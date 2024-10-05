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Сегодня, 00:00

«Спартак» победит «Ростов», а «Динамо» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Экс-игрок «Рубина» Попов дал прогноз на матчи 11-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Конкурс прогнозистов продолжают бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов и болельщик «Динамо», юрист Александр Добровинский.

«Акрон» — «Пари НН»

Алексей Попов — 1:1. Нас ждет матч двух команды, которые борются за выживание. Поставлю на ничью.

Александр Добровинский — 2:1. «Акрон» с Дзюбой у себя должен обыгрывать «Пари НН», конкурента по турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Пари НН

«Зенит» — «Оренбург»

Алексей Попов — 4:0. Не вижу такого сценария, чтобы «Зенит» не набрал три очка.

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» — фаворит в этой встрече. У него не должно быть проблем с «Оренбургом».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

«Спартак» — «Ростов»

Алексей Попов — 2:2. Карпин обычно хорошо играет со «Спартаком». Поставлю на результативную ничью.

Александр Добровинский — 1:0. «Спартак» должен обыгрывать «Ростов» Карпина. У красно-белых хорошее настроение после кубкового дерби с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

«Рубин» — «Ахмат»

Алексей Попов — 1:1. «Рубин» пока не так хорош в чемпионате, теряет много очков. А «Ахмату» эти очки очень нужны.

Александр Добровинский — 1:1. Жду боевую ничью в Казани. Обе команды с хорошим составом, но имеют проблемы в игре.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

«Факел» — «Динамо» Мх

Алексей Попов — 0:0. Команды не очень много забивают. Думаю, что тенденция сохранится.

Александр Добровинский — 0:0. Матч за шесть очков. Будет минимум ошибок и отсутствие голов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Алексей Попов — 2:1. «Локомотив» отлично играл на старте сезона, лидирует в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело в Москве.

Александр Добровинский — 3:0. Жду разгромной победы «Локомотива», который отлично начал сезон.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

«Краснодар» — «Химки»

Алексей Попов — 3:0. В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Зенит». Он явно не собирается уступать очки «Химкам».

Александр Добровинский — 2:0. «Краснодар» отлично играет у себя дома. Жду его победу над «Химками».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Химки

«Динамо» — ЦСКА

Алексей Попов — 2:1. У Николича пока не получаются игры с топ-клубами в РПЛ. И «Динамо» исторически неудобный соперник для ЦСКА.

Александр Добровинский — 2:1. Мне как болельщику «Динамо» очень хочется увидеть победу команды в дерби.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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