«Ну какой Соболев герой? Воспользовался подарком судьи...» Червиченко — о матче «Спартак» — «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко разбирает новое спасение команды Абаскаля.

— Пожалуй, если брать моменты этой встречи, то на ничью, наверное, «Спартак» наиграл, — считает Червиченко. — Хотя как это было сделано...

— Соболев — герой матча?

— Ну какой герой? Соболев верен себе. Валялся, апеллировал к арбитру, спорил постоянно, заслуженно получил желтую карточку. Ну подставил голову — молодец, забил. Это его работа. Мне вообще сначала показалось, что отличился Селихов. Не знаю... Герой — это тот, кто приносит команде победу.

— Ничья, вырванная на последних секундах, тоже неплохой результат.

— Хм. Соболев просто воспользовался подарком судьи.

— Подарок судьи — это то, что команды переиграли минуту?

— Ну конечно. Левников добавил три минуты. Откуда взялась четвертая? Почему ты на 93-й с половиной минуте даешь «Спартаку» подать очередной угловой? Вот как это объяснить? Просто решил дать «Спартаку» шанс отыграться? Есть же регламент... Ну добавил бы сразу пять минут — какие вопросы? А тут... Всякие мысли потом возникают.

— Какие?

— Да хватало сегодня нюансов. На 53-й минуте Левников не увидел, как Комличенко пихают в спину. Если бы увидел или захотел увидеть, надо было бы ставить, по идее, пенальти. И ВАР тоже как-то подслеп в этот момент... Какие-то специфические трактовки.

— Как вам в целом игра красно-белых?

— «Спартак» по-прежнему выглядит плохо.

— Промес вышел в стартовом составе. Ждали от Квинси большего?

— Да я уже как-то высказывался по нему. Он одну игру может выдать, потом на две почему-то пропадает. Ничего не меняется. Да я вообще не увидел у «Спартака» ярких футболистов. Вот в составе «Ростова» с первых минут вышло 11 россиян! Гол на счету белоруса, который появился на поле во втором тайме. А у «Спартака» вышло 4 легионера в старте. На фига вы их покупаете, если ростовские мальчишки едва вас не обыгрывают в Москве?! Ну кого вы можете выделить в составе москвичей?

— Возможно, Абаскаль затянул с заменой Зиньковского?

— Послушайте, ну не надо его возвеличивать. Да, парень выдал две-три качественные игры. Но этого пока недостаточно. В «Спартаке» любят всегда кого-то героизировать. А потом игрока уничтожают за то, что он не оправдал завышенные ожидания. Давайте будем поспокойнее оценивать потенциал этого полузащитника.

— Кто теперь фаворит в борьбе за второе место? Все очень близко. У «Ростова» — 50 очков, у «Спартака» — 49, у ЦСКА — 48.

— Надо изучить календарь. Если взять следующий тур, то «Спартак» с такой игрой точно потерпит поражение от «Зенита». 99,9 процента, что красно-белые будут биты в Питере. Затем красно-белые обыграют «Химки», но дальше-то ЦСКА. Опять можно потерять очки. У Ростова" же в ближайших трех встречах в соперниках «Факел», «Сочи», «Нижний». Согласитесь, полегче. У ЦСКА тоже в ближайших турах календарь поприятнее — «Оренбург», «Торпедо», а потом только «Спартак». Мне кажется, расклад у конкурентов «Спартака» лучше. Но как там все сложится... Одному Богу известно. Пока приходится констатировать, что игры у красно-белых не просматривается. Ни о чем... Так что загадывать, сколько очков наберет «Спартак» на финише, — очень сложно.