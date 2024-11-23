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«Спартак» vs «Локо»: Станкович — перед приходом нового спортдира, Галактионов — после критики от Дзюбы

«Спартак» примет «Локомотив» 23 ноября в 16-м туре РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алексей Батраков (№83), Роман Зобнин и Руслан Литвинов в матче «Локомотив» — «Спартак» (3:1). 28 сентября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о центральном матче 16-го тура РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

Уже в пятницу после паузы на матчи сборных стартует второй круг РПЛ, и главным событием тура станет встреча «Спартак» — «Локомотив». Игра, которая значит многое для обоих клубов и их тренеров.

Деян Станкович лишился тыла в лице спортивного директора Томаша Амарала. Новая метла метет по-новому — это аксиома. Следующий, кто займет эту должность, с вероятностью в 90 процентов захочет пригласить «своего» специалиста — который бы поддерживал во всех трансферных вопросах, был благодарен за предложение, отвечал бы требованиям по стилю и т. д. и т. п. Тренер, доставшийся по наследству от предшественника, — чаще всего «хромая утка», чужак для нового спортдира. Так что сербу обязательно надо давать результат. Пятое место после первого круга — повод не для гордости, а, наоборот, для сомнений в правильности выбора. Деяну требуются победы, а еще лучше — громкие. Как в дерби над ЦСКА.

Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тогда Станкович заработал массу вистов. Однако все так же далек не только от первой строчки, но даже от третьей. После матча с «Локомотивом» отставание может сократиться до комфортных трех очков, но может и вырасти до девяти. Вот она, цена всего одной победы — и перспектив «Спартака» в сезоне. Так что наверняка субботнее столичное дерби сыграет большую роль в судьбе Станковича: для диалога с новым спортивным директором к зиме необходимо занять максимально сильные позиции.

При этом против «Локо» красно-белым, судя по всему, придется выйти на поле без основной связки центральных защитников: Литвинов дисквалифицирован после удаления в матче с ЦСКА, а Бабич травмировался в сборной Сербии. Вся надежда на протеже Станковича — Абену. Деян приглашал его лично, суринамцу пора ответить любезностью, сыграть за тренера.

Илья Самошников (№ 77) оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Станкович перемудрил с перестановками. У «Спартака» не было идей, а «Локомотив» матереет на глазах

А еще очень интересно, какие выводы серб извлек из встречи первого круга. Тогда Михаил Галактионов от оппонента не оставил камня на камне, вчистую переиграв тактически и заслуженно забрав победу — 3:1. Абена в сентябре отбегал только 45 минут, провалив этот отрезок, неудачным оказался вариант с Николсоном на острие и смещением оттуда на фланг Угальде. Сделал ли выводы Станкович? И какие?

У Галактионова, конечно, совсем другая ситуация — позиции предельно прочны, красно-зеленые выступают выше ожиданий многих. Но аппетит приходит во время еды. Сам Михаил Михайлович красиво сформулировал: «Когда хищник почуял запах мяса, хочется его есть». «Локомотив» сейчас в роли и преследователя пары лидеров («Краснодар», «Зенит»), и преследуемого со стороны желающих залезть в тройку («Динамо», «Спартак», ЦСКА). А тут еще и в паузу на сборную Дзюба куснул руководителей «Локо» и Галактионова лично, что явно добавит мотивации ответить на критику победами. Хотя бы в краткосрочной перспективе, пока слова не забылись.

В общем, интриг — хоть отбавляй, ждем роскошную дуэль.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
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Пари Нижний Новгород
0
2
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Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
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23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
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-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
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Динамо Мх
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-
-
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Ростов
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-
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Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
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-
-
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Динамо Мх
Факел
-
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Краснодар
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Ахмат
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07.12 14:00
Спартак
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-
07.12 16:30
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-
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Зенит
ЦСКА
-
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28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
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Крылья Советов
-
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28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
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Пари Нижний Новгород
Акрон
-
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-
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Спартак
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-
-
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-
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14.03 00:00
Локомотив
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-
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