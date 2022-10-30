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Сегодня, 19:05

Связка Соболев — Промес снова принесла «Спартаку» победу. Красно-белые продолжают погоню за «Зенитом»

Гол Промеса принес победу «Спартаку» в матче РПЛ с «Торпедо»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
30 октября. Москва. «Спартак» — «Торпедо» — 1:0. Радость Квинси Промеса после гола.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) и завершил первый круг на второй строчке.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Торпедо М

На последний домашний матч в год столетия «Спартак» вышел в максимально классической форме — с чистой белой полосой, без всякой рекламы и с ромбиком без мяча. Для болельщиков возвращение исконной эмблемы — это действительно событие. Тем более что команда не играла с «небеременным» ромбом аж 24 года. Да и соперник для возвращения к истокам более чем подходящий — «Торпедо», исторический и в советское время весьма принципиальный.

Состав «Спартака» оказался близок к оптимальному: вернулись Промес и Хлусевич, Абаскаль отбыл дисквалификацию. В центре обороны в паре с Джикией вышел Маслов, и, похоже, он выигрывает конкуренцию за эту позицию у Чернова и Мевли. И еще одно примечательное предматчевое событие — 200-ю игру за красно-белых проводил Зобнин.

«Торпедо» — не «Химки», вскрыть оборону черно-белых — это вызов. Хотя поначалу торпедовцы не стали подчеркнуто закрываться и при первой же возможности лезли вперед. Правда, «Спартак» довольно быстро забрал мяч и запер соперника на его половине поля. При этом первый действительно опасный момент возник после того, как Джикия протащил мяч и мощно пробил издали. Обычно такие подключения — это показатель того, что впереди особо не ладится. В том эпизоде торпедовцев выручил голкипер Довбня. И тут спартаковским болельщиками пришел флешбэк из сезона-2017/18, когда вратарь играл за Хабаровск. В двух играх «Спартак» нанес под полсотни ударов и забил только однажды: Фернандо в самом конце московской встречи идеально исполнил штрафной. И вот, пять лет спустя, Довбня снова был хорош: в первом тайме «Спартак» так и не забил.

Болельщикам красно-белых оставалось надеяться на коррективы в исполнении Абаскаля, как уже неоднократно бывало в этом сезоне. Сработало и на этот раз: «Спартак» забил в самом начале второго тайма. Соболев опять показал себя прекрасным ассистентом, а Промес опередил Довбню и забил уже в пустые ворота, возглавив гонку бомбардиров.

Пропустив, «Торпедо», конечно же, не развалилось. Хотя созидать черно-белым очень сложно: исполнителей не хватает. Показательно, что игра впереди заметно оживилась после выхода 39-летнего Лебеденко. При этом Селихову ни разу по-настоящему не пришлось выручать команду. В отличие от того же матча с «Химками в прошлом туре.

«Спартак» в концовке получил больше пространства впереди, но так и не забил второй, обеспечив себе нервную концовку. На последний угловой в штрафную красно-белых пришел даже Довбня, но для подвига это мало. За весь первый круг торпедовцы забили лишь семь мячей, меньше всех в лиге.

«Спартак» закончил первый круг минимальной победой и закрепил отличное впечатление от игры команды под руководством Абаскаля. Красно-белые вернулись на вторую строчку в таблице, за спиной максимально плотно расположились ЦСКА и «Ростов», подтянулось прибавившее в последнее время «Динамо». Борьба за серебро будет интересной, другой интриги наверху таблицы в нашем чемпионате нет. Внизу будет не менее интересно, и тут не все потеряно даже у застрявшего на последней строчке «Торпедо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Гильермо Абаскаль
23
56
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