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Сегодня, 21:15

«Не скажу, что в России слабое судейство, но сегодня меня разозлили!» Личка и Станкович — после дерби

Тренер «Динамо» Личка раскритиковал судейство после матча со «Спартаком»
Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-конференция главных тренеров «Динамо» и «Спартака».

Личка: «Почему на действия Бонгонды не было никакой реакции от арбитра?»

— Во втором тайме была равная игра, — сказал после матча главный тренер «Динамо» Марцел Личка. — К сожалению, произошел момент с красной карточкой... Но он помог нам эмоционально — мы искали шансы, чтобы вырвать ничью. Очень рад, что все получилось. Хотя в концовке мы вообще могли победить. Но у «Спартака» хороший вратарь.

— Как оцените удаление Маухуба?

— Всегда уважительно отношусь к судьям, каждый может ошибиться. Это нормально. Но есть один вопрос... Я, конечно, не хочу оценивать судейство. И если есть неспортивное поведение, то игрок заслуживает желтую карточку — без вопросов. Но почему на действия Бонгонды не было никакой реакции от арбитра? Это оказывало большое влияние на игру. Особенно в таком матче, как «Спартак» — «Динамо».

— На ваш взгляд, в России слабое судейство?

— Не хочу говорить, что судьи плохие — они ошибаются везде. Например, я слежу за лигой Чехии — там тоже есть ошибки. Иногда ВАР мешает арбитрам. В той же Турции рефери намного сложнее. Мне нравится, как работают в Бразилии и Аргентине. Не буду говорить, что в РПЛ плохо судят. Но сегодня меня разозлили.

— Есть ли у вас объяснение того, что сотворил Тюкавин в концовке?

— Как говорит мой армейский друг, вратарь должен быть стеной, а форвард -забивать мячи. Второй гол Тюкавина можно описать так — прекрасно зацепился, развернулся... Это мастерство! Он очень помог команде.

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станкович: «Сегодня мы играли за Маркиньоса»

— «Спартак» упустил победу. Вы понимаете почему?

— Сам себе задаю вопрос: что случилось? То, что происходило на поле, не соответствовало нашим планам на игру. У меня есть мнение, но я пока оставлю его при себе. Нам удавалось контролировать ход дерби, но, к сожалению, случилось так, как случилось.

— Известно ли, что с Мединой?

— Его травма значительно поменяла наши планы на игру. Надеюсь, что серьезного повреждения удалось избежать. По характеру травмы информации пока нет.

Константин Тюкавин. Дерби — огонь! «Спартак» был хорош, Маухуб чудом все не испортил, а Тюкавин сделал разницу

— Перед матчем стало известно о ситуации с утратой в семье Маркиньоса...

— Сегодня мы играли за Маркиньоса. Надеюсь, что и он, и Медина вернутся в строй как можно скорее.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка

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