Гостем редакции «СЭ» стал Александр Удальцов.

Александр Удальцов нынешним летом стал спортивным директором «Пари НН».

С новым нижегородским руководителем мы знакомы еще с 2008 года, когда он возглавил департамент по связям с общественностью «Динамо». Потом я занимал эту должность, а Александр работал начальником команды бело-голубых, мы трудились в тесном контакте. В последние годы Удальцов создавал женскую футбольную команду «Динамо» с нуля, доведя ее до статуса одного из лидеров Суперлиги.

Мы встретились в редакции «СЭ», чтобы обсудить трансферную кампанию «Пари НН», перспективы клуба и тренера Саши Илича, а также многочисленные слухи, которые ходят вокруг команды.

« В Нижнем не должны каждый год думать, как не вылететь»

— Как ты пришел в «Пари НН»?

— Первые контакты были еще в конце прошлого сезона. Руководство региона очень беспокоила ситуация, которая складывалась. К тому моменту больше полугода не выигрывали. В итоге попали в стыки, с трудом остались в РПЛ. В конце мая меня попросили приехать, изучить ситуацию. Я на тот момент работал в «Динамо» — взял отпуск. В итоге изложил свое видение ситуации, как вижу развитие команды. После окончания сезона было несколько собеседований — сначала в Москве, потом в Нижнем Новгороде. Выбирали из нескольких кандидатов.

— Поначалу в новостях появилось, что тебя зовут председателем совета директоров.

— Это слухи — мы изначально говорили о позиции спортивного директора.

— То есть офиса и маркетинга не касаешься?

— Да. У нас есть генеральный директор Давид Мелик-Гусейнов, который занимается этими вопросами профессионально и от души. Он это любит и понимает. В «Пари НН» вообще много высококвалифицированных сотрудников по разным направлениям. Мне есть с чем сравнивать, я работал в топ-клубах. Понятно, что возможности у «Пари НН» и московских грандов разные, но то, что здесь люди понимают, куда идут, это очевидно и очень важно. В клубе все заражены правильными идеями и хотят, чтобы прогресс был на всех направлениях. Надеюсь, что и мы вместе с командой на своем спортивном участке не подведем.

— Какие задачи поставлены перед тобой?

— У клуба есть утвержденная советом директоров стратегия. Это достаточно большой документ, но если коротко, то город заслуживает крепкой команды, которая не будет каждый год думать о том, как не вылететь. В Нижнем Новгороде болельщики любят футбол. Нельзя сказать, что сейчас их ходит мало, но и не так уж много, посещаемость на данный момент средняя. Мы все понимаем, что первоочередной фактор, который влияет на энтузиазм фанатов, — это результат. На «Динамо», где я ранее работал, не так давно тоже ходило не очень много поклонников, а когда замаячило чемпионство, то всем стало интересно. В Нижнем делают крутые матчдэи с яркими и аутентичными историями, с классным ремиксом песни про Волгу. Но главное все равно — футбол. Дай бог, что у нас получится найти нашу игру и вернуть людей на трибуны.

— О том, чтобы в перспективе бросить перчатку лидерам, не говорилось?

— Мы понимаем, что пока разрыв в финансовых возможностях с топ-клубами приличный, поэтому конкурировать тяжело. Хотя в футболе всякое бывает. Разово можно выстрелить, как «Лестер», но на дистанции мы все же на другой ступеньке. Давайте смотреть здраво: «Пари НН» только три года в РПЛ, два года подряд попадал в стыки. Клуб молодой, поэтому для нас важно выйти на стабильный уровень в РПЛ, не опасаться вылета. Для этого укрепляем команду на трансферном рынке. Хотим стать максимально неприятным соперником для любого клуба.

Саша Илич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Речи о смене Илича никогда не велось

— Старт у команды вышел провальный. Это было неожиданно?

