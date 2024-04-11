Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами. Что это означает?

Максим Алланазаров — о первом разговоре Томаша Амарала с журналистами.

Мнение

Забавные спортивные директора в «Спартак» приезжают. Пол Эшуорт с максимально сомнительным бэкграундом работает в тотальной тишине, старается вообще не появляться в инфополе и просто избегает людей. На болельщиков ему все равно, а в клубе никто не против такого поведения.

Эшуорта сменяет Томаш Амарал. Тоже поначалу молчит, присматривается, но потом вдруг решает собрать журналистов и поговорить с ними не под запись. Опять-таки — аудитории западный инноватор сказать ничего не хочет, для него важнее понравиться прессе. Болельщикам ведь объяснения не нужны, они необходимы наверху, а внизу люди могут жить догадками, пока важный функционер пьет кофе в узком кругу. Возможно, так принято в условной «Бенфике». Но в «Спартаке» — нет.

Видимо, «Спартак» все-таки очертил какой-то горизонт планирования и понимает, что скоро Амаралу придется говорить на публику, но пока руководство сознательно не дает ему такой возможности. Не разрешает объяснять, почему принимаются те или иные решения, почему покупается Угальде по цене чугунного моста, почему тянут с увольнением тренера и по какой причине не продлевается контракт с капитаном. Умные на все вопросы найдут ответы сами. Хватит, мол, нас отвлекать от великих дел своей ерундой, мы тут вообще-то думаем о «Спартаке».

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Кстати, раз уж упомянули Абаскаля