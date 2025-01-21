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Сегодня, 17:15

«Спартак» из другой галактики. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Футболисты «Спартака» Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Маркиньос празднуют гол в матче «Спартак» — «Крылья Советов». 5 августа 2024 года. Москва
Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и Маркиньос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, который побывал на первом матче красно-белых в 2025-м.

Мнение

Полтора месяца назад, когда чемпионат уходил на зимнюю паузу, возник тренд на сочувствие «Спартаку». Команда Деяна Станковича бежала, забивала, побеждала — и выглядела так мощно, что поневоле думалось, что это самые сильные красно-белые за бог знает сколько лет. Которые вопреки всевозможным теориям заговора не боятся ни себя, ни соперников, ни возможности взять золото. И долгая пауза, по общему мнению, на пользу им пойти не могла. В отличие от «Зенита», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» — тех, кто наряду со «Спартаком» в этом сезоне входит в число претендентов на медали.

Первый матч года — с новороссийским «Черноморцем» — мог многих сочувствующих «Спартаку» в своем мнении укрепить. 3:3 против одного из лидеров первой лиги. Счет, который дает возможность представить все что угодно. Особенно, если этот спарринг ты не видел. Визуально оценить состояние красно-белых можно будет на втором сборе, во время зимнего товарищеского турнира — из Турции же трансляция в понедельник не велась. А жаль: и «Черноморец» выглядел неплохо, прежде всего на отрезке с 30-й по 60-ю минуту, и «Спартак» был таким же фантастическим, как и в концовке 2024 года — когда играл практически основой.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс, Манфред Угальде и&nbsp;Олег Рябчук в&nbsp;матче против &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова

Практически — потому что Бабич наблюдал за происходящим от кромки поля, как и Селихов. Настроение у защитника и вратаря совершенно разное — это заметно. Александр подсознательно словно отдалился от партнеров — что на предыгровом завтраке (голкипер спустился в ресторан, когда команда его уже покинула), что во время матча. А вот Срджан вел себя с утра совершенно обычно — и если не знать заранее, что он пропускает контрольную встречу, догадаться об этом было бы невозможно.

К тренировочному центру отеля, где жил «Спартак» и где состоялась игра с «Черноморцем», Бабич подошел чуть позже команды в компании нового спортивного директора Франсиса Кахигао — они неспешно беседовали на испанском. И в целом явно ощущалось, что недавно пришедший в клуб менеджер находится в постоянном процессе выстраивания новых коммуникаций. Накануне матча Кахигао провел время в общении с Дмитрием Комбаровым, который проводил сбор в соседнем отеле со спартаковской «двойкой» и чьи недавние подопечные должны были провести заключительные 30 минут против «Черноморца». Изначально планировалось, что спарринг пройдет в формате три тайма по 45 минут, но в итоге соперники остановились на привычном варианте — это к слову о том, сколько футболистов «Спартак» привез в Турцию, очевидно, что в Эмираты полетят уже не все.

Футболисты «Спартака» Кристофер Мартинс и Манфред Угальде
Кристофер Мартинс и Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

Первые полчаса москвичи полностью доминировали. Состав был понятен, взаимодействия — понятны, но противопоставить этим атакам что-то конкурентное сопернику оказалось не под силу — как в концовке первой части РПЛ «Краснодару», «Локомотиву», «Акрону» или «Пари НН». Давление, высокий прессинг, игра в касание, активные фланги — «Спартак» за эти 30 минут забил трижды, и все голы получились фирменными, будь то передача по центру в разрез на Угальде или выверенный удар Умярова. По такому футболу сложно выделить кого-то одного, но о Наиле стоит сказать особо — хавбек выглядел как лидер, вел игру и даже пара излишне рискованных передач, которые не прошли и могли обернуться контратаками, не смазали впечатления.

«Черноморец» встрепенулся после серии замен у москвичей, когда большинство футболистов основы заменили те, кто в ней когда-то был (или мог быть), но выпал. Новороссийцам сразу стало легче, события в центре поля разворачивались уже не настолько стремительно, поднятый с лавки Никифоров мог наказать голом завозившегося у ворот Довбню раньше, причем дважды, но никак не попадал в створ. «Моряки» доминировали насколько, что Ненад Сакич, ассистент Станковича, не замолкавший в первые 30 минут, постепенно затих на бровке.

Концовка встречи свелась к вопросу — сравняет «Черноморец» счет или нет. Как ни странно, с выходом на поле дублеров, игра на время даже выровнялась. Но потом новороссийцы добавили и забили два безответных гола. А если бы не расторопность Хлусевича, все могло бы закончиться и более громко.

Спортивный директор &laquo;Спартака&raquo; Франсис Кахигао. Цель Кахигао — вернуть логику в трансферную политику «Спартака». И не повторить ключевую ошибку Амарала

Из молодых спартаковцев запомнился центральный полузащитник Джебов. Если его партнеры показать себя в отведенное время толком не сумели, Абдулло выделялся на их фоне взрослостью и какой-то футбольной породистостью — но, опять же, это только эпизоды.

Главный тренер новороссийцев Олег Василенко после финального свистка задумчиво сказал: «Работы непочатый край». Но вряд ли ему стоило быть настолько самокритичным. «Спартак» в основном составе — это команда из другой галактики, против запасных «Черноморец» действовал как минимум на равных.

У клубов свои задачи, и этот матч дал не только понимание по игрокам и их готовности, но и позволил увидеть сильные и слабые стороны.

И если не будет травм, то слабых сторон у «Спартака» сейчас нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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