— Я не соглашусь с таким определением. Провальный — это когда уже совсем что-то плохое. Конечно, не хочется проигрывать, но два поражения подряд — это довольно типичная история для «Пари НН», который полгода не выигрывал вообще. Наша задача в том, чтобы это перестало быть привычным, но пока что есть, то есть. С «Рубином» была интересная игра, не сказать, что мы по всем статьям проиграли. При счете 2:3 были хорошие моменты, матч мог и по-другому закончиться. С ЦСКА на данном этапе нам очевидно, что соперничать и конкурировать тяжело, хотя в Кубке это удалось. Поэтому на основании двух матчей делать какие-то выводы, естественно, никто не собирался. Дальше две встречи с нашими прямыми конкурентами показали, что мы на данном этапе движемся в правильном направлении.

— Но стартовые поражения тут же породили вокруг команды массу слухов. Давай пройдемся по ним по порядку, чтобы снять все вопросы. Первый: Иличу покупали билет домой после матча с махачкалинским «Динамо».

— Эта утка пошла от Тимура Гурцкая. Я думаю, что он просто пошутил, а некоторые люди восприняли всерьез, подхватили и развили. Ты правильно говоришь, что огромное количество слухов. Мы понимаем их природу. Новые лица, тренер, спортивный блок. Это всегда вызывает повышенный интерес. Я уже говорил ребятам, когда мы проводили собрание перед началом сезона. Мы прогнозировали, что такие разговоры будут. Любое поражение всегда может использоваться различными людьми для отстаивания своих интересов. Писали: мы многих продаем, тренера выгоняем. Я и Иличу сказал, и ребятам перед началом сезона: это точно будет, не надо обращать внимания. Могу сказать официально, что никакой речи о том, чтобы менять тренера, не велось. Мы верили и верим в Сашу, это наш главный тренер. Илич не так давно работает на клубном уровне, чуть больше трех лет, поэтому он тоже растет вместе с нами. Мы молодой клуб, Саша — молодой тренер. Нам комфортно друг с другом.

— Второй слух вдогонку: ты уже провел переговоры с Кириллом Новиковым, который сейчас тренирует «Нефтехимик».

— Мы с Кириллом последний раз общались года два назад. Может быть, с днями рождения друг друга поздравляли с тех пор. Понимаю, что меня легче всего было связать с Кириллом — вместе трудились недавно в «Динамо», он действительно очень хорошо работает, «Нефтехимик» идет наверху. Я очень рад за него, но никаких мыслей о назначении его или какого-то другого тренера в «Пари НН» у нас никогда не было.

Драка Карапузова и Боселли? Вот Евсеев встречал иностранцев — это был масштаб

— Третье: Удальцов будет работать через Тимура Гурцкаю и Игоря Корнеева.

— Примерно так же смешно, как с Новиковым. С Тимуром я хотя бы знаком, но он, насколько я понимаю, сосредоточен на медиадеятельности и агентские дела забросил. А с Игорем Корнеевым даже не общались никогда очно. После этой новости он мне набрал, мы хотя бы познакомились, посмеялись. Игорь действительно большой специалист, его всегда приятно слушать в эфире, говорит грамотные футбольные вещи. Большой футболист и тренер. Благодаря прессе познакомились, хоть что-то полезное. Теперь обмениваемся мнениями, это интересно.

— Четвертое: снизили премиальные и экономите на всем.

— Это абсолютная неправда. Мы несколько изменили систему премирования, но главным образом в большую сторону. Разве что в Кубке: если победа по пенальти, но команда не вышла из группы, то какой в ней толк? Мы хотим поощрять за достижение результата. И в РПЛ чем выше занятое место, тем выше бонусы. Хотя и премии за отдельные победы никто не отменял, они не стали меньше. Провели собрание на эту тему, футболисты поддержали подход. Они понимают, что поощрение за результат справедливо. Вообще у нас хорошие премиальные, на уровне премьер-лиги, игроки это знают, они общаются между собой. Сделали двойные бонусы за победы над определенными командами. Ввели повышение в случае трех побед подряд. Если судить по прошлому полугодию, то это выглядело смело, но сейчас два выигрыша подряд есть — футболистам есть о чем подумать в Краснодаре в следующем туре.

