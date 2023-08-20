«7 миллионов за Медину — адекватная цена. А у Бакаева изначально не было шансов в «Зените». Корнеев — о главном матче лета

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев анализирует составы, трансферы и перспективы двух претендентов на титул.

В центре Джикия и Литвинов. Справа — Хлусевич, слева — Рябчук

— Давайте начнем со «Спартака». В ворота вернется Максименко?

— Тут тренеру виднее. В целом лично я не считаю Максименко сильнейшим вратарем красно-белых. Первым номером для меня является Селихов.

— Кто сыграет в центре защиты москвичей. Джикия и...

— Литвинов.

— Не считаете, что Литвинову явно не хватает навыков центрального защитника?

— Конечно, не хватает, но он очень умный футболист, который может закрыть эту позицию при дефиците качеств в центральной зоне обороны. На днях «Спартак» подписал серба Бабича (официально сделка не подтверждена. — Прим. «СЭ»). Но я не знаю, готов ли он с листа выйти против «Зенита». Поэтому остановлю свой выбор именно на Литвинове.

— Нет ни единого шанса, что с первых минут сыграет Дуарте? Сейчас уже можно назвать этот трансфер провальным?

— В принципе, Абаскаль должен ставить Дуарте, так как он одобрил это приобретение. Вместе с тем игрок не убеждает, и этот трансфер действительно близок к провальному. Поживем — увидим.

— Есть еще Чернов, Маслов.

— Оба не тянут на роль первых номеров в центре обороны.

— По краям защиты все понятно? Справа Денисов, слева Рябчук?

— Не удивлюсь, если будет именно так. Однако я бы все-таки предложил другой вариант. Мне почему-то кажется, что Хлусевич выйдет справа, а Рябчук слева.

— Почему?

— Не могу сказать, что Денисов проводит очень сильные матчи. Трансфер Рябчука мне понятен. Абаскаль искал левоногого защитника. Это достаточно качественный игрок. Думаю, он появится в старте слева.

Кристофер Мартинс. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мартинс, а не Умяров. Мозес, а не Игнатов

— В матче с «Уралом» провалилась опорная зона. Кто сыграет на этой позиции против «Зенита»?

— В идеале оптимальный вариант — Литвинов. Но мы уже предположили, что он, по всей видимости, выйдет в центре обороны. Хотя Руслан может быть и волнорезом, и в атаку эффективно подключаться, хорош в работе с мячом.

— Если не Литвинов, то кто?

— Мартинс.

— Но он пока не впечатляет?

— Иногда создается впечатление, что игрок не до конца понимает, что от него хочет тренер! Он как будто болтается между несколькими задачами. При этом считаю Мартинса довольно квалифицированным полузащитником.

— Мартинс сильнее Умярова как опорник?

— Легионер, конечно, испытывает определенные проблемы, когда оказывается под давлением, под прессингом. Но я все же предположу, что выйдет именно он, а не Умяров, так как физика в матче с «Зенитом» выйдет на первый план.

— Кто сыграет в центре поля чуть выше опорника? Зобнин и???

— Думаю, Мозес. Он достаточно эффективен в этой позиции. Абаскаль нашел ему оптимальное место на поле. Он может и «восьмерку» сыграть, и подняться чуть выше. Нанести завершающий удар. Не до конца понимаю, в какой он форме. Но на бумаге именно Мозес должен выйти с первых минут.

— Почему не Игнатов?

— Мозес и Игнатов — разные игроки. Но повторю свою мысль. В поединке с «Зенитом» очень важен объем и физика, мастерство в завершающих фазах. Мозес, кстати, умеет и неплохо обороняться. Для баланса, мне кажется, именно в этой игре он будет полезнее Игнатова с первых минут.

Хесус Медина. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Трансфер Медины мне понятен. Но он не «восьмерка»

— Эксперимент с Мединой на позиции «восьмерки» в матче с «Уралом» себя не оправдал?

— Мне кажется, его брали не для того, чтобы он играл «восьмерку». Парагваец должен действовать повыше. Это точно не box to box.

— Зачем «Спартак» купил парагвайца у ЦСКА за 7 миллионов?

— «Спартак» давно искал левоногого полузащитника. Все, в принципе, логично. 7 миллионов? Ну, давайте проанализируем статистику Медины в РПЛ в прошлом сезоне (в ЦСКА парагваец набрал 8+7 в РПЛ. — Прим. «СЭ»). Думаю, адекватная сумма трансфера. Учитывая еще и тот факт, что не надо было никому переводить деньги за рубеж. Все довольно быстро решилось.

— То есть все логично?

— Давайте немного по-другому поставим вопрос. 7 миллионов за Марадишвили — адекватная цена?

— Наверное, многовато.

— Да не многовато, а бред! Реально просто бред какой-то. А у Медины была очень приличная статистика. В ЦСКА он доказал, что мультифункционален, способен закрыть несколько позиций. Так что этот трансфер мне вполне понятен.

Антон Зиньковский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зиньковский плотно сел на лавку

— С Бонгондой «Спартак» попал на все 100 процентов? Ожидали, что он сразу же начнет давать результат в РПЛ?

— Было понятно, что парень быстрый, может обыграть один в один. «Кадис» получил за него просто огромные деньги. Мы видим, что «Спартак» стал очень сбалансированным на флангах. Слева Промес постоянно нацелен на ворота, а справа появился Бонгонда. Буквально каждая контратака завершается моментом. Эти двое всегда могут убежать, обыграть один в один, создать преимущество впереди.

— Сколько голов забьет Бонгонда в этом сезоне? Больше 10?

— Не знаю, не знаю. Посмотрим, хватит ли его на всю дистанцию. Но пока он очень заряжен на голы, при каждой возможности старается бить по воротам. Допускаю, что действительно может забить в районе десятки.

— При таких Промесе и Бонгонде удел Зиньковского — выходить только со скамейки запасных?

— Конечно. Более того, если посмотреть, как он себя проявляет, выходя на замену, приходится констатировать: Зиньковский очень плотно сел на скамейку и будет выходить с первых минут только в крайних случаях. Пока парень не делает того, чтобы убедить Абаскаля в своей состоятельности.

— Cоболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне?

— Мне кажется, Александр пока переживает какую-то психологическую перестройку. Голы ему даются сейчас тяжело. Поэтому в гонке снайперов я бы все-таки поставил на Кордобу или Чалова.

Марио Фернандес. Фото Global Look Press

Марио на голову сильнее Караваева, но пока играет с опаской

— Перейдем к Зениту. Сергей Семак сегодня сыграет по схеме 3-5-2?

— Похоже, что да. «Зенит» потерял ключевого игрока — Малкома. Семак против «Факела» решил сыграть по этой схеме. В принципе, и раньше тренер ее применял, она ему хорошо знакома. Просто потребуется какое-то время, чтобы футболисты полностью адаптировались к этой системе. Считаю, что при игре в три центральных защитника команда немного теряет остроты впереди. Однако против «Спартака» нужно будет прежде всего сыграть надежно сзади.

— Эракович — добротное приобретение? Может ли стать на годы столпом обороны сине-бело-голубых?

— У парня точно есть неплохие задатки. При этом я бы не назвал его топ-защитником. Качественный игрок, но его рано считать столпом обороны. Сейчас его сложно сравнивать с Ловреном или Ивановичем. В общем, пока к Эраковичу есть определенные вопросы.

— Левого латераля сыграет Дуглас Сантос, а правого? Марио Фернандес или Караваев?

— Когда Марио Фернандес функционально в порядке, он на голову сильнее Караваева. Тут двух мнений быть не может. Это другой уровень.

— Но в порядке ли сейчас Марио?

— Пока еще не поймал кураж, не готов на все 100 процентов. Да, он что-то делает, но без какой-то искры. Складывается впечатление, что пока он играет с какой-то опаской и не на пределе своих возможностей. Видимо, прислушивается к организму.

— Не все поняли, зачем «Зенит» его приобрел.

— А мне тут в целом все понятно. «Зенит» давно хотел заполучить этого футболиста, ранее предлагал за него какие-то сумасшедшие деньги. Наконец-то питерцы своего добились. Не забывайте, что у Марио есть российский паспорт. Тоже немаловажный фактор.

Клаудиньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Клаудиньо пора понять: РПЛ — не прогулочная история

— На сколько процентов от своих возможностей сейчас играет Вендел?

— Мне кажется, пока даже не на 50.

— Да ладно!

