Шамар Николсон роскошен.

Тур перед паузой на матчи сборных всегда несет особую психологическую подоплеку. Важно, в каком настроении ты уйдешь на перерыв и вернешься к основной работе, потому все особенно хотят завершить отрезок на позитивной ноте. Ну и набрать очки, естественно.

А они и «Спартак», и «Ростову» сейчас очень нужны. Красно-белые подошли к 11-му туру в бодром расположении духа после волевой победы над «Динамо» в FONBET Кубке России, но в чемпионате дела у красно-белых в последнее время не ахти — не выигрывали три матча подряд, во всех пропустили, откатились на шестую строчку. У «Ростова» вообще беда — в последний раз в рамках РПЛ забивали еще 1 сентября, те же три встречи без побед. Так что обеим командам результат нужен был как воздух.

Станковичу пришлось обходиться без дисквалифицированного Бабича, и это точно было поводом для нервозности — Чернов давно недоступен, а связка Абены и Литвинова не внушает чувства спокойствия ни тренеру, ни фанатам. Интересно, что остался на скамейке герой матча с «Динамо» Виллиан Жозе, связку в атаке с Угальде составил Николсон, хотя на практике коста-риканец чаще оказывался ближе к левому флангу. В остальном — предсказуемый состав.

А вот Валерий Карпин удивил, расставив своих футболистов по нетипичной для нынешнего «Ростова» схеме с тремя центральными защитниками. Вероятно, так тренер хотел добиться численного преимущества в обороне. В сочетании с двумя опорниками Саравией и Глебовым конструкция выглядела надежно. Хотя вообще с обороной у ростовчан в этом сезоне большие проблемы.

Сразу показалось, что ход Карпина не оправдал себя — уже на 9-й минуте Шамар отправил мяч в сетку после паса Маркиньоса, который на фланге разобрался с латералем Суторминым. Правда, судья гол отменил из-за офсайда. После этого «Ростов» выровнял игру и даже забрал себе инициативу — опасно головой бил Мохеби, активно работал левый фланг, классный момент был у Комарова.

«Спартак» же долгое время вообще не мог создать ничего у чужих ворот. Но помогла ошибка и включенность Умярова — Наиль накрыл Глебова при розыгрыше от ворот и в подкате подправил мяч в ворота. Этот эпизод точно не в плюс Одоевскому — в нынешнем сезоне неуверенно выглядят все три вратаря «Ростова».

Момент был ключевым еще и потому, что после него оборона гостей внезапно посыпалась. Литвинов здорово вышел из-под прессинга и сделал заброс под открывание Мартинса, который вывел на убойную позицию Николсона — на этот раз ямаец забил по правилам. Шамар отличился за тайм еще дважды — один из его мячей справедливо отменили из-за игры рукой (форвард за это еще и схлопотал желтую, помог ВАР), но на четвертой добавленной минуте забил снова, и тут уже все было чисто. Итого Николсон за тайм отправил мяч в сетку четыре раза, половину из моментов засчитали, а на табло — счет 3:0, несправедливо жесткий для «Ростова».

К чести команды Карпина, после перерыва она не опустила руки и с той же смелостью, что и в начале первого тайма, пошла вперед. Сначала пробрался в штрафную подкарауливший ошибку соперника Роналдо, но не смог протолкнуть мяч в сетку. Затем Максименко дважды спас — после эффектной подрезки Мохеби «шведой» и выстрела Саравии.

Но и «Спартак» отвечал — Вахания не дал Николсону оформить хет-трик, отбив его удар на линии вратарской, классно красно-белые разыграли комбинацию, которую не смог замкнуть Мартинс. Был еще один примечательный для спартаковцев момент — в первый раз за сезон на поле появился Дуарте. И провел концовку уверенно, ошибок не допускал и из игры не выпадал. Потихоньку заслуживает доверие Станковича?

Что касается «Ростова», то как минимум в этом матче ноль в графе «забитые мячи» смотрелся не очень адекватно — возможности команда создавала. Просто не шел мяч в ворота и Максименко продолжал выручать. У «Спартака» тоже были моменты наказать соперника в контратаках, но счет остался тем же — 3:0.

Красно-белые благодаря этой победе поднимаются на пятое место в таблице и теперь ждут, как сыграет ЦСКА. Ну а «Ростову» нужно что-то делать с реализацией. И как-то возвращать на свою сторону удачу.