Плюс привели в порядок систему премирования для персонала команды. Я сам, как человек, который больше 20 лет на различных должностях в футболе, понимаю, как важны не только футболисты, но и единство тех, кто им помогает, — врачей, массажистов, администраторов. Каждый сотрудник должен чувствовать свою значимость, понимать ответственность за результат. Я недолго в клубе нахожусь, но уже некоторые шаги предприняли в том числе в плане медицины, закупаем оборудование. Привлекли двух новых сотрудников — реабилитолога и массажиста. Хорошие ребята! Один из Краснодара, второй — из Тулы. Игроки высокого уровня требуют соответствующего подхода. Медицинское направление здорово работает в команде, никаких вопросов нет. Не все сразу, но улучшения за столь короткий отрезок времени есть. Так что разговоры об экономии на всем — какая-то глупость. Мы получаем все, что нам требуется, — и по персоналу, и по премиям, и по логистике, и по сборам. Мы, например, один из немногих клубов, кто провел летнюю подготовку за границей в понятных главному тренеру условиях, с возможностью провести много контрольных игр.

— Пятое: футболисты дерутся на тренировках.

— В единственном числе — драка. Хотя это слишком громко сказано. Вот в «Локомотиве» Евсеев в свое время встречал иностранцев — это был масштаб. А тут так... Дружеские пощечины. Никаких подлостей, Карапузов и Боселли эмоционально зацепились в игровом эпизоде. Илич среагировал, отстранил обоих от следующей игры. Я думаю, что сами ребята поняли, что неправильно себя повели, потому что уважение к партнерам — это важно. Получается, наказали сами себя. Хотя они через две минуты пожали друг другу руки, конфликт минимальный.

Станислав Магкеев и Мойзес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поможем Магкееву вернуться на его истинный уровень

— Шестое: Магкеев не был готов играть полный матч и с удивлением обнаружил себя в стартовом составе.

— Как ему набирать форму, если не через игры? Мы понимали, когда брали Стаса в команду, что он пропустил достаточно серьезный срок из-за травмы. Это большой актив для нас — российский центральный защитник с серьезным опытом выступлений за большой клуб. Илич с первых дней это отмечал. Магкееву привычно играть в высокой линии обороны, так он действовал в «Локо». Он и сам готов, и партнерам подсказывает. Да, Стас не во всех матчах на сборах смог сыграть, тренерский штаб шел на определенный риск, выпуская на поле, в итоге случилось небольшое повреждение. Слава богу, Магкеева быстро восстановили благодаря медицинскому штабу, он набирает форму. Я уверен, что Стас у нас будет играть. Российский центральный защитник — это большая редкость. Особенно в таком молодом для этой позиции возрасте. У нас должно получиться взаимовыгодное партнерство: мы поможем Магкееву вернуться на его истинный уровень, а он поможет нам.

— Седьмое: с Кухарчуком переподписали контракт, положили зарплату в миллион рублей в месяц, а потом отправили в дубль.

— Цифры неправильные. У него действительно закончился контракт с нашим клубом. Он выразил большую заинтересованность остаться, согласился на понижение зарплаты почти в три раза. Мы оценили такой шаг навстречу, желание проявить себя, тем более что Кухарчук — мастеровитый футболист. Он поехал на сборы, но, к сожалению, практически сразу заболел и чуть ли не всю подготовку пропустил. Фактически у него не было возможности себя проявить. Жизнь показала, что он не выдержал у нас конкуренции, в команде собрались более сильные игроки, в том числе с учетом прихода новичков. А Кухарчук не тот футболист, который заслуживает того, чтобы команда играла двусторонку 11 на 11, а он за воротами пинал мяч, не попав в эту обойму. Поэтому с Ильей встретились и спокойно объяснили, что лучше найти команду, где он будет играть. В итоге он ушел в «Ротор» — хороший для Ильи вариант. Кухарчук — сильный игрок, был важным элементом в раздевалке по человеческим качествам, он заслужил своей работой и подходом шанс, но, к сожалению, по спортивным причинам тренерскому штабу не подошел.

