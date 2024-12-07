«Спартак» может начать весну с рекорда чемпионата. Интересные статистические детали

Угальде, Максименко, Станкович и другие.

В матче 18-го тура РПЛ красно-белые обыграли на своем поле «Пари НН» (3:0) и ушли на зимнюю паузу в чемпионате с продолжающейся серией из четырех разгромов подряд. Команда Деяна Станковича повторила клубный и турнирный рекорды. В начале чемпионского сезона-1993 спартаковцы под руководством Олега Романцева крупно обыграли владикавказских одноклубников, «Жемчужину», «Асмарал» и «Динамо». Благодаря хет-трику Владимира Бесчастных дело шло к разгрому и во встрече с «Крыльями Советов», но Рустам Фахрутдинов забил гол престижа. В 2000-е рекорд повторяли «Зенит» Властимила Петржелы и «Рубин» Курбана Бердыева, но превзойти результат у них не получилось.

Спартаковцы гарантировали себе третье место по итогам осенней части чемпионата. Команда Деяна Станковича набрала в 18 турах 37 очков — больше (если не считать удлиненный сезон-2011/12) было только у Валерия Карпина в 2013-м и Массимо Карреры в 2016-м. По проценту набранных очков (68,52) сербский специалист уступает не только чемпиону-итальянцу (78,43), но и Гильермо Абаскалю, превзошедшему отметку в 70 процентов два года назад.

Манфред Угальде продлил свою уникальную результативную серию (девять голов в четырех последних турах) и стал девятым спартаковцем, которому покорилась отметка в 15 голов за один чемпионат. При сохранении взятого темпа костариканец весной замахнется на снайперский рекорд красно-белых в высшей лиге, который уже 15 лет принадлежит бразильцу Веллитону — 21 мяч.

Еще одну заявку на клубный рекорд сделал Александр Максименко, в 11-й раз в нынешнем чемпионате не позволивший отличиться соперникам. У 26-летнего голкипера более 60 процентов «сухарей» и отличный шанс превзойти достижение Александра Филимонова, который в 1997 году засушил атаку соперников «Спартака» в 15 матчах из 33.