Символическая сборная из игроков «Зенита» и «Спартака». Красно-белые заняли места в атаке, сине-бело-голубые — в центре поля

Эта команда смела бы всех в РПЛ.

Вратарь

Михаил Кержаков, Александр Максименко. Фото «СЭ»

Основной: Михаил Кержаков

Прошлой весной мы назвали Александра Селихова сильнейшим вратарем среди двух команд, но сейчас он травмирован. А значит, место переходит к его визави из «Зенита», Михаилу Кержакову. Питерский голкипер с прошлой весны не стал хуже — как был, так и остался крепким, но не выдающимся вратарем. Михаил всегда держит свой уровень, и сейчас другого настолько же стабильного кипера в составе обеих команд нет.

Запасной: Александр Максименко

Пока Селихов травмирован, Александр Максименко получил шанс в «Спартаке» и пока борется за место в старте с Ильей Свиновым. В новом сезоне он провел уже три встречи в РПЛ — с «Оренбургом», «Рубином» и «Балтикой», и отыграл неплохо. Но для конкуренции с Кержаковым ему явно не хватает стабильности на длинной дистанции: всего 270 минут в прошлом сезоне — это явно минус для Максименко.

Защитники

Левый защитник

Дуглас Сантос, Олег Рябчук. Фото «СЭ»

Основной: Дуглас Сантос

Весной Дуглас Сантос был признан «СЭ» сильнейшим левым защитником лиги. С того момента ничего не изменилось — бразилец по-прежнему находится в шикарной форме. Больше 2 тысяч минут в каждом сезоне за «Зенит», а также 100% игр в основе в этом чемпионате — тому подтверждение.

Запасной: Олег Рябчук

Молдавский защитник только-только успел дебютировать за «Спартак» (и не сказать, что слишком ярко), но по набору впечатлений из его прошлых команд можно сказать, что Рябчук — один из сильнейших левых защитников в РПЛ. И обязательно скоро это покажет.

Центральные защитники

Георгий Джикия, Роберт Ренан. Фото «СЭ»

Основной: Георгий Джикия

Центр обороны — проблемная зона у обеих команд, выбрать сильнейшего там тяжело. Так что доверимся опыту Джикии, несмотря на все слухи вокруг него и его будущего в «Спартаке». Как-никак, у Георгия почти 18 тысяч минут в обороне красно-белых. И пусть красно-белые много пропускают на старте сезона, класс капитана никуда не делся.

Запасной: Роберт Ренан

Любимец питерских болельщиков и дебютант сборной Бразилии не всегда убедителен и порой допускает жуткие ляпы, но задатки, особенно в игре на мяче, у него определенно есть. Он вряд ли сильнее Джикии на данном этапе своей карьеры, но и не сильно слабее — так что ему самое место в запасе. К тому же в «Зените» ему доверяют — всегда, когда Ренан доступен, он играет в старте.

Руслан Литвинов, Страхиня Эракович. Фото «СЭ»

Основной: Руслан Литвинов

Место Руслана на позиции центрального защитника в нашей сборной только подтверждает кризис этой зоны у «Спартака» и «Зенита». Литвинов — опорник, но Абаскалю приходится использовать его в обороне. Несмотря на другое амплуа, Руслана даже признавали лучшим игроком матча с «Балтикой» (он играл центрального защитника), так что игрок справляется очень неплохо — настолько, что сильнее него игрока на этой позиции у команд нет.

Запасной: Страхиня Эракович

Серб мог играть за «Спартак», но оказался в «Зените». Пока выглядит довольно неплохо (еще бы — игрок сборной Сербии), но пока еще не привык, что руки в штрафной надо прятать. Ну и две желтые в трех матчах РПЛ намекают, что над дисциплиной парню надо поработать.

Правый защитник

Вячеслав Караваев, Даниил Денисов. Фото «СЭ»

Основной: Вячеслав Караваев

Как и в случае с Сантосом, Караваев, пожалуй, самый сильный игрок своего амплуа в РПЛ. Правый защитник — в целом дефицитная позиция в России, но Вячеслав ее не просто закрывает, а закрывает максимально успешно. При этом Караваев бывает полезен и в атаке — в прошлом сезоне он отдал ассист, в этом также отметился голевой передачей. А в последних двух матчах за сине-бело-голубых и вовсе закрыл позицию крайнего центрального защитника в тройке.

Запасной: Даниил Денисов

Денисов — почти брат-близнец Караваева, но из «Спартака». Тоже уверенные выступления, участие в атаках (не так давно Даниил тоже оформил голевую передачу), но опыта все еще не хватает, чтобы вытеснить Караваева из воображаемой основы. Все же 10 тысяч минут и 3 тысячи — колоссальная разница.

Полузащитники

Центральные полузащитники

Вендел, Роман Зобнин. Фото «СЭ»

Основной: Вендел

Питерский бунтарь долго не хотел возвращаться в «Зенит», но вернулся — и будто не уезжал. Найти более высококлассного и заряженного полузащитника в РПЛ будет сложно — с бразильцем даже конкурировать трудно. В двух матчах после возвращения, по оценкам статистических порталов, он — один из лучших игроков «Зенита».

Запасной: Роман Зобнин

У спартаковца были непростые времена, но, кажется, они подошли к концу. С приходом Абаскаля Зобнин расцвел, играет гораздо чаще, периодически носит капитанскую повязку и продуктивно подключается к атакам. В общем, дела у него наладились, хотя по разнообразию функционала Венделу он, пожалуй, уступает.

Клаудиньо, Виктор Мозес. Фото «СЭ»

Основной: Клаудиньо

Как и в случае с Венделом, игрока вроде Клаудиньо найти в РПЛ очень тяжело. Настоящий мастер и трудяга — может играть как в обороне, так и в атаке. Везде — одинаково успешно. Однозначно в «Спартаке» нет футболиста такого уровня. И пусть по результативности он пока далек от собственного пика (всего один гол в этом сезоне), оценки статистических порталов улетают в космос, Клаудиньо на данный момент лучший игрок «Зенита» по всем оценкам.

Запасной: Виктор Мозес

Мозес — защитник только номинально, по факту же его тянет в атаку не меньше, чем Клаудиньо. К качествам Виктора нет претензий. Вот только статистика явно не в его пользу — что по игровому времени, что по результативности. Из-за травм в прошлом сезоне Мозес отыграл только 340 минут — с такими показателями трудно быть лучшим в двух клубах.

Опорный полузащитник

Вильмар Барриос, Кристофер Мартинс Перейра. Фото «СЭ»

Основной: Вильмар Барриос

Вильмар — образец опорного полузащитника, стабильный и надежный. Много лет на одном уровне — мощнее него нет не только в двух клубах, но и во всей РПЛ. К тому же в последние годы Барриос стал играть гораздо чище — в среднем он получает 3 желтые карточки за сезон, что для его позиции просто шикарный показатель.

Запасной: Кристофер Мартинс Перейра

Мартинс в нынешнем сезоне выступает отлично и, кажется, нашел свою роль в «Спартаке». Проблему опорной зоны он не решил, зато добавил динамику и мощь в центр поля.

Нападающие

Правый вингер

Тео Бонгонда, Густаво Мантуан. Фото «СЭ»

Основной: Тео Бонгонда

Новичок «Спартака» превзошел все ожидания — на старте сезона у него есть результативные действия практически в каждом матче. Бонгонда в РПЛ пока что забивает каждые 90 минут, помимо этого у него есть ассист, а также гол в Кубке. Плюс по статистике он больше всех в среднем за матч отдает голов и результативных передач без учета пенальти. Более результативного парня нет ни в «Спартаке», ни в «Зените», ни во всем чемпионате. После ухода Малкома Тео — самый яркий правый вингер РПЛ.

Запасной: Густаво Мантуан

Мантуан — идеальный запасной. В «Зените» ему нечасто доверяют место в старте, но при выходах на замену он бывает крайне успешен: этим летом у Густаво уже два гола в качестве джокера. Но, разумеется, бразилец не сильнее Бонгонды — как минимум неплохо было бы сначала пробиться в старт «Зенита».

Левый вингер

Квинси Промес, Андрей Мостовой. Фото «СЭ»

Основной: Квинси Промес

По Промесу вопросов нет и быть не может — лучший легионер в истории «Спартака» и один из лучших футболистов РПЛ должен быть в основе любой команды. Аналогичных игроков нет ни у красно-белых, ни у «Зенита». У Квинси за четыре тура уже семь голевых действий, а ведь сезон только начался.

Запасной: Андрей Мостовой

Мостовой — не самый результативный, но очень полезный вингер, дающий большой объем работы. Андрей был востребован в сборной при Черчесове как раз за эти качества, за них же ценится в «Зените» и сейчас.

Центральный нападающий

Александр Соболев, Иван Сергеев. Фото «СЭ»

Основной: Александр Соболев

Александр — это высокий класс. Основной форвард сборной России, один из самых результативных игроков «Спартака» и РПЛ — у «Зенита» после ухода Дзюба нет аналогов. В этой паре Соболев — главный нападающий. Александр разрывал прошлой весной (6+2) и постепенно раскачивается этим летом — у него уже 1+2 в двух играх перед «Зенитом».

Запасной: Иван Сергеев

Иван Сергеев приходил к питерцам как игрок замены и пока так и не избавился от этого статуса. При этом джокер он идеальный — число результативных выходов на замену уже давно перевалило за дюжину. А перед «Спартаком» Иван и вовсе набрал шикарную форму — забивает в трех матчах подряд.