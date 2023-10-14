«Что вы собираетесь праздновать после такой игры?!» Как Романцев разнес «Спартак» за чемпионство-1993

Ровно 30 лет назад красно-белые во второй раз подряд выиграли золото.

«Зачем играть в начале марта, делая летом паузу на два месяца?»

«Спартак» образца 1993 года был на голову сильнее остальных команд чемпионата России. Правда, тот сезон москвичи начали с сенсационного поражения в Ростове-на-Дону (0:2).

Хотя Олег Романцев никакой трагедии из того результата делать не стал, сославшись на объективные обстоятельства.

— Я нисколько не расстроен результатом, — подчеркнул тренер после матча. — Огорчился бы, если бы мы уступили, играя в футбол. А в сугробах и пургу шансы покинуть на носилках поле равны у всех. Правда, в Ростове у нас они были больше. Вместо шипов определенных размеров хозяева использовали гвозди... Мне было страшно за своих ребят! Футбола не было. Игрок, получив мяч, тут же с силой бил его вперед. Кому в голову пришло играть в марте в снег и в мороз (матч состоялся 7 марта. — Прим. «СЭ»), делая вместе с тем двухмесячный перерыв летом?!

В следующих 28 турах «Спартак» проиграл лишь однажды — «Ротору» в Волгограде — 3 октября 1993 года. Трансляция была прервана во втором тайме из-за событий в Москве, где сторонники Белого дома, противостоявшие президенту Борису Ельцину, пытались штурмом взять телекомпанию «Останкино».

«Хорошо работать с мячом на таком поле может только Черенков»

В следующем туре «Спартак» дома разнес «Луч» (4:0), а главный преследователь — «Ротор» — в Москве уступил «Торпедо» (1:2). Таким образом, отрыв красно-белых от волгоградцев увеличился до 9 очков при одной игре в запасе. Для чемпионства команде Романцева достаточно было сыграть вничью на «Лужниках» с «Океаном».

Но хозяева оказались в роли отыгрывающихся уже на 20-й секунде: Моисеев ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол, Помазун успел среагировать, но от его руки мяч снова отскочил к форварду гостей, который со второй попытки поразил ворота, — 0:1.

Спартаковцы сравняли в середине первого тайма. Черенков на правом фланге вытянул на себя трех соперников, откинул мяч на ход Гашкину, а тот своевременно пробросил его в штрафную. Там Тихонов опередил защитника и левой ногой пробил в цель — 1:1. Это был второй гол Андрея за основу красно-белых. Первый он провел в мае 1993-го в дерби с «Динамо» (3:0).

До перерыва москвичи могли выйти вперед, но дважды здорово сыграл голкипер «Океана» Гуленков.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Второй тайм получился малособытийным. В итоге — ничья, принесшая красно-белым второе подряд золото чемпионатов России.

— Сезон сложился для нас довольно легко, — признал после игры Романцев в телеинтервью. — Мы его давно могли выиграть, но почему-то все откладывали. Сегодня целая группа футболистов не смогла принять участие в матче. А они имеют для нас большое значение. Получилось так, что играла половина основы, плюс молодежь. Связи все нарушены... Поэтому матч проходил в замедленном темпе. Ну и конечно, к качеству поля на «Лужниках» есть претензии у всех игроков. Хорошо работать с мячом здесь может только Черенков. Много футболистов второго состава, на которых мы рассчитываем, сегодня себя, к сожалению, не проявили. Не справились с грузом ответственности. В сезоне они все-таки редко выходили на поле. А тут решающий матч... Думаю, они просто перегорели.

Владимир Бесчастных тоже не испытывал запредельных эмоций.

— Разочарован игрой, — признался 19-летний форвард в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Был уверен, что победим. Очень хотел этого. Но, к сожалению, после того, как сравняли счет, стали играть сумбурно. Нынешний сезон прошел для меня с перепадами. Вот и сейчас играю, увы, не так, как хотелось бы.

И такая самокритика удивительна. В сезоне-1993 молодой нападающий забил 18 голов и занял третье место в списке бомбардиров, пропустив вперед лишь Веретенникова из «Ротора» (19 мячей) и Панченко из «КАМАЗа» (21).

«Романцев всегда смотрел в будущее»

После золотого матча не было никакого круга почета. Почему? В полной мере проявился максимализм главного тренера красно-белых.

Вот что Романцев пишет в своей книге «Правда обо мне и «Спартаке»:

«Я запретил ребятам праздновать то чемпионство. Де-юре золотой матч мы сыграли вничью с «Океаном» из Находки, за три тура до финиша. Но выглядели в этой встрече неважно. И я сказал своим футболистам: «А что вы собираетесь праздновать после такой игры?!»

Об уникальной — совсем не чемпионской — атмосфере в раздевалке рассказывал Андрей Тихонов.

— После того матча Романцев даже никого не поздравил, а, наоборот, устроил в раздевалке нам разнос за «бездарную игру», — вспоминал футболист в книге Алексея Зинина «Разоблачение игры». — Он всегда смотрел в будущее и каждую встречу воспринимал как трамплин в завтрашний день. Так что о факте своего гола я мгновенно забыл. Сидел, как и все, с опущенными в пол глазами. И только на награждении золотыми медалями я узнал, что мой гол принес команде заветный титул. Впоследствии золотые и решающие голы станут моим фирменным знаком.

Олег Романцев и Виктор Онопко в 1993 году. Фото Игорь Уткин, архив «СЭ»

Разбор полетов от Романцева подействовал — уже в следующем туре «Спартак» разгромил в дерби ЦСКА (3:0), а затем еще и взял полноценный реванш у «Ростсельмаша» за поражение в первом туре (3:0).

Спустя много лет Олег Иванович в своей книге признает: после матча с «Океаном» он был не прав, запретив подопечным радоваться золотым медалям: «Считаю, тогда, в 93-м, я перегнул палку и виноват перед ребятами. Сейчас я бы перед ними извинился за те слова. Они стали чемпионами, а я на них «наехал».