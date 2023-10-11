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Сегодня, 14:45

Доверять Абаскалю — правильная тактика руководства «Спартака». Мнение Алланазарова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Клубу пора избавляться от импульсивных решений.

Мнение

Слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева о доверии к главному тренеру меня очень порадовали. Получается, что увольнением Абаскаля занимались только в Telegram-каналах и только те журналисты, которые наперебой назвали кандидатов на замену Гильермо.

Кстати, знаете, какая футбольная новость обычно становится самой цитируемой в году? Конечно, знаете: Карпин может возглавить «Спартак». А знаете, как часто в течение последних 7-8 лет она появлялась, когда у команды начинались проблемы? Абсолютно всегда!

Гильермо Абаскаль. В ставке «Спартака» на Абаскаля есть логика, но риска — больше. Мнение Рабинера

Любые неудачи «Спартака» — это хороший шанс набрать себе подписчиков и увеличить трафик на сайтах. Нам даже рассказали о мифической встрече Станислава Черчесова с кем-то из членов совета директоров, где якобы прозвучали слова тренера про игровое время Георгия Джикии. По моей информации, ничего подобного не было. В чьих интересах был этот вброс? Неужели агенты Джикии придумали такую глупость сами? Уверен, Георгий в этом не нуждается, а его история в «Спартаке» будет продолжаться дальше и без подобного рода «новостей».

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартаку» пора становится серьезным клубом с планом развития на несколько лет вперед. Нужно заканчивать постоянные метания и истерики — именно этого ждали болельщики после ухода Леонида Федуна. Нужно выстраивать спортивную стратегию, которая является фундаментом будущих успехов основной команды, а не шарахаться из стороны в сторону.

Помните, раньше ни у кого не было ни единого сомнения в том, что молодежь красно-белых сильнее всех в стране? Сейчас такого, конечно, нет. Во всех возрастах ЮФЛ «Спартак» занимает места с 4-го по 6-е. Да, шансы подняться выше у мальчишек есть, но ни о каком доминировании речи уже не идет.

Эффектный гол Квинси Промеса (№10) помог &laquo;Спартак&raquo; сыграть вничью с&nbsp;ЦСКА (2:2). Назад к федунизму. Лучше бы «Спартак» проиграл ЦСКА. Мнение Егорова

Если «Лукойл» хочет создать что-то по-настоящему крутое и успешное — нужно начинать с фундамента. Зачем рушить дом, где только что возвели стены? Истерики и импульсивные решения должны остаться в прошлом — иначе ничего не получится, а чемпионства так и будут случайными. И с периодичностью раз в двадцать лет.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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