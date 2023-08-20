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Сегодня, 09:00

Символическая сборная из игроков «Зенита» и «Спартака». Красно-белые заняли места в атаке, сине-бело-голубые — в центре поля

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Квинси Промес, Александр Соболев — Вильмар Барриос, Михаил Кержаков.
Фото «СЭ»
Михаил Кержаков, Александр Максименко.
Фото «СЭ»
Дуглас Сантос, Олег Рябчук.
Фото «СЭ»
Георгий Джикия, Роберт Ренан.
Фото «СЭ»
Руслан Литвинов, Страхиня Эракович.
Фото «СЭ»
Вячеслав Караваев, Даниил Денисов.
Фото «СЭ»
Вендел, Роман Зобнин.
Фото «СЭ»
Клаудиньо, Виктор Мозес.
Фото «СЭ»
Вильмар Барриос, Кристофер Мартинс Перейра.
Фото «СЭ»
Тео Бонгонда, Густаво Мантуан.
Фото «СЭ»
Квинси Промес, Андрей Мостовой.
Фото «СЭ»
Александр Соболев, Иван Сергеев.
Фото «СЭ»
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Эта команда смела бы всех в РПЛ.

Вратарь

Михаил Кержаков, Александр Максименко.
Фото «СЭ»

Основной: Михаил Кержаков

Прошлой весной мы назвали Александра Селихова сильнейшим вратарем среди двух команд, но сейчас он травмирован. А значит, место переходит к его визави из «Зенита», Михаилу Кержакову. Питерский голкипер с прошлой весны не стал хуже — как был, так и остался крепким, но не выдающимся вратарем. Михаил всегда держит свой уровень, и сейчас другого настолько же стабильного кипера в составе обеих команд нет.

Запасной: Александр Максименко

Пока Селихов травмирован, Александр Максименко получил шанс в «Спартаке» и пока борется за место в старте с Ильей Свиновым. В новом сезоне он провел уже три встречи в РПЛ — с «Оренбургом», «Рубином» и «Балтикой», и отыграл неплохо. Но для конкуренции с Кержаковым ему явно не хватает стабильности на длинной дистанции: всего 270 минут в прошлом сезоне — это явно минус для Максименко.

Защитники

Левый защитник

Дуглас Сантос, Олег Рябчук.
Фото «СЭ»

Основной: Дуглас Сантос

Весной Дуглас Сантос был признан «СЭ» сильнейшим левым защитником лиги. С того момента ничего не изменилось — бразилец по-прежнему находится в шикарной форме. Больше 2 тысяч минут в каждом сезоне за «Зенит», а также 100% игр в основе в этом чемпионате — тому подтверждение.

Запасной: Олег Рябчук

Молдавский защитник только-только успел дебютировать за «Спартак» (и не сказать, что слишком ярко), но по набору впечатлений из его прошлых команд можно сказать, что Рябчук — один из сильнейших левых защитников в РПЛ. И обязательно скоро это покажет.

Центральные защитники

Георгий Джикия, Роберт Ренан.
Фото «СЭ»

Основной: Георгий Джикия

Центр обороны — проблемная зона у обеих команд, выбрать сильнейшего там тяжело. Так что доверимся опыту Джикии, несмотря на все слухи вокруг него и его будущего в «Спартаке». Как-никак, у Георгия почти 18 тысяч минут в обороне красно-белых. И пусть красно-белые много пропускают на старте сезона, класс капитана никуда не делся.

Запасной: Роберт Ренан

Любимец питерских болельщиков и дебютант сборной Бразилии не всегда убедителен и порой допускает жуткие ляпы, но задатки, особенно в игре на мяче, у него определенно есть. Он вряд ли сильнее Джикии на данном этапе своей карьеры, но и не сильно слабее — так что ему самое место в запасе. К тому же в «Зените» ему доверяют — всегда, когда Ренан доступен, он играет в старте.

Руслан Литвинов, Страхиня Эракович.
Фото «СЭ»

Основной: Руслан Литвинов

Место Руслана на позиции центрального защитника в нашей сборной только подтверждает кризис этой зоны у «Спартака» и «Зенита». Литвинов — опорник, но Абаскалю приходится использовать его в обороне. Несмотря на другое амплуа, Руслана даже признавали лучшим игроком матча с «Балтикой» (он играл центрального защитника), так что игрок справляется очень неплохо — настолько, что сильнее него игрока на этой позиции у команд нет.

Запасной: Страхиня Эракович

Серб мог играть за «Спартак», но оказался в «Зените». Пока выглядит довольно неплохо (еще бы — игрок сборной Сербии), но пока еще не привык, что руки в штрафной надо прятать. Ну и две желтые в трех матчах РПЛ намекают, что над дисциплиной парню надо поработать.

Правый защитник

Вячеслав Караваев, Даниил Денисов.
Фото «СЭ»

Основной: Вячеслав Караваев

Как и в случае с Сантосом, Караваев, пожалуй, самый сильный игрок своего амплуа в РПЛ. Правый защитник — в целом дефицитная позиция в России, но Вячеслав ее не просто закрывает, а закрывает максимально успешно. При этом Караваев бывает полезен и в атаке — в прошлом сезоне он отдал ассист, в этом также отметился голевой передачей. А в последних двух матчах за сине-бело-голубых и вовсе закрыл позицию крайнего центрального защитника в тройке.

Запасной: Даниил Денисов

Денисов — почти брат-близнец Караваева, но из «Спартака». Тоже уверенные выступления, участие в атаках (не так давно Даниил тоже оформил голевую передачу), но опыта все еще не хватает, чтобы вытеснить Караваева из воображаемой основы. Все же 10 тысяч минут и 3 тысячи — колоссальная разница.

Полузащитники

Центральные полузащитники

Вендел, Роман Зобнин.
Фото «СЭ»

Основной: Вендел

Питерский бунтарь долго не хотел возвращаться в «Зенит», но вернулся — и будто не уезжал. Найти более высококлассного и заряженного полузащитника в РПЛ будет сложно — с бразильцем даже конкурировать трудно. В двух матчах после возвращения, по оценкам статистических порталов, он — один из лучших игроков «Зенита».

Запасной: Роман Зобнин

У спартаковца были непростые времена, но, кажется, они подошли к концу. С приходом Абаскаля Зобнин расцвел, играет гораздо чаще, периодически носит капитанскую повязку и продуктивно подключается к атакам. В общем, дела у него наладились, хотя по разнообразию функционала Венделу он, пожалуй, уступает.

Клаудиньо, Виктор Мозес.
Фото «СЭ»

Основной: Клаудиньо

Как и в случае с Венделом, игрока вроде Клаудиньо найти в РПЛ очень тяжело. Настоящий мастер и трудяга — может играть как в обороне, так и в атаке. Везде — одинаково успешно. Однозначно в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. И пусть по результативности он пока далек от собственного пика (всего один гол в этом сезоне), оценки статистических порталов улетают в космос, Клаудиньо на данный момент лучший игрок «Зенита» по всем оценкам.

Запасной: Виктор Мозес

Мозес — защитник только номинально, по факту же его тянет в атаку не меньше, чем Клаудиньо. К качествам Виктора нет претензий. Вот только статистика явно не в его пользу — что по игровому времени, что по результативности. Из-за травм в прошлом сезоне Мозес отыграл только 340 минут — с такими показателями трудно быть лучшим в двух клубах.

Опорный полузащитник

Вильмар Барриос, Кристофер Мартинс Перейра.
Фото «СЭ»

Основной: Вильмар Барриос

Вильмар — образец опорного полузащитника, стабильный и надежный. Много лет на одном уровне — мощнее него нет не только в двух клубах, но и во всей РПЛ. К тому же в последние годы Барриос стал играть гораздо чище — в среднем он получает 3 желтые карточки за сезон, что для его позиции просто шикарный показатель.

Запасной: Кристофер Мартинс Перейра

Мартинс в нынешнем сезоне выступает отлично и, кажется, нашел свою роль в «Спартаке». Проблему опорной зоны он не решил, зато добавил динамику и мощь в центр поля.

Нападающие

Правый вингер

Тео Бонгонда, Густаво Мантуан.
Фото «СЭ»

Основной: Тео Бонгонда

Новичок «Спартака» превзошел все ожидания — на старте сезона у него есть результативные действия практически в каждом матче. Бонгонда в РПЛ пока что забивает каждые 90 минут, помимо этого у него есть ассист, а также гол в Кубке. Плюс по статистике он больше всех в среднем за матч отдает голов и результативных передач без учета пенальти. Более результативного парня нет ни в «Спартаке», ни в «Зените», ни во всем чемпионате. После ухода Малкома Тео — самый яркий правый вингер РПЛ.

Запасной: Густаво Мантуан

Мантуан — идеальный запасной. В «Зените» ему нечасто доверяют место в старте, но при выходах на замену он бывает крайне успешен: этим летом у Густаво уже два гола в качестве джокера. Но, разумеется, бразилец не сильнее Бонгонды — как минимум неплохо было бы сначала пробиться в старт «Зенита».

Левый вингер

Квинси Промес, Андрей Мостовой.
Фото «СЭ»

Основной: Квинси Промес

По Промесу вопросов нет и быть не может — лучший легионер в истории «Спартака» и один из лучших футболистов РПЛ должен быть в основе любой команды. Аналогичных игроков нет ни у красно-белых, ни у «Зенита». У Квинси за четыре тура уже семь голевых действий, а ведь сезон только начался.

Запасной: Андрей Мостовой

Мостовой — не самый результативный, но очень полезный вингер, дающий большой объем работы. Андрей был востребован в сборной при Черчесове как раз за эти качества, за них же ценится в «Зените» и сейчас.

Центральный нападающий

Александр Соболев, Иван Сергеев.
Фото «СЭ»

Основной: Александр Соболев

Александр — это высокий класс. Основной форвард сборной России, один из самых результативных игроков «Спартака» и РПЛ — у «Зенита» после ухода Дзюба нет аналогов. В этой паре Соболев — главный нападающий. Александр разрывал прошлой весной (6+2) и постепенно раскачивается этим летом — у него уже 1+2 в двух играх перед «Зенитом».

Запасной: Иван Сергеев

Иван Сергеев приходил к питерцам как игрок замены и пока так и не избавился от этого статуса. При этом джокер он идеальный — число результативных выходов на замену уже давно перевалило за дюжину. А перед «Спартаком» Иван и вовсе набрал шикарную форму — забивает в трех матчах подряд.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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