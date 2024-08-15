Чудо Чудина! Спасение «Спартака» в дерби с ЦСКА. Видео шедевра

Ровно 30 лет назад, 15 августа 1994 года, был забит один из самых красивых голов в истории российского противостояния «Спартака» и ЦСКА.

К 20-му туру чемпионата России-1994 «Спартак» Олега Романцева подошел в ранге лидера таблицы, на пять очков опережая московских динамовцев. А вот на третьей строчке, что интересно, расположился челнинский «КАМАЗ» — главная сенсация того сезона (подопечные Валерия Четверика, правда, в итоге завершили первенство шестыми).

ЦСКА провалил первый круг, оказавшись на 13-й строчке — всего в двух очках от зоны вылета. Спасать положение призван был помощник Романцева по «Спартаку» Александр Тарханов. В первых пяти турах под его руководством армейцы одержали две победы, потерпели два поражения и одну встречу свели вничью. Уйти из подвала таблицы сразу не удалось. А впереди ждало дерби с красно-белыми... Романцев до игры дал понять, что матч получится бескомпромиссным:

«Болельщики не простят нам бледной игры. Вы прекрасно понимаете подтекст этого матча. А кроме подтекста существует еще и таблица. Чем больше мы будем выигрывать, тем быстрее решим проблемы в чемпионате и сможем спокойно работать и в сборной (Романцев возглавил национальную команду после чемпионата мира в США. — Прим. «СЭ), и готовиться к Лиге чемпионов».

Однако оптимальный состав на поединок с ЦСКА тренеры красно-белых выставить не смогли. Онопко не залечил травму, а Рахимов пропускал встречу из-за перебора карточек. К тому же уже на 12-й минуте дерби захромал Хлестов и попросил замену. На поле появился 20-летний Чудин.

«Сергей показал себя не хуже именитых партнеров. Он чувствовал себя хозяином и внизу, и на втором этаже», — заметил в своем репортаже корреспондент «СЭ».

В целом же первый тайм получился малособытийным. Лишь ближе к свистку на перерыв армейцам удалась симпатичная атака. Они быстро разыграли комбинацию, доставив мяч Файзулину. Тот ворвался в штрафную, где на контакт с ним пошел успевший вернуться Тернавский. Форвард упал, судья указал на «точку». Быстров был точен.

Владислав Радимов и Сергей Чудин в матче «Спартак» — ЦСКА в 1994 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

После перерыва «Спартак» продолжал владеть мячом, имел подходы, но до ударов по воротам Плотникова дело доходило крайне редко. Тактика ЦСКА, в составе которого выделялся Радимов, работала эффективнее. Красно-синие вполне могли наказать чемпионов России на контратаках. Так, однажды Радимов вывел Бушманова на отличную ударную позицию, но тот не переиграл Тяпушкина.

Все катилось к громкой сенсации. Но на 78-й минуте Чудин решился на удар с 35 метров. Мяч пулей влетел в правую от него «девятку»! 1:1.

«Дело шло к победе ЦСКА, но «Спартак» спасло Чудо — именно так в команде называют рыжеволосого Сергея Чудина. Метров с 35, находясь по центру ворот, он нанес удар отчаяния. И мяч, как пушечное ядро, влетел в «девятку», — писал корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер.

— Да, гол вышел на загляденье, но, если честно, он совершенно случайный, — признался сразу после игры Чудин. — Сам не могу объяснить, почему вдруг решился пробить по воротам — ведь было до них довольно далеко. Что-то внутри подсказало: «Бей!»

— И вы пробили и забили.

— На тренировках часто отрабатываю дальние удары и в принципе люблю бить издалека. Но, конечно, не предполагал, что так красиво все получится.

Это был первый гол Сергея за «Спартак». Второй и, как оказалось, последний Чудин забил в 1995-м — в четвертьфинале Кубка России против «Уралмаша» (5:0).

В 1997 году он покинул команду Олега Романцева (всего в его активе 32 матча за красно-белых, включая игру Лиги чемпионов против киевского «Динамо» — 2:3). Далее в карьере Чудина были нижегородский «Локомотив», «Балтика», мытищинскаая «Фортуна» и «Знамя труда».

В 2020 году Сергей дал интервью «Чемпионату»:

— В советском футболе было популярно поверье, что в команде должен быть рыжий — на фарт. Про вас?

— Может, по детям что-то такое и было, а в «Спартаке» не имело значения, рыжий ты, черный или вообще лысый. Иваныч (Романцев) подбирал команду под себя. Мне смешно было слышать: «Вы собирали всех звезд». Обождите, ребята, каких звезд? Хлестова взяли из «Смены». Мамедов, Титов — воспитанники «Спартака». Цымбаларь с Никифоровым приехали из «Черноморца», который в СССР середняком был. Онопко — из «Шахтера». Пятницкий приехал из Ташкента, Ледяхов — из «Ротора». Какие звезды? Их до «Спартака» никто не знал! Людей привозили партиями. После Нового года в манеже на просмотре стояло по сто человек, а оставались единицы. В ту команду за счастье было просто попасть.

Лучшей атмосферы я нигде не видел. Ну да, Пятницкий мог порычать, поорать на тренировке, но это нормально. В любом коллективе такой человек нужен. Все с уважением смотрели на Витю Онопко, капитана команды. Но дедовщины, унижений в романцевском «Спартаке» никогда не было. Мы могли покричать, поругаться, а потом все вместе пойти пить пиво. Иваныч, бывало, вспылит, а потом сам же подойдет: «Извини, был не прав. Двигаемся дальше». Люди вкалывали на тренировках, потому что четко знали, чего хотят.