЦСКА и все-таки получивший ее. Он тут же схватился за голову, но ведь 30-летний судья Рафаэль Шафеев предъявил ее не с первой попытки — сперва стерпел нарушение, вполне тянувшее на предупреждение, и дал Соболеву еще один шанс «выжить» на дерби. Но форвард им не воспользовался. А больше в центре нападения играть некому — Шамара Николсона и Кейта Бальде отдали в другие клубы, Павел Мелешин травмирован.

Еще один повод для тревоги спартаковских болельщиков — ошибки с ходу влюбившего их в себя Бабича при третьем и четвертом голах «Крыльев». В «Спартак» из испанской «Альмерии» пришел бесконечно уверенный в себе высоченный центральный защитник, стартовал с могучей игры на своей позиции и двух голов (по одному в чемпионате и Кубке России), но на фоне всеобщего развала в Самаре к концовке «поплыл» даже он.

И теперь совершенно непонятно, кого выпускать сзади с ЦСКА. «Зеркалить» ли схему красно-синих с тремя центральными защитниками — благо помимо Бабича и Алексиса Дуарте есть в очередной раз сидевший на лавке капитан Георгий Джикия, а также находившиеся там же Никита Чернов и Павел Маслов (а теоретически и Литвинов)? Пробовать ли вместе двух левшей — Бабича и Джикию? Считать ли случившееся в Самаре нелепой случайностью, которая не повторится, и оставлять ли тандем Бабич — Дуарте, до того засушивший два сухаря?

Пока же — унизительные 0:4. И, того хуже, — минус Соболев и травмированный Хлусевич на дерби с армейцами. Если на флангах все понятно — Рябчук слева, Денисов, несмотря на провал с «Крыльями», справа (а кто еще?), то на острие ставить физически некого. И это уже вопрос не к Абаскалю, а к менеджменту клуба — как в принципе при таких возможностях можно было подобное допустить.

Фото ФК «Спартак»

В общем, это был чудо-день для «Спартака» по всем позициям. И кто скажет, глядя на обе команды в сезоне, что все свалилось на красно-белых как снег на голову? Даже после двух побед красно-белых кряду по 1:0 над «Сочи» и «Динамо», в первой из которых единственный мяч состоялся в добавленное время, а вторая, исходя из содержания игры, не может расцениваться иначе как стечение обстоятельств?

Сразу, естественно, начались разговоры о скорой (в случае неудачного исхода встречи с ЦСКА) отставке Абаскаля. Я свою точку зрения о перспективах команды с испанцем — точнее, их отсутствии — высказал еще после поражения от «Краснодара». Нагнетать далее не хочу — этого хватает и без меня. Как и информации о реальных и мифических кандидатах на пост тренера.

Больше всего меня поразил инсайд коллеги Ивана Карпова, согласно которому «Спартак» изучает возможность переманить Владимира Ивича. Правда это или нет — понятия не имею. Но, честно говоря, ни на секунду не поверю, что Ивич может посреди сезона (зима — это тоже середина сезона) бросить построенный им по кирпичикам лидирующий «Краснодар» и переехать в Москву. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И не представляю, что должно произойти, чтобы такое стало возможным.

А если вдруг произойдет, я совсем перестану верить в людей и в то, что понятие «порядочность» еще существует.