— Восьмое: команда не поняла перевод в запас капитана Гоцука.

— Странно слышать о каком-то непонимании. Стартовый состав выбирает тренер — так всегда было, есть и будет. Он исходит из множества факторов: форма футболиста, план на игру, козыри форвардов соперника и так далее. В идеале мы хотим создать ситуацию, чтобы у нас было два равноценных футболиста на каждую позицию, чтобы ребята конкурировали. Где это реализовано, мы видим, что некоторая расслабленность у ребят проходит. Раньше они знали, что в любом случае выйдут на поле, теперь этого уже нет — появилась альтернатива, надо проявлять себя. То же самое касается и Гоцука. Хотя понятно, что он важный игрок и пользуется авторитетом в команде, но ни у кого нет проездного билета. Все будут биться и доказывать состоятельность. Мы к этому стремимся, в такой атмосфере ребята и прибавляют. А Кирилл остался в запасе только в первом туре, в остальных выходил с первых минут.

Александр Удальцов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Команда из Нижнего, но играть хотим верхним блоком

— Слухи закончились, но их было много. Ты уже сказал, что за ними кто-то может стоять. Кому это выгодно?

— Не собираюсь строить предположений. Я юмор люблю, поэтому, когда подобные вещи выходят, могу с кем-то только посмеяться, обсудить в шуточном ключе. У нас, повторюсь, на это внимания никто не обращает. При этом клуб максимально открытый, любую информацию нет проблем проверить. Я сам большую часть своей карьеры был связан с пресс-службой, с пиар-департаментом, знаю значимость этого направления. В качестве спикера от клуба выступает генеральный директор Давид Мелик-Гусейнов, мы об этом договорились. Давид Валерьевич всегда останавливается в микст-зоне, отвечает по телефону на все вопросы, никогда не прячется. Правда, даже после 20 опровержений по Новикову почему-то все равно всплывает эта тема. Что ж, это выбор каждого. Пусть пишут, от этого только веселее. Нас так просто не поддеть.

— Ставит ли Илич тот футбол, который ты бы хотел видеть от команды?

— Это сложный вопрос. Понятно, что у него свое видение футбола. Саша сам играл на высоком уровне, мы знаем, какое к нему отношение в «Партизане». Легенда! Сейчас он пытается реализовывать свои замыслы, а клуб во всем идет тренеру навстречу. Илич больше склонен к атакующему футболу, но надо понимать, что так быстро он не ставится. Летняя пауза у нас в футболе небольшая, в отличие от зимней. Плюс приличные изменения в составе. Мнение Илича учитывается при комплектовании состава, а финальное решение — за советом директоров. Все время стоять сзади и отбиваться — это не то, что мы хотим видеть. Команда хоть и из Нижнего, но играть хотим верхним блоком. При этом и результат очень важен. Клуб, который полгода не выигрывал, не может перепрыгнуть сразу через три ступеньки. Будем идти вперед шаг за шагом, становиться сильнее.

Судья не решился второй раз отказать ВАР

— После двух поражений в стартовых матчах последовали две победы, но матч с махачкалинским «Динамо» вызвал большой резонанс из-за работы судей. На эту тему высказался даже глава Дагестана. Что можешь сказать по этому поводу? Понятно же, что в таких случаях тень падает не только на арбитров, но и соперник попадает под подозрение.

