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Сегодня, 21:35

«Спартак» не справился с багажом Юрана. Нулевая ничья в Нижнем

«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
«Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ — 0:0.
Фото ФК «Пари Нижний Новгород»
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«Пари НН» в первом матче при Иличе прервал серию поражений из шести матчей.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:0
Спартак

«Нижний» перед этим матчем обрел нового тренера, и пришествие Саши Илича в наш чемпионат получилось весьма необычным. Серб приехал накануне матча, и презентация получилась такой, будто у стоящей на грани вылета команды нет важнейшей игры на следующий день, а в разгаре межсезонье и все еще впереди.

Впрочем, именно в контексте игры со «Спартаком» Илич был абсолютно формальной фигурой. Команду готовил Антон Хазов и другие люди из тренерского штаба, а серб просто пришел посмотреть футбол с хороших мест. В баскетболе такие обычно достаются селебрити.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Владимир Слишкович в очередной раз провел масштабную ротацию. Семь изменений в старте «Спартака» по сравнению с предыдущим матчем уже никого не удивляют, но на две позиции нужно обратить внимание. Во-первых, Зобнин как левый латераль — это непривычно; во-вторых, с первых минут вышел Зиньковский, Слишкович его в последнее время как-то не жаловал.

Главное впечатление от первого тайма — владение «Спартака», которое в какой-то момент дошло аж до 87 процентов. Исходя из этого показателя, нетрудно догадаться, каким был рисунок игры. «Пари НН» вспомнил, как здорово команда по осени играла в обороне. Вот он, багаж Юрана.

«Спартак» же из своего владения не мог извлечь ничего. Зиньковскому и Бонгонде некуда было бежать, Угальде потерялся среди защитников, да и без напарника костариканец малоэффективен. Когда весь «Нижний» оказывался в своей штрафной, на позицию центрфорварда поднимался Маслов. Но и это не помогало. За тайм «Спартак» два раза попал в створ, и оба раза это удавалось левому защитнику Зобнину.

Ничего нового во втором тайме «Спартак» не придумал. Шанс был в индивидуальных ошибках измотанных обороной игроков «Пари НН», но ими красно-белые не воспользовались. Слишкович выпустил пару Соболев — Игнатов, которая в середине недели обыграла «Динамо» в Кубке. После их выхода «Спартак» действительно едва не забил: Зобнин (кто же еще?) исполнял в дальний угол, Нигматуллин до мяча не дотягивался, но выручил Стаматов, вынесший мяч с ленточки. Сейв матча!

Концовка матча — осада ворот «Нижнего». Теперь уже с Соболевым на острие, так что можно было грузить в штрафную. Порой у ворот Нигматуллина все полыхало, даже Дуарте мог забить, но хозяева выстояли. И для них 0:0 — это шаг вперед: после серии из шести поражений и двух месяцев без сухих матчей.

Ну а для «Спартака» Слишковича это далеко не первые 0:0. Но там были гостевые матчи с «Зенитом» и ЦСКА, это все же немного другое. Да и вообще спартаковскому временщику (или все же нет?) выпадали исключительно дерби и матчи с топ-командами. И вот первая встреча с аутсайдером, который априори играет от обороны. «Спартак» его не вскрыл и не смог сделать результат. Хотя он сейчас и не имеет большого значения для красно-белых. Каким ты закончишь в чемпионате — четвертым или шестым — существенной разницы нет. А до третьего дотянуться почти нереально.

Для «Спартака» сейчас важен только Кубок.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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