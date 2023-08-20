План Абаскаля на «Зенит» провалился. Эксперимент с ромбом не сработал, в обороне у «Спартака» по-прежнему катастрофа

Команда Семака увозит три очка с «Открытие Арены».

Тренер, который работает уже третье полугодие подряд, — это серьезная стабильность для «Спартака» последних лет. Абаскалю доверяют, и Абаскаль выстраивает все на свое усмотрение. Матч с «Зенитом» был отличным шансом проверить, есть ли у команды развитие и верной ли дорогой она идет. Особенно с учетом бэкграунда прошлого сезона, где команды встретились аж пять раз . В той серии было все: и крупная победа «Зенита» в Суперкубке, и ответка от «Спартака» в Кубке, и памятная драка, и яркий золотой матч, принесший Питеру золото.

В первой встрече нового сезона оба тренера удивили с составами. Но Абаскаль — больше: в старте не оказалось трех железных игроков старта. И если отсутствие Литвинова хоть как-то можно было объяснить неудачно й игрой в предыдущем туре, то понять попадание в запас Зобнина и Бонгодны сложно. «Спартак» выстроился по схеме ромбом в середине. Это весьма необычно, и тем более странно, что такой эксперимент был припасен на «Зенит».

Матч собрал почти 34 тысячи зрителей , столько на трибунах в Тушине не было три с половиной года — еще с допандемийных времен. «Спартак» постарался начать по-хозяйски: высокий прессинг, жесткий отбор у штрафной соперника. Правда, в игровом плане это вылилось только в удар Игнатова в ближний угол. Очень быстро стало ясно, что ромб в центре не работает — «Зенит» забрал мяч и лучше распоряжался пространством. Звоночком для «Спартака» стал удар Сергеева в перекладину . Ну а затем «Зенит» забил. Красно-белые напожарили в обороне, и Вендел без помех пробил с линии штрафной. Рикошет от Джикии не отменяет того, что «Спартак» в очере д ной раз пропустил из опорной зоны.

Иллюстрация игры «Спартака» в первом тайме — свист трибун во время перепасовки защитников, которые понятия не имели, как начинать атаку. Реакцией Абаскаля в перерыве стал выход Умярова и Бонгонды. «Спартак» заметно прибавил в атаке, создав за 15 минут второго тайма больше, чем за весь первый. Но красно-белые не забили и получили очень простой гол в сво и ворота. Клаудиньо одной передачей вспорол всю оборону соперника, и Вендел точно пробил в дальний угол.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда казалось, что игра уже закончена, «Спартак» получил шанс: неловкое движение Барриоса в своей штрафной, и Карасев после подхода к монитору назначил пенальти. Соболев показал, что с нервами у него все в порядке , на паузе переиграв Кержакова . С учетом компенсированного времени оставалось играть еще 17 минут. Мы все же увидели еще один гол, но забил его «Зенит». «Спартак» же не наиграл даже на ничью.