— Это, конечно, чушь. Я был на игре. Дагестан для меня не чужой регион, работал в «Анжи». Хорошо знаком и с главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым, и с президентом местного «Динамо» Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. Он меня в свое время даже звал в свой клуб, слегка обижен, что не пошел, и не мог не подколоть по этому поводу на игре. Я понимаю их чувства по итогам нашего матча. Действительно, на трибуне могло показаться, что с судейством не все идеально, но я думаю, что эта история больше связана с эмоциями. Тебя уже на 5-6-й минуте ВАР зовет посмотреть повтор, но ты остаешься при своем мнении. Уже идет некий рассинхрон в бригаде. Дальше огромное количество сложных эпизодов. Любое удаление всегда вызывает взрыв негодования на трибунах, даже если оно железобетонное, как в нашем случае. Там южные ребята, горячие, им тяжело принимать красную карточку. Напряжение растет и растет. В итоге кипело много, эмоций выплеснули массу, но комиссия признала только одну ошибку — пенальти в ворота махачкалинцев. Мне кажется, я для себя понял ее природу. Сам и в первой команде двусторонки судил, и в женском футболе. Мне интересна психология арбитра, его ощущения при вынесении решений, то давление, которое оказывают футболисты на поле. В тренировочных же матчах тоже никто не хочет проигрывать. Так вот, мне кажется, судья в поле просто не смог во второй раз пойти против мнения ВАР. Как так, он там смотрит массу повторов, сигнализирует, что у меня явная ошибка, а я снова пойду наперекор. Не решился. Так сложились звезды, что ошибка с пенальти помогла нам увезти три очка из Дагестана.

Но ошибиться может каждый — и тренер, и футболист, и главный арбитр. В любом случае это была очень трудная для судейства игра. Плюс первый матч махачкалинцев дома, эмоции, я все понимаю. Повторюсь, с огромным уважением отношусь к Меликову и Гаджиеву, это мои старшие товарищи, желаю им только удачи с их клубом. Главного тренера Хасанби Биджиева я тоже знаю еще с локомотивских времен. У него крепкая команда, у которой все впереди. В Дагестане никому не будет просто. «Динамо» любят и поддерживают.

Никита Медведев. Фото ФК «Пари НН»

Медведев, Глейзер, Тичич, Ожегович

— «Пари НН» провел масштабную трансферную кампанию летом, потратив, по оценке Transfermarkt, 1,4 миллиона евро на покупки и получив 0,7 миллиона за продажу Нигматуллина. Кем особенно доволен?

— Пока всеми. Первоначальная задача была — усилить центральную ось. Ушел Нигматуллин — надо было брать вратаря на замену. Остановились на Никите Медведеве. Нам кажется, что это хорошая и правильная история. Парень своей большой карьерой и терпением заслужил право быть априори первым номером в крепкой команде. При этом мы рассчитываем и на наших молодых ребят — Кукушкина и Лукьянова. У Медведева были взлеты, рекордная сухая серия, а в прошлом сезоне немало матчей в «Ростове», но все же к своим 29 годам он заслуживал большего. Так что сейчас для него хороший вызов. Игра за «Пари НН» ему позволит выйти на лидирующие роли. И на данный момент мы действительно видим, насколько эмоционально он на подъеме, как живет игрой. Я даже не говорю про спасения, что он здорово выручает. Понятно, это футбол, и по-разному может повернуться. Но мы видим, что он влюблен в эту нашу историю, кайфует. Важно, когда люди ценят то, что у них есть.

Далее Магкеев — его уже обсудили. Дан Глейзер — мы понимали, что нам нужна «шестерка». У парня в сборной Израиля было 20 игр, в составе «Маккаби» признавался тренерами и игроками лучшим игроком сезона в лиге. Был капитаном команды пять лет, рассчитываем в том числе и на его лидерские качества. Понятно, что Глейзер пропустил часть подготовки, а у них сезон позже начинается. Надо набирать форму, и я думаю, что он движется в правильном направлении.

