«Зачем «Спартаку» платить Кордобе такие деньги? У «Зенита» космический запас прочности». Шикунов о матче в Махачкале

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов — о гостевом матче красно-белых против махачкалинского «Динамо» (1:1).

— Результат закономерен, «Спартак» на победу не наиграл, — считает Шикунов. — Понятно, что подбор исполнителей разный. Но Махачкала выжала из себя все, что могла. Еще в прошлом сезоне Курбан Бекиевич (Бердыев — Прим. «СЭ») заложил этот фундамент. И сейчас мы видим выстроенное «Динамо». Самоотдача ребят — высочайшая! Люди бьются за каждый мяч, молодцы. На них реально приятно смотреть. Да, скромный состав, но махачкалинцы делают все возможное.

— Что не получилось у «Спартака»?

— Где острота? В концовке гости кинулись забивать, но уже было поздновато. А так — во втором тайме и у Махачкалы имелись перспективные подходы. «Спартак», по идее, после 1:1 вообще не должен был давать сопернику ни единого шанса! Москвичи уже знали, как сыграли «Зенит», «Динамо», «Локо». Должны были дожимать.

И ведь уже один раз в сезоне они наступили на эти грабли. Имею в виду поражение от Махачкалы в Кубке. Такой урок получили. Так что никакой расслабленности не могло быть перед этой встречей! В общем, звоночек прозвенел. Но почему на него не отреагировали? Вот это вопрос... Где удары по воротам, где проникающие передачи? Вся игра — в центре поля.

Вот говорят, что у «Спартака» большое преимущество по владению мячом. Так ему и отдают мяч! Есть исполнители, которые могут его держать. Ну и что? А результат-то где? С «Рубином» повезло. Все решил пенальти в концовке. Но в целом, моменты подопечным Станковича даются ой как тяжело...

Хесус Медина и Эсекьель Барко. Фото ФК «Спартак»

— Где был Барко?

— Пропал, исчез. Его не было видно! Да никого не было! Махачкала глубоко садилась, не встречала москвичей высоко. Хозяева отдали мяч, а Умяров, Барко катали его в середине без обострений. Ну и какой толк? Набирать эти ТТД, проценты? 60, 70 процентов... А моменты-то кто будет создавать?

— Уже сложилось впечатление по Маркиньосу?

— Нет. Пока ничего особенного в нем нет.

— Бонгонда тоже разницу не делает?

— Это уже не тот игрок, который ярко проявил себя, когда только сюда приехал. Сегодня особо и выделить-то некого в плане созидания. Барко «подсел». Самым опасным был, пожалуй, Бабич, который приходил на стандарты. Давил, нагнетал, что-то пытался. Но когда у тебя в команде самым опасным является центральный защитник, это не самый хороший расклад. Не могу сказать, что «Спартак» меня разочаровал. Время еще есть, чтобы прибавить. Но такие игры нельзя отпускать, если ты на что-то претендуешь. Тем более москвичи же уже обожглись на Махачкале... Это очень непростая, неприятная команда, которая пропустила 7 мячей в 8 турах. Только вдумайтесь: всего 7!

— Не считаете, что «Спартаку» просто не хватает скамейки, глубины состава? Где эффективный большой нападающий, который нужен для плана Б?

— «Спартак» пытался, искал, хотел подписать нападающего. Но, увы, не успел. Велись переговоры по тому же Кордобе. Не сложилось. Поэтому, конечно, сейчас красно-белым такого большого нападающего и не хватает.

Сослан Кагермазов и Антон Зиньковский. Фото ФК «Динамо» Махачкала

— Понимаете клуб, который решил отказаться от подписания Кордобы из-за его запросов по зарплате? (4-5 миллионов евро в год. — Прим. «СЭ»).

— Его запросы — это уже чересчур... У нас же нет Лиги чемпионов и Лиги Европы. Тогда какой смысл платить такие деньги?

— Чтобы побороться с «Зенитом» за золото.

— Нет, в любом случае в этом сезоне с «Зенитом» тягаться тяжело. У Питера четыре нападающих! Лусиано, Соболев, Кассьерра, Глушенков скоро поправится и тоже может сыграть на этой позиции. Четыре, понимаете? Больше, чем во всей лиге (Смеется.). Запас прочности у команды Семака — просто какой-то космический! Два равных состава. Два!