План Абаскаля на «Зенит» провалился. Эксперимент с ромбом не сработал, в обороне у «Спартака» по-прежнему катастрофа

Сегодня, 22:00
Тренер, который работает уже третье полугодие подряд, — это серьезная стабильность для «Спартака» последних лет. Абаскалю доверяют, и Абаскаль выстраивает все на свое усмотрение. Матч с «Зенитом» был отличным шансом проверить, есть ли у команды развитие и верной ли дорогой она идет. Особенно с учетом бэкграунда прошлого сезона, где команды встретились аж пять раз. В той серии было все: и крупная победа «Зенита» в Суперкубке, и ответка от «Спартака» в Кубке, и памятная драка, и яркий золотой матч, принесший Питеру золото.
В первой встрече нового сезона оба тренера удивили с составами. Но Абаскаль — больше: в старте не оказалось трех железных игроков старта. И если отсутствие Литвинова хоть как-то можно было объяснить неудачной игрой в предыдущем туре, то понять попадание в запас Зобнина и Бонгодны сложно. «Спартак» выстроился по схеме ромбом в середине. Это весьма необычно, и тем более странно, что такой эксперимент был припасен на «Зенит».
Матч собрал почти 34 тысячи зрителей, столько на трибунах в Тушине не было три с половиной года — еще с допандемийных времен. «Спартак» постарался начать по-хозяйски: высокий прессинг, жесткий отбор у штрафной соперника. Правда, в игровом плане это вылилось только в удар Игнатова в ближний угол. Очень быстро стало ясно, что ромб в центре не работает — «Зенит» забрал мяч и лучше распоряжался пространством. Звоночком для «Спартака» стал удар Сергеева в перекладину. Ну а затем «Зенит» забил. Красно-белые напожарили в обороне, и Вендел без помех пробил с линии штрафной. Рикошет от Джикии не отменяет того, что «Спартак» в очередной раз пропустил из опорной зоны.
Иллюстрация игры «Спартака» в первом тайме — свист трибун во время перепасовки защитников, которые понятия не имели, как начинать атаку. Реакцией Абаскаля в перерыве стал выход Умярова и Бонгонды. «Спартак» заметно прибавил в атаке, создав за 15 минут второго тайма больше, чем за весь первый. Но красно-белые не забили и получили очень простой гол в свои ворота. Клаудиньо одной передачей вспорол всю оборону соперника, и Вендел точно пробил в дальний угол.
Когда казалось, что игра уже закончена, «Спартак» получил шанс: неловкое движение Барриоса в своей штрафной, и Карасев после подхода к монитору назначил пенальти. Соболев показал, что с нервами у него все в порядке, на паузе переиграв Кержакова. С учетом компенсированного времени оставалось играть еще 17 минут. Мы все же увидели еще один гол, но забил его «Зенит». «Спартак» же не наиграл даже на ничью.
После матча будет очень много вопросов к Абаскалю. Эксперимент с составом себя не оправдал, ромб в полузащите не сработал. В обороне красно-белых по-прежнему катастрофа: 10 пропущенных мячей в пяти матчах, больше только у «Оренбурга», «Ростова» и «Рубина». И, как показали два последних матча, выигрывать по бразильской системе — 5:4 и 4:3 — в каждом матче не удастся. После трех побед на старте «Спартак» потерпел два поражения. Длинная скамейка казалась большим преимуществом команды, но на деле оказывается, что большая вариативность идет красно-белым чуть ли не во вред. И Абаскалю необходимо разбираться с этим как можно скорее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0