Лука Тичич — игрок из обоймы сборной Словении. Молодой 23-летний моторный парень, в прошедшем туре развил самую высокую скорость в РПЛ. Хороший актив, он принесет нам пользу. Нужно время, чтобы переключиться с чемпионата Словении на РПЛ — наш более плотный. Но то, что есть качества, которые позволят ему заиграть в России, для нас это очевидно.

Огнен Ожегович — хорошо знакомый нашему тренеру 30-летний нападающий. В прошлом сезоне в Греции с 16 голами стал третьим бомбардиром. Правда, часть с пенальти, но их тоже еще надо забить, как показывает старт сезона в РПЛ. Это не игрок перспективы, а футболист, который должен дать результат здесь и сейчас. Где вы возьмете российского нападающего, который за сезон забивает 16 мячей? Сколько он будет стоить? За такого наши топ-клубы будут драться. Это не наша полка, как мы говорим в селекционном департаменте.

Арендная история — это Саша Эктов. Два года назад лучший игрок «Оренбурга». Он знает, как играть в схеме с латералем, действовал по ней и справа, и слева. Для нас это отличный вариант. Мы быстро договорились с «Краснодаром», за что хочется поблагодарить гендиректора Владимира Хашига. За сутки решили все вопросы, Эктов приехал и с листа сыграл с «Химками», был одним из лучших. Он тоже соскучился по лидирующим ролям, как и Медведев. Приезжал в «Краснодар» на пике, а там огромная конкуренция. Сейчас есть возможность себя реализовать. Понятно, что дорогие игроки нам недоступны, стараемся искать несколько недооцененных, голодных, которые соскучились по хорошему футболу... В Нижнем все условия, чтобы раскрыться: хороший стадион, атмосфера, команда, город. Все на топ-уровне. Приезжай и твори, мы только рады будем.

Плюс поработали на перспективу. Взяли 19-летнего левоногого центрального защитника из «Локомотива» Евгения Лукиных. Он ходил там под основой, игрок молодежной сборной России. [Подписали] 17-летнего капитана ЦСКА в ЮФЛ-1 Артема Чистякова на той же позиции — нашего местного парня, воспитанника кстовского футбола, это недалеко от Нижнего. Из Питера взяли Станислава Лапинского — нападающего с хорошей перспективой, вот только забил с передачи как раз Лукиных за нашу «двойку».

Еще один местный парень, из Дзержинска, — Артем Шмыков сейчас в «двойке» на просмотре.

К слову, тема детского футбола не вызывает отклика у болельщиков, всем интересно только то, что в первой команде, но она тоже очень важная для нас. А в академии имелись большие проблемы. Команда 2010 года рождения была просто разворована, никто не обращал на это внимания. Там росло очень много талантливых ребят: в «Рубине» сейчас играют, в «Чертаново» — везде, только не в Нижнем Новгороде. Такую пагубную практику будем заканчивать. Сейчас мы как раз готовим первое подписание контракта с воспитанником академии. Направлением уже несколько месяцев занимается Александр Криворучко, был рад его увидеть в «Пари НН», — еще один мой знакомый по «Локомотиву». Очень качественно взялся за работу, пригласил пять новых тренеров высокого уровня из «Локомотива», «Краснодара», из Питера, провел тестирование всех ребят. Внедряем сейчас систему KPI для тренеров за воспитание ребят. Будем делать акцент и ставку на своих воспитанников. Нам важно, чтобы они не уезжали. В Нижнем Новгороде ты должен дойти свой путь хотя бы до второй команды, а потом уж принимать решение.

Сейчас готовим совместно с Эдуардом Безугловым научную группу, которая позволит по всей области провести тестирование детей. Не только физические данные, но и различные когнитивные возможности — углубленная история. Отбор талантливых детей станет всеобластным, а пока начнем с Нижнего и Дзержинска — самых крупных городов. Будем искать местных самородков, развивать их. На базе выделили часть номеров под академию, так что ребята смогут приезжать со всей области.

