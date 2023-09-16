Сегодня, 22:40
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов подвел итоги победы красно-белых над «Сочи» (1:0) в 10-м туре РПЛ.
— «Спартак» наиграл на победу? Закономерно дожал «Сочи»?
— Сложно сказать... Все-таки гол был забит уже в компенсированное время. Где-то, конечно, повезло. Игра была, мягко говоря, серенькая. В принципе, после паузы на сборные часто так и бывает.
— Думаете, что если бы не замена Дркушича, из-за которой гости остались вдесятером, «Спартак» не вырвал бы эти три очка?
— Конечно, это тоже повлияло на итоговый результат.
— Что понравилось в игре москвичей?
— Здорово вышел на замену Зиньковский. Он за 15 минут пребывания на поле создал остроты больше, чем вся команда за тайм!
— Даже так?
— Ну да. Сразу пошли обостряющие передачи. Он и в голевой атаке участие принял. А так... Серенькая игра. Очень серенькая. Мало моментов.
— Помимо Зиньковского, кого еще выделите в составе хозяев?
— Соболев мощно начал матч. Потом, видимо, подустал. Но на первых минутах Александр вообще всех продавливал, нагнетал. Дебют, надо признать, команде Абаскаля удался. А потом бах — и куда-то все делось. И пошла игра без особой остроты. Да, «Спартак» имел какое-то преимущество, но без конкретики. Тяжело сейчас комментировать такой футбол. Особо и вспомнить-то нечего.
— Как вам Мозес?
— Тяжеловат. Да и Абаскаль, мне кажется, использует его не на оптимальной позиции.
— В смысле?
— Тренер сдвинул его в середину, а Мозес, думаю, справа действовал острее. Похоже, так и не вышел на свой уровень после травмы. Не знаю... Но форму он набрать пока не может.
— Удивило ли отсутствие в стартовом составе Джикии? Или все к этому и шло?
— Я же не знаю точной причины такого решения тренерского штаба. Может, микротравма, может, в сборной нагрузился. Конкретно по нему сейчас сказать не могу. Но Георгий все равно остается лидером команды. По крайней мере, в обороне.
— Но допускаете, что против «Динамо» Абаскаль не будет ничего менять и выпустит пару защитников Дуарте-Бабич?
— Да кто же его знает? Абаскаль непредсказуем. Вам сейчас никто не скажет, какой состав он поставит на дерби.
— Значит, вы какой-то положительной динамики в игре москвичей не увидели?
— Да ее объективно и не могло быть. Слишком много людей уезжали в свои сборные. Особой динамики не увидел. Все-таки встречались с «Сочи», который в этом сезоне не блещет. Южане до этого 8 голов пропустили на выезде в трех матчах, а сегодня едва на ноль не сыграли.
— Какую игровую проблему «Спартака» Абаскаль пока так и не может решить?
— Тяжело с ходу так сказать после этого матча. Нет остроты. Нет завершения. Если Соболев кого-то продавит или Промес взорвется, тогда да, что-то еще получается. Но в целом не выстроено все... Не вижу комбинаций. Сегодня, как я заметил выше, игра пошла, когда появился на поле Зиньковский. Скорость слева появилась, обострения. Может, еще, конечно, и «Сочи» подсел. Но когда Зиньковкий вышел, стало понятно, что хозяева хотят выиграть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -