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Сегодня, 20:35

«Спартак» установил рекорд РПЛ. Пробил три пенальти за тайм, но забил лишь раз

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Егор Бабурин отбивает удар Руслана Литвинова с 11-метровой отметки.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Жозеп Клотет был удален в матче со «Спартаком».
Фото Кадр трансляции Матч Премьер
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Не повезло «Торпедо».

«Спартак» в матче 23-го тура РПЛ после первого тайма обыгрывает «Торпедо» — 2:0, забив с игры и после удара с одиннадцатиметровой отметки. Красно-белые доминировали по ходу тайма и заработали аж три пенальти.

В РПЛ ни одна команда еще не пробивала аж три удара с одиннадцатиметровой отметки за тайм, так что «Спартак» установил рекорд лиги.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» ведет в матче с «Торпедо» со счетом 2:0, но остался в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча

На 14-й минуте «Спартак» мог открыть счет после назначения первого пенальти. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов после подсказки ВАР зафиксировал игру рукой Равиля Нетфуллина в своей штрафной.

К точке подошел Кейта Бальде, который мощным ударом отправил мяч в перекладину.

Позже форвард забил с игры — завершил комбинацию гостей после передачи Пруцева ударом низом в дальний угол.

На 40-й минуте Шадыханов снова указал на точку — Бальде в штрафной обыграл защитника хозяев Кожемякина, который сбил его ударом по пятке.

На этот раз к точке подошел Руслан Литвинов, но «Спартак» снова не реализовал 11-метровый. Егор Бабурин взял удар спартаковца.

Третий пенальти за тайм снова заработал Бальде — после прострела с фланга форвард пробил по воротам, прямой ногой в него влетел Самсонов. Шадыханов момент упустил, но ВАР отправил арбитра к монитору, и после изучения повтора рефери указал на точку.

Роман Зобнин стал третьим исполнителем пенальти от «Спартака» и на этот раз реализовал удар.

Этот гол стал тысячным для «Спартака» в истории РПЛ.

Третий пенальти в ворота своей команды тренер «Торпедо» Пеп Клотет принять не смог и возмутился настолько эмоционально, что получил прямую красную карточку от Шадыханова.

Испанец выдал один из главных хайлайтов весны в РПЛ — не стал уходить в подтрибунку, а решил просто перелезть через ограждение на первый ряд трибун. Шикарный костюм тренера во время этого маневра не пострадал.

Жозеп Клотет был удален в матче со «Спартаком».
Кадр трансляции Матч Премьер
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:2
Спартак
Кейта Бальде
Роман Зобнин
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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11
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