Я рад на этой неделе не только победе первой команды в РПЛ над «Химками», но и «Пари НН-2» над «Уральцем», молодежной команды над «Динамо» и женской — над «Волгарем».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Будет еще несколько новичков

— Еще новичков от «Пари НН» ждать?

— Сезон длинный, мы не витаем в облаках от двух побед. Каких-то шапкозакидательских настроений нам допускать нельзя, мы не в той ситуации. Лига очень конкурентна. Те команды, с которыми мы будем соперничать, очень активно ведут себя на трансферном рынке. Мы это видим, они хорошие деньги тратят. У нас свой путь, и будем надеяться, что он окажется правильным. Еще несколько новичков возьмем, до закрытия трансферного окна остался месяц.

— Не было ли желания пригласить какого-то мощного статусного футболиста? На рынке, например, есть Дзюба и Джикия.

— Об этом знают все 16 клубов РПЛ. Все их обсуждали, и мы — тоже. Что касается Дзюбы, то на «Пари НН» выходили, но наше мнение, что команде требовался более мобильный нападающий. А вот Джикия, без сомнений, «Пари НН» подошел бы. Вопрос больше в его устремлениях. Насколько понимаю, он сейчас больше нацелен на зарубежный чемпионат.

— Своим замом ты пригласил Владимира Рыкова. Какие у него функции и задачи?

— У Владимира как раз закончился контракт во второй команде «Динамо», где он работал тренером. Я созвонился с Дмитрием Александровичем Гафиным (председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»), узнал, готовы ли отпустить. Рад, что удалось пригласить Рыкова в Нижний. У Володи глубокие знания не только как футболиста, но и как тренера, сейчас как раз доучивается на лицензию А. Его мнение с точки зрения селекции очень важно для нас. Как и другая часть работы — взаимосвязь с коллективом. Он недавно закончил игровую карьеру, понимает проблемы ребят, говорит с ними на одном языке. Важно иметь такое связующее звено спортивного департамента с командой и тренерами. Для меня это круто, что Володя согласился приехать в Нижний. Кроме Рыкова есть и другие важные сотрудники спортивного департамента. Это и Андрей Анкудимов — бывший главный аналитик у Михаила Галактионова, местный парень, глубоко понимающий нюансы футбола. В рамках возвращения нижегородских активов был возвращен из Москвы. Ваня Крупенин, который работал с Антоном Зингаревичем в болгарском «Ботеве». Хорошо знает восточноевропейский рынок. Плюс два молодых парня — Егоров и Кийко — работают скаутами, которые уже были до нашего прихода. У нас сложилась хорошая команда по этому направлению. Будем стараться минимизировать промахи. Хотя они всегда возможны, но, мне кажется, пока особо нигде не ошиблись. При этом растем вместе с командой и клубом.

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семин ответил: перезвони, я на велике катаюсь

— Ты давно в футболе на различных должностях. Что из этого опыта помогает сейчас больше всего?

— Наверное, все по чуть-чуть. Скажем, в 1998-м мне хотелось бы хоть чем-то полезным заниматься, я начинал замом агронома в «Локомотиве». И сейчас на первой игре бросилось в глаза, что стык искусственного покрытия и натурального поля сделан неправильно, можно получить травму при угловом. Обсудили с агрономом этот момент, поправили. С последнего места работы, когда руководил женской командой, — опыт при планировании бюджета, трансферной политики. В «Анжи» тоже пересекался с формированием команды. Занимался и адаптацией легионеров — важное направление. Я думаю, что из моего разностороннего опыта сложился пазл. Сейчас буду использовать полученные знания в новом направлении. Если же глобально, то, конечно, самое главное — это знакомства и связи. За эти 20 лет я познакомился с огромным количеством людей, которые помогают, советуют.

— Кто в первую очередь?

