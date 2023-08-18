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«Спартак» — «Зенит»: зрелище или битва на палках? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Александр Соболев против Дугласа Сантоса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о воскресном противостоянии на «Открытие Банк Арене», которое может стать ключевым в борьбе за чемпионство.

— Много голов почему-то не жду, — сказал ветеран красно-белых Игорь Шалимов. И добавил: «Если мы не увидим грубых ошибок, то не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья».

Это мнение резко контрастирует с позицией большинства. «Спартак» -«Зенит», главный конкурент на своем поле против чемпиона, в тот момент, когда РПЛ бьет рекорды зрелищности и результативности — все мы ждем фейерверка эмоций от такой игры.

Фаворита нет. Одни вроде бы усилились, другие вроде бы ослабли. Одни стартовали ярко, но споткнулись на Урале, другие слышат про себя, что они уже не те. Но и «Спартак», и «Зенит» располагают достаточным числом исполнителей, способных давать зрелище на постоянной основе — так что ожидания справедливо завышены. Тур богат на события, но почти не вспоминают о встречах «Динамо» с ЦСКА и «Краснодара» с «Локомотивом». Не слышно пока ничего и про выезд «Урала» в Калининград, из которого команда Виктора Гончаренко может вернуться лидером.

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Есть только противостояние «Спартака» с «Зенитом». Что, наверное, справедливо — это будет топ-матч основных претендентов на титул. В котором сходится сейчас множество сюжетных линий, не только основная — кого считать лучшим клубом страны на данный момент.

Футболист «Спартака» Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И москвичи, и питерцы закрылись на этой неделе от СМИ. Копят силы, берегут эмоции. И если бы не обращение сине-бело-голубых к судейскому корпусу с просьбой о встрече с его руководством (чтобы услышать и понять все нюансы и новшества в правилах), можно было бы сказать, что самых популярных коллективов России между турами в информпространстве не наблюдалось совсем. КДК, Дзюба, Захарян, возможный спарринг сборной с Бахрейном, разговоры о возвращении в РПЛ Черчесова — вот что формировало повестку в последние дни. Медиа словно тоже заряжали батарейку, готовясь к уик-энду.

Потому что есть понимание, что битва на «Открытие Банк Арене» станет тестом для ее участников.

Для «Спартака» — на готовность к борьбе за золото.

Для «Зенита» — на умение в пиковые моменты ставить конкурентов на место.

Для судей во главе с Сергеем Карасевым — на способность выдержать испытание таким накалом. Питерцы вряд ли случайно именно сейчас дали понять, что у них есть вопросы к арбитрам. Точнее, даже не к ним, а к их боссу Милораду Мажичу — потому что не встретился с участниками соревнований по поводу разъяснения трактовок. Семинар для команд РПЛ должен был пройти еще в июне, но его перенесли на неопределенный срок. И если говорить о том, что сейчас раздражает тренеров «Зенита» и «Спартака», то здесь совершенно разные позиции. Гильермо Абаскаль атакует лигу за календарь. Сергей Семак недоумевает, почему теперь позволено так грубо действовать против самых техничных его футболистов — прежде всего, против Клаудиньо.

Клаудиньо и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Последнее, особенно в свете воспоминаний о противостоянии соперников в прошлом сезоне, когда дошло дело до драки в концовке кубкового матча, крайне важно. Какой уровень жесткости задаст Карасев, будет ли в российском классико что-то, кроме напряжения и нерва? Другими словами, что нас ждет — зрелище или битва на палках?

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У «Зенита» сейчас три игры подряд с прямыми конкурентами — «Спартаком», «Уралом» и ЦСКА, причем обе против столичных клубов на выезде. У «Спартака» после чемпиона — домашняя встреча с «Ахматом» и вояж в Краснодар.

Может случиться, что питерцы проиграют титул именно на этом отрезке — но в три поражения кряду поверить невозможно. Однако турнирный нерв все равно должен быть оголен у сине-бело-голубых до предела. Поэтому воскресная встреча становится еще более важной — «Зенит» сейчас не боятся так, как в прошлые сезоны. Это ощущение страха перед соперником в спорте дорогого стоит, а здесь совсем недавно даже недоукомплектованный «Факел» провел второй тайм на «Газпром Арене» чуть ли не с позиции силы.

А сейчас — не «Факел», «Спартак». Чью линию атаки называют лучшей в РПЛ.

Интрига.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
69
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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