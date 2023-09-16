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«Серый матч «Спартака». Все поменялось с выходом Зиньковского». Шикунов — об игре с «Сочи»

Шикунов отреагировал на победу «Спартака» над «Сочи»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Соломон Агбалака и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший функционер московского клуба дал оценку матчу с «Сочи».

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов подвел итоги победы красно-белых над «Сочи» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

— «Спартак» наиграл на победу? Закономерно дожал «Сочи»?

— Сложно сказать... Все-таки гол был забит уже в компенсированное время. Где-то, конечно, повезло. Игра была, мягко говоря, серенькая. В принципе, после паузы на сборные часто так и бывает.

— Думаете, что если бы не замена Дркушича, из-за которой гости остались вдесятером, «Спартак» не вырвал бы эти три очка?

— Конечно, это тоже повлияло на итоговый результат.

— Что понравилось в игре москвичей?

— Здорово вышел на замену Зиньковский. Он за 15 минут пребывания на поле создал остроты больше, чем вся команда за тайм!

— Даже так?

— Ну да. Сразу пошли обостряющие передачи. Он и в голевой атаке участие принял. А так... Серенькая игра. Очень серенькая. Мало моментов.

— Помимо Зиньковского, кого еще выделите в составе хозяев?

— Соболев мощно начал матч. Потом, видимо, подустал. Но на первых минутах Александр вообще всех продавливал, нагнетал. Дебют, надо признать, команде Абаскаля удался. А потом бах — и куда-то все делось. И пошла игра без особой остроты. Да, «Спартак» имел какое-то преимущество, но без конкретики. Тяжело сейчас комментировать такой футбол. Особо и вспомнить-то нечего.

Срджан Бабич (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Бабич дал Абаскалю передышку. «Спартак» вырвал победу у «Сочи» и прервал кошмарную серию

— Как вам Мозес?

— Тяжеловат. Да и Абаскаль, мне кажется, использует его не на оптимальной позиции.

— В смысле?

— Тренер сдвинул его в середину, а Мозес, думаю, справа действовал острее. Похоже, так и не вышел на свой уровень после травмы. Не знаю... Но форму он набрать пока не может.

— Удивило ли отсутствие в стартовом составе Джикии? Или все к этому и шло?

— Я же не знаю точной причины такого решения тренерского штаба. Может, микротравма, может, в сборной нагрузился. Конкретно по нему сейчас сказать не могу. Но Георгий все равно остается лидером команды. По крайней мере, в обороне.

— Но допускаете, что против «Динамо» Абаскаль не будет ничего менять и выпустит пару защитников Дуарте-Бабич?

— Да кто же его знает? Абаскаль непредсказуем. Вам сейчас никто не скажет, какой состав он поставит на дерби.

— Значит, вы какой-то положительной динамики в игре москвичей не увидели?

— Да ее объективно и не могло быть. Слишком много людей уезжали в свои сборные. Особой динамики не увидел. Все-таки встречались с «Сочи», который в этом сезоне не блещет. Южане до этого 8 голов пропустили на выезде в трех матчах, а сегодня едва на ноль не сыграли.

— Какую игровую проблему «Спартака» Абаскаль пока так и не может решить?

— Тяжело с ходу так сказать после этого матча. Нет остроты. Нет завершения. Если Соболев кого-то продавит или Промес взорвется, тогда да, что-то еще получается. Но в целом не выстроено все... Не вижу комбинаций. Сегодня, как я заметил выше, игра пошла, когда появился на поле Зиньковский. Скорость слева появилась, обострения. Может, еще, конечно, и «Сочи» подсел. Но когда Зиньковкий вышел, стало понятно, что хозяева хотят выиграть.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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