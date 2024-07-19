Красно-белые начинают сезон с новым главным тренером.

Спартаковский цикл вышел на новый виток: у команды не только новый тренер, но и существенно меняется раздевалка. «Спартак» покинул капитан Джикия; Промеса де-факто не было уже полгода, теперь его нет и де-юре — контракт истек; вероятен еще и уход Соболева. Все это лидеры «Спартака» последних лет — футболисты, определявшие лицо команды. Возглавившему красно-белых Станковичу нужно выстраивать все по-новому.

У «Спартака» большая обойма, но при этом в прошлом сезоне не было очевидного стартового состава. Чтобы определиться хотя бы с тем, кто начнет сезон, Станковичу нужно было посмотреть игроков в деле, «пощупать» их. Так, например, в предсезонном календаре красно-белых внезапно появился товарищеский матч с «Уфой». Два тайма по 35 минут на базе в Тушине — новый тренер цеплялся и за такие возможности понаблюдать за своими футболистами в игре. Всего «Спартак» провел пять матчей, самым статусным стал спарринг с «Динамо» в Петровском парке. Первый тайм остался за хозяевами, во втором уже красно-белые смотрелись предпочтительнее. В итоге — ничья.

Главный летний трансфер российского футбола — переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» — пока официально не состоялся. Нападающий тренируется с командой, выходит в товарищеских матчах, а каждое его движение рассматривается под микроскопом. Приехал на игру в сине-белой бейсболке — это знак? Оставил пост с пространным текстом на фоне видов Петербурга — это жирный намек? Еще в конце июня казалось, что вопрос уже решен, но ситуация подзатянулась.

Замена Соболеву уже есть — это 32-летний бразильский форвард, купленный у «Бетиса». В товарищеских матчах он пока толком не играл, однако бэкграунд у него внушительный — 14+6 во всех турнирах в прошлом сезоне за «Бетис», а чуть ранее он забивал не менее 10 мячей в ла лиге четыре сезона подряд в составе «Реал Сосьедад».

На подходе еще один новичок — Эсекьель Барко из «Ривер Плейт». 25-летний атакующий полузащитник может сыграть как в центре, так и слева; аргентинец должен добавить креатива игре красно-белых.

Как и любому новому тренеру, Станковичу очень важно хорошо начать. И календарь этому способствует. Да, можно сделать оговорку, что «Спартаку» в первом туре выпал неудобный выезд в Оренбург — красно-белые не выигрывали там почти пять лет, а в последних трех матчах не забили ни одного мяча. Но сетовать на это несерьезно, ведь ни с кем из топ-клубов «Спартак» в стартовых пяти турах не играет. «Ахмат» — дома, «Крылья» — дома, Воронеж — в середине августа. Если бы календарь попросили составить в офисе в Тушине, вряд ли получилось бы что-то более благоприятное.

Кстати, в шестом туре «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Прогноз

Спартаковские руководители избегали ответа на вопрос о целях на предстоящий сезон. Потому что правильного ответа тут нет — либо добавишь давления на команду, либо получишь шквал критики за недостаток амбиций. «Понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось. Бессмысленно говорить о чемпионстве, топ-2 или топ-3, если всем понятно, что от команды всегда ждут побед. По-другому в «Спартаке» быть не может», — так высказался гендиректор красно-белых Малышев.

«Спартак» крайне непредсказуем, и клубные боссы это понимают. Может ли команда побороться за медали? Конечно, да. А может «Спартак» заковыряться в шестых — восьмых местах? Этого тоже нельзя исключать.