— У меня много старших товарищей, с которыми я давно по жизни, футбольных отцов. Но если выделять одного, то я всегда прислушивался и прислушиваюсь к мнению Дмитрия Александровича Иванова, который приводил «Динамо» к бронзе и Лиге чемпионов 15 лет назад. Сейчас занимается продакшеном футбольной программы.

— В которой тебя щиплет твой старый знакомый Тимур Гурцкая.

— С Тимуром я достаточно давно знаком. Понятно, что мы можем созвониться, подколоть друг друга. У него хорошее чувство юмора. Сказал про Иванова, но нельзя не упомянуть и Юрия Семина. Юрий Павлович всегда звонит и каким-то мнением делится.

— На твой взгляд, Семин в теории мог бы возглавить «Пари НН»?

— Я думаю, что Юрий Павлович даст фору многим молодым тренерам. Конечно, это топ-тренер для России, для любой команды. Он, Газзаев, Романцев — золотой фонд, те люди, которые много выигрывали. Понятно, что уже возрастные, но если говорить про форму Палыча, то набрал его номер поздравить с днем рождения, а он в ответ: «Попозже перезвони, я на велике катаюсь». У него здоровья — вагон, он просто зажигалка. Палыч крутой! Мне было бы, конечно, интересно, если бы он в какой-то российской команде поработал.

Филатов, Керимов, Гафин, Пивоваров

— С главным тренером понятно. А кто из игроков удивлял тебя на твоем пути больше всего с человеческой точки зрения?

— Наверное, если отмечать, то это был практически весь чемпионский состав «Локомотива». Все ребята с характером. И то, что сейчас 90% из них тренирует, как раз подтверждает этот факт. Удалось в тот момент Палычу с Филатовым собрать настоящую команду. Овчинников, Игнашевич, Евсеев, Маминов, Пашинин, Лоськов, Черевченко, Гуренко, Хапов, Биджиев, Харлачев — все тренеры. Прошли хорошую школу у Палыча.

В «Динамо» были большие игроки. Сейчас предложили футболиста из «Спартака» (Суботица) — сразу узнал мнение о нем у Саши Кержакова, который там тренировал. Позавчера Буссуфа звонил по одному марокканцу. Танасьевич, хоть он и сотрудник «Динамо», всегда готов поделиться мыслями по балканскому рынку. Ковтуну звонил недавно по поводу Самородова — он его тренировал в Казахстане. Парень сильный, но не наша полка оказалась — в итоге его забрал «Ахмат». По одному бразильцу узнал мнение Жоаозиньо. Конечно, это все помогает, помимо оценки наших скаутов.

Некоторые знакомые ребята сами звонят, просятся в команду, но тут понятно, что спортивная составляющая — самое важное. Того же Кухарчука знаю 100 лет, но дружеские отношения приходится забывать, действовать в интересах клуба.

— Из руководителей кого бы поставил на первое место, если не считать упомянутого Иванова?

— Мне и здесь везло. Разве что один выделялся со знаком минус, сейчас как раз обратил внимание на фотографию на вашей стене, где висят гости редакции (намек на Ольгу Смородскую. — Прим. «СЭ»), но время все расставило на свои места. А так — только мощные фигуры. Валерий Филатов в «Локо» — глыба, создал с Палычем клуб с нуля и столько всего выиграл. Сулейман Керимов — топ-уровень. Хотя он больше как вовлеченный владелец выступал, а непосредственными моими руководителями были два Германа — Чистяков и Ткаченко. В «Динамо» на последнем этапе прекрасно взаимодействовали с Дмитрием Гафиным и Павлом Пивоваровым, могу их только поблагодарить, клуб при них здорово развивается. И здесь, в Нижнем, тоже повезло. И руководство области, и акционеры, и генеральный директор — со всеми интересно работать. С первых дней помогают, интересуются, готовы оказывать содействие во всем. Все хотят реализовать нашу общую задачу — сделать «Пари НН» сильнее. Я думаю, что мы все вместе добьемся этого.