Дожали «Рубин» в меньшинстве.

После приезда в Тушино «Ахмата» и махачкалинского «Динамо» абсолютно всем в РПЛ стало понятно, как нейтрализовать «Спартак» на его поле. Низкий блок и максимально насыщенная оборона. Паузы, сбивающие темп, и быстрые контратаки, которые при стечении обстоятельств могут принести даже победу.

Да, «автобус» убивает зрелищность, но в случае с командой Станковича он все это время гарантировал результат. К тому же у «Рубина» изначально был необходимый набор: мобильные фланги, опасные стандарты и сверхрезультативный Даку. Рахимов даже усовершенствовал эту модель: «Рубин» насытил центр, связав маневры Барко, активировал тактику фолов (вы удивитесь итоговому перевесу казанцев) и поначалу не стал окапываться сзади. Первые минуты «Спартак» активно накрывали на своей половине, не позволяя Максименко вводить мяч через короткие передачи, и жалили контрвыпадами.

Такой прессинг выключил команду Станковича минут на 20 — после этого вернулись контроль и затяжные атаки, проходили качественные комбинации в касание. Но моментов почти не возникало. Хотя и без них искрило: к перерыву «Рубин» лишился Вуячича, который сначала жестко встретил Угальде, а в следующей атаке рухнул после кошмарного стыка с Денисовым. И сразу попросил замену. Для Рахимова это огромная проблема, учитывая, что в Казани уже вылетели Юкич (до весны) и Вада, а теперь и ключевой центральный защитник.

Во втором тайме «Спартак» будто вернулся в матчи с «Ахматом» или Махачкалой: снова 10 игроков за линией мяча, затяжки времени вратарем и остальной набор самых проблемных и раздражающих опций.

Все это время «Рубин» проигрывал по статистическим выкладкам, но его план работал лучше. Гости без проблем сдерживали затяжные атаки и ждали момент для контрвыпадов, которые оказывались гораздо острее. Первая из них едва не привела к голу. А вторая завершилась удалением Зобнина — буквально за несколько секунд до замены.

Причем ситуация вообще не располагала к тактическому фолу. Никто не выбегал к воротам, и хватать за майку, играя с предупреждением, — худшее решение. Которое сломало Станковичу план Б (пришлось быстро отменять выход Мартинса), но не сломало игру.

Вдесятером «Спартак» наконец-то получил то, чего ему жизненно не хватало — пространство в атаке. Да, туда еще нужно было добежать, но чуть ли не первая попытка закончилась назначением пенальти — и очередным голом Барко.

Отметим еще один факт: при комфортном счете уже Станкович мог припарковать «автобус», но не стал этого делать: хозяева выстроились в 4-4-1 и продолжили давление, почти не выпуская «Рубин» за центральную линию. Да, сбивали темп паузами, заменами и долгими (насколько возможно) атаками, которые чаще всего завершались фолами. В основном — на Барко, который даже в этой ситуации был первым на подборах, накручивал по два-три человека за раз и был абсолютно лучшим на поле. Снова.

«Рубин» в такой ситуации разочаровал. Гости перебили «Спартак» по фолам (28 против 8 нарушений!), но в большинстве даже не приблизились к голу. И вообще выглядели лучше, играя в равных составах.

Шок, что для победы Станковичу помогло удаление, которое вообще-то могло все сломать. С другой стороны, это же в стиле «Спартака»: сами себе устроили триллер, но выкарабкались и забрали победу.

Классика.