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Сегодня, 13:30

Тореадор. Маэстро. Гений. Как Абаскаль обыграл «Ростов» и стал павлином. Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» закончил первый круг на шестом месте.

Мнение

После победы над «Ростовом» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль распушил хвост и предстал перед нами не мокрой курицей, а самым красивым на территории Москвы павлином, который молвил:

— На арене всегда есть бык и тореадор. А все остальные хотят крови. Тебя убивает не бык. Сегодня мы оставили быка в живых, и потому мы злы на себя. Чем более конструктивна критика, тем лучше для меня. Порой нужно прислушиваться к ней. И к тем, кто обладает какими-то знаниями, а не к тем, кто дома что-то печатает на телефоне.

Алексис Дуарте и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»

Что ж, Абаскаль имеет право на отмщение. Разве журналисты его не давили? Давили! Разве блогеры не критиковали? Критиковали! Разве не писали свои посты и заметки на телефонах? Писали, конечно! Более того, мы могли бы и не утруждать себя, потому что комментарии по работе юного испанского тренера вполне могла бы составить и нейросеть. Ведь в его «Спартаке» пока ничего не меняется. Те же пробы, та же нестабильная игра, вспышки и провалы в течение одного матча. Просто примерно раз в четыре матча эксперименты заходят, и так появляется разгром «Динамо» в Кубке и триумф в чемпионате с «Ростовом».

Хотя стоп — что это вообще за триумф с «Ростовом»? С каких пор победа над середняком — повод покрасоваться? С каких пор главный тренер «Спартака» поет соловьем после того, как дома обыграл клуб из второй десятки? С каких пор принято ставить на место критиков, если в последние 20 минут твоя команда еле-еле отбивалась? «Ни с каких!» — вот ответ, который был написан на лицах игроков «Спартака». Пересмотрите трансляцию: пока Абаскаль с улыбкой до ушей скакал как сайгак в раздевалку и точил зубы на блогеров, парни из его команды тащились к подтрибунке с лицами печального образа.

Леонид Федун. «Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

Кстати, а что сказали футболисты после матча? Хоть кто-то из них выделил тактику тренера, которая на этот раз реально сработала? Хоть кто-то сказал: «О, это все работа Гильермо»?! Хоть кто-то молвил: «Предыдущие неудачи — это случайность, а вот теперь мысли у нас чемпионские»? Не сказали они и не скажут, потому что не чувствуют тренера своим. Тренера, ведущего войну против телевизионщиков, которые спрашивают про Соболева. Против блогеров, которые жмут на кнопки мобильников. Против судей, которые дают желтые. И против своих же игроков, которые не приходят на завтраки и не могут реализовать изящные ухищрения. В общем, Абаскаль воюет примерно против всех, кто не считает его тореадором, маэстро и гением.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но проблема Гильермо в том, что он не понимает главной к себе претензии. Одно дело, если бы он тащил «Спартак» к первому месту и без шансов громил дома «Ростов» — как, к примеру, в Англии делает Гвардиола, — мы бы признали, что он реально хорош. Тем более что состав у испанца объективно послабее, чем у «Зенита» — и лидерство действительно выделяло бы Абаскаля как сильного специалиста. Но другое дело, что в распоряжении Абаскаля есть под 20 игроков, которые при всем разгильдяйстве в нынешних санкционных реалиях РПЛ вряд ли способны опуститься ниже шестого места — того, на котором «Спартак» сейчас и находится.

Квинси Промес в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ против &laquo;Ростова&raquo;. Промес и Игнатов решают, Соболеву дали пять минут. Нервная победа «Спартака» над «Ростовом»

И отсюда возникает решающий вопрос: а как не критиковать Абаскаля, если Промес, Соболев, Джикия, Мозес, Зобнин, Бонгонда, Медина, Селихов, Бабич и все остальные были бы как минимум на том же месте даже с профанами, набивающими тексты на своих телефонах, а не с модным испанским тренером, который с трудом выиграл дома у «Ростова» и сразу превратился в Павлина?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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