Сегодня, 10:30

«Спартак» подошел к дерби в загадочном состоянии. А ЦСКА дождался возвращения лидеров

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 16-м туре РПЛ 22 ноября
Максим Никитин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Никитин — о том, что ждать на «Лукойл Арене».
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

У «Спартака» проблемы с атакой. Солари недоступен, Гарсия и Угальде будут не в лучшей форме

«Спартак» и ЦСКА. Дерби впервые за ровно полтора сезона пройдет без Деяна Станковича, а Фабио Челестини дебютирует на «Лукойл Арене». Две важные истории, о которых не надо забывать.

«Спартак» Вадима Романова совершенно загадочен. Отсюда проблема для главного тренера ЦСКА, который совершенно не понимает, как может сыграть оппонент. С другой стороны, очевидно и то, что у красно-белых есть сложности с линией атаки. Оба центрфорварда — и Угальде, и Гарсия — съездили в сборные, откуда вернулись только в четверг вечером. Само собой, логистика до Тринидада и Коста-Рики сложнейшая, поэтому оба точно не окажутся на пике формы к субботе. Но это детали.

Вообще Романов вряд ли что-то изменит структурно. Нет оснований думать, что бывший помощник Деяна Станковича вдруг затеет тактическую революцию. Тем более «Спартак» очевидным образом дал понять, что 4-3-3 — оптимальная расстановка для этого состава. Основной проблемой Станковича было желание что-то улучшить. В этом смысле лучшее — враг хорошего.

Какими будут &laquo;Спартак&raquo; без Станковича и &laquo;Динамо&raquo; без Карпина: превью 16-го тура РПЛ.Какими будут «Спартак» без Станковича и «Динамо» без Карпина. Первые ответы — уже в эти выходные

Если возвращаться к потерям «Спартака», то на ум моментально приходит Пабло Солари, который схватил лишнюю карточку в Грозном. Вероятно, справа выйдет Тео Бонгонда, но конголезец, который на днях отпраздновал тридцатилетие, вообще-то пока так и не набрал форму.

Поэтому почти уверен, что справа в атаке с первых минут окажется Гарсия. Во всяком случае именно с этой позиции на «ВЭБ Арене» Ливай ЦСКА забил. Ну а вообще сложно представить, кто еще может занять этот фланг? Может, Даниил Зорин, который при Романове шикарно выступал за дубль? Но он тоже с повреждением, потому его появление практически исключено. Еще справа возможен выход Маркиньоса, что случалось раньше. Но бразилец так хорош слева, что заталкивание его на правый фланг сродни выстрелу в собственную ногу.

У ЦСКА возвращаются Акинфеев и Алвес. А еще команде фартит

У ЦСКА могла бы быть проблема с Обляковым. Иван получил повреждение в матче с Чили, но ему удалось восстановиться — со среды футболист в общей группе и сможет помочь команде.

Основной вопрос — участие Мойзеса и Матеуса Алвеса. Оба пропускали несколько матчей из-за травм. Их возвращение — история для Челестини максимально важная. Мойзес — главный полевой футболист ЦСКА прямо сейчас: вовлечен во все фазы игры, лидер на поле, который на протяжении нескольких сезонов организует решающие действия. Алвес — один из немногих качественных новичков, которые пришли в команду летом. Тем более на проблемную позицию в атаке. Да, Алвес не центрфорвард, но его умение играть оттянутого нападающего в ЦСКА ценится максимально. Ну и используется.

Короче говоря, без этой пары ЦСКА намного слабее, а в атаке и вовсе должен выживать. Надо сказать, что армейцы в целом классно реализуют свои моменты — 31% созданных голевых шансов превращается в голы (второе место в лиге после «Крыльев», тогда как красно-белые по этому показателю только девятые).

Даниил Денисов против Матвея Лукина в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (3:2).«Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?

При этом ЦСКА — об этом не так много говорят — совершенно точно фартит. По разнице опасности созданных и допущенных голевых моментов армейцы только девятые, «Спартак» — в топ-4.

Естественно, всех интересует и вратарский вопрос. Ведь отчасти классный результат ЦСКА по набранным очкам достигнут благодаря Акинфееву. По словам главного по армейской медицине Эдуарда Безуглова, Игорь работает в общей группе, а значит, примет участие в матче. Можно даже не сомневаться. У легенды — 50 дерби, в которых его команда побеждала 27 раз, 9 раз играла вничью и 14 проигрывала. Ну как молодой команде обойтись без такой фигуры?

Вообще же «Спартак» и ЦСКА — вполне возможно — сыграют очень вязкий матч. Потому что красно-белые с новым (хоть и знакомым) тренером Вадимом Романовым сыграют построже, а армейцы не в лучшем состоянии. И с точки зрения физики, и с точки зрения здоровья. За последние недели половина стартового состава получила травмы. И вряд ли это какая-то случайность.

Думаю, голов много не будет. Команды застегнутся на все пуговицы, как первоклассник в раннюю ноябрьскую метель. И пойдут друг на друга.

Силой, упорством. И все это под грохот «Лукойл Арены», солд-аут на которой зафиксирован еще в понедельник.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