— Да. Надо понимать, что парень немало пропустил. Чтобы он начал креативить как прежде, бразилец должен быть в полнейшем порядке в функциональном плане. Тогда Вендел сможет творить на поле. Но сейчас он далек от того игрока, которым многие восхищались в последние два сезона.

— Если Вендел останется, приведет себя в порядок, найдет мотивацию, шансы «Зенита» на чемпионство резко повысятся?

— Конечно. Думаю, тогда «Зенит» будет фаворитом в золотой гонке. Вендел — безусловно, ключевой игрок в системе Семака. Единственное — не помешал бы еще футболист на замену Малкому, который делал бы разницу.

— Против Клаудиньо действительно грубо играют соперники или он частенько «рисует» свои падения и фолы на себе?

— Не считаю, что за Клаудиньо охотятся в каждом матче. Просто все уже поняли качества бразильца. Если ему дать свободу, он сделает разницу. С ним играют плотно. В частности, Мендель из «Факела» практически выключил Клаудиньо из игры. Бразильцу в этой ситуации не нужно обижаться. Ему просто надо быстрее принимать решения на поле, быстрее перестраиваться. Ему пора понять, что чемпионат России — все-таки не прогулочная история.

— Как оцените перспективы Ду Кейроса? Он поможет «Зениту»? Или это все-таки не тот игрок, который должен выступать в команде-чемпионе?

— Я уже как-то про него говорил и сейчас остался при своем мнении. Это не игрок, сопоставимый с теми же Венделом и Клаудиньо. Да, неплохой полузащитник. Но он мог бы приносить пользу на постоянной основе в средней команде. Но вот в «Зените» я его не вижу. Не знаю... Может быть, это была какая-то вынужденная история. Просто «Зениту» надо было включить Ду Кейроса в сделку, чтобы заполучить другого футболиста. Это всего лишь мои предположения. Но вот такие мысли приходят в голову.

Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шансы Бакаева не повысились

— А что скажете про Мантуана?

— Вот к Мантуану вопросов гораздо меньше. Он выходил на замену. Делал разницу, отдавал, забивал. При этом бразилец не создает проблем в коллективе, не имеет ничего против того, чтобы быть и второй опцией на своей позицией. СМИ писали, что «Зенит» заплатил за него около трех миллионов. Если это так, то Мантуан — просто отличное приобретение.

— Стоит ли Бакаеву уходить в аренду или он пока еще не сказал своего последнего слова в «Зените»? Малкома же нет. Выходит, Зелимхан получит больше шансов себя проявить?

— У Бакаева изначально не было никакого шанса, когда он переходил в «Зенит». Да и сейчас его перспективы никак не улучшились.

— Даже так?

— Пока не нашли замену Малкому, Семак, конечно, будет давать Бакаеву больше игрового времени. Определенные качества у Зелимхана есть. С этим никто и не спорит. В футболе все возможно. Может быть, за несколько игр Бакаев себя проявит и сделает огромную разницу. Но, если честно, пока в это не очень-то и верится. В целом, по-прежнему не вижу у него больших перспектив стать твердым игроком основы питерцев.

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тюкавин — пока не форвард-киллер

— Как бы оценили дуэт форвардов Кассьерра — Сергеев?

— Два хороших нападающих. Два добротных приобретения. Разноплановые форварды. Могут и за спину убежать, и сами решить эпизод. Хотя сейчас реализация немного хромает. «Зениту» необходим еще один атакующий игрок, который, как Малком, может вскрыть игру. Пока такого исполнителя нет. Кассьерре не все удается. Да, начал больше забивать. Но мы же видели матчи, когда он мог убивать интригу, но этого не делал. Питерцам нужен форвард-киллер.

— Такой, как Тюкавин?

— Ну... Тюкавина тоже рановато называть киллером. В дерби с ЦСКА ему далеко не все удалось. Киллер — этот тот, который любой мяч, летящий в него, переправляет в сетку. Выжимает из эпизода максимум.

— Сейчас в РПЛ таких нет?

— По первым турам не видно. А в прошлом сезоне таким форвардом был, например, Чалов. Цеплялся за любой мяч, отдавал, забивал, креативил. Тюкавин — большой талант, но надо на него посмотреть на длинной дистанции. Повторюсь, в матче с ЦСКА у него было несколько хороших моментов, но где-то подвела обработка.