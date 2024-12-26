Мовсесьян покинул ЦСКА. Армейцы искали замену спортивному директору еще в прошлом году

Решение назревало давно.

Московский ЦСКА объявил о расставании с Андреем Мовсесьяном по соглашению сторон. 49-летний специалист работал с красно-синими на разных должностях с 2012 года, а с 2022-го занимал пост спортивного директора.

«ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба. Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи. ЦСКА желает Андрею Николаевичу успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в новости на сайте.

Ушел сам или уволен?

В сообщении на сайте ЦСКА используется формулировка «по обоюдному согласию сторон». Однако по версии «Чемпионата», именно клуб был инициатором ухода спортивного директора, а переговоры об увольнении шли последние два месяца. Как только стороны достигли компромисса, специалист покинул свою должность.

Более того, в том же издании отметили, что за последние два года спортивный директор неоднократно был близок к отставке. В 2023 году Telegram-канал «ЦВБП-медиа» сообщал, что армейцы искали замену Андрею Николаевичу. Среди кандидатов называли имена Олега Яровинского, Игоря Корнеева и Вадима Шпинева.

Забавно, что некоторые инсайдеры осенью отправляли Мовсесьяна в другой московский клуб, оставшийся без спортивного директора, — «Спартак». Впрочем, все это оказалось слухами, хотя связь с красно-белыми у Андрея Николаевича действительно есть, ведь он спартаковский воспитанник.

Так, в 2022 году Мовсесьян рассказал YouTube-каналу ЦСКА, что изначально планировал устроиться к вечному сопернику, но его не взяли: «Да, это абсолютная правда. У тех, кто не помнит своего прошлого, нет будущего. Если копать еще дальше, то там будет переход из «Спартака» в ЦСКА. Рад ли я, что все так сложилось? Ответ очевиден».

К слову, будучи футболистом, Мовсесьян также успел поиграть за оба клуба.

Андрей Мовсесьян и Василий Березуцкий. Фото Никита Успенский

Отзывы смешанные

Новость об уходе Мовсесьяна болельщики ЦСКА и соответствующие Telegram-каналы восприняли по-разному: почти нет однозначной грусти или радости от данного административного решения.

Это объяснимо: в качестве спортивного директора у Мовсесьяна действительно были как успешные сделки, так и громкие провалы. К первым можно отнести трансферы Келлвена, Гайича, Зделара, Роши, Мойзеса, Кругового, Файзуллаева и Мусаева. Эти футболисты пришли в клуб за вполне приятные деньги (или вовсе условно бесплатно) и принесли много пользы.

Однако были примеры неэффективных трансферов, вроде переходов Бруно Фукса или Адольфо Гайча. Кроме того, Мовсесьяна обвиняли в слабом проведении трансферных кампаний в целом.

Кто станет новым спортивным директором вместо Андрея Николаевича? Пока открытый вопрос. Но как стало известно «СЭ», в последнее время Мовсесьян уже был отдален от трансферов, уступив часть своих полномочий заместителю генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгению Шевелеву. Не исключено, что последний далее займется переходами полноценно.

ЦСКА после 18 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.