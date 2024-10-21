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Сегодня, 08:15

«Спартак» превращается в середняка. Слабость руководителей, спортивного директора, состава. Мнение Калинина

«Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ после 12 туров
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболисты «Спартака» Михаил Игнатов, Жозе Виллиан, Тео Бонгонда и Александр Максименко после поражения от «Краснодара» (0:3) 19 октября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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После ухода Леонида Федуна стало только хуже.

Мнение

Поражение от «Краснодара» после двухнедельной паузы в РПЛ разозлило болельщиков красно-белых. Однако в стройном ряду негодования я читал и спокойные комментарии из серии «ничего необычного: лидер разгромил середняка». К сожалению, с каждым годом мнение о том, что «Спартак» — середняк, все сильнее утверждается в умах болельщиков. Но как клуб к этому пришел?

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Краснодар

Слабость руководителей

Речь, в первую очередь, даже не о внутренних делах клуба, а о поведении и позиционировании себя в публичном пространстве. Представителей «Спартака» нет ни в исполкоме РФС, ни в правлении РПЛ. Возможно, деталь, но деталь немаловажная.

Кевин Ленини забивает гол в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Для «Краснодара» перерыва на сборные словно и не было. А «Спартак» за две недели решил многое поменять — и провалился

Вы не услышите от гендиректора Олега Малышева ярких заявлений, способных встряхнуть кого-то в РФС и РПЛ. Член совета директоров Павел Жданов сразу обозначил себя как теневую фигуру. Принимает решения, но не несет за них ответственности, хотя в клубе все во многом зависит именно от него. «Спартак» не может повлиять на назначение тех или иных судей (точнее, забанить определенных) на свои матчи.

Никто ни в «Лукойле», ни в клубе не способен объяснить, куда и зачем движется «Спартак». В качестве формата общения люди из нефтяной компании выбрали молчание, Малышев — редкие брифинги, когда журналисты, перебивая друг друга стараются спросить что-то по актуальной новостной повестке.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слабость спортивного блока

Томаш Амарал, по словам тех, кто имел счастье работать с ним, совершенно не умеет вести переговоры, что для спортивного директора просто нонсенс! Скаутинг красно-белых давно уже вызывает лишь смех. Привезти Угальде за 13 миллионов евро или Барко за 14 миллионов много ума не надо. Последним футболистом, которого «Спартак» купил, а потом выгодно продал, был, наверное, Зе Луиш. А до него — Промес.

Игрок &laquo;Спартака-2&raquo; Иван Иванов в&nbsp;матче против &laquo;Знамени Труда&raquo;. Влияние Андреева, странные трансферы, увольнение селекционеров. Что не так в работе «Спартака» с молодежью?

Про молодежный футбол и подготовку резерва подробно писал коллега по «СЭ» Максим Алланазаров. Если коротко, то направление отдано на аутсорс агенту Павлу Андрееву, а «Лукойл» и «Спартак» оно словно не интересует вовсе. Но вопрос уже даже не в поиске и доведении новых игроков. Парни, ранее подтянувшиеся из «двойки» / «молодежки», перестали прогрессировать. Вам нравится, как играет последний год Литвинов? Или, может быть, Зорин и Мелешин сильно прибавили за этот срок?

Про то, что красно-белые за полгода потеряли троих лидеров — Промеса, Джикию и Соболева — я просто уже молчу. Нужно уметь разговаривать с людьми, где-то давить, где-то давать послабления. И искать-искать-искать компромиссы. Играть за «ромбик», как провозглашает Амарал, никто уже не будет. Все хотят денег.

Срджан Бабич и Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слабость состава

Давайте честно, кто в нынешнем «Спартаке» может называться лучшим на своей позиции в лиге? Хоть вообще, хоть в своей текущей форме. Разве что Александр Максименко, но и тут вопрос дискуссионный.

Абаскалю за три трансферных окна купили семерых игроков: Тавареша, Дуарте, Медину, Бонгонду, Бабича, Рябчука и Угальде. Пришел Станкович, и вот клуб за одно окно делает уже шесть подписаний: Довбня, Виллиан Жозе, Барко, Мангаш, Маркиньос и Абена. Двое последних — протекция лично Станковича. Лучше кого все они в РПЛ? Ну серьезно...

«Спартак» сегодня — это середняк из середняков: завышенные амбиции и отголоски былой славы, ничем не подкрепленные и не обоснованные в современных реалиях. Как ни прискорбно. И как ни странно, этот пункт про состав вытекает из предыдущего, а тот в свою очередь — из самого первого.

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Манфред Угальде, Деян Станкович и&nbsp;Тео Бонгонда. Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»

Недавно исполнилось два года с момента продажи Леонидом Федуном клуба и его инфраструктуры «Лукойлу». За этот срок компания добилась того, что «Спартак» борется не за 1-3-е места, а за 4-7-е. При этом текучка футболистов заставляет задуматься, что кому-то могут быть выгодны многочисленные трансферы, прогоняющие через команду игроков среднего и ниже среднего уровня.

Бизнес превалирует над спортом и результатами — единственный вывод первых двух лет управления клубом нефтяниками.

«Спартак» почти пропал из футбольной медийки. «Спартак» не входит в органы управления российского футбола. «Спартак» отошел в сторонку и старается не отсвечивать. Он просто есть, ведь бизнес любит тишину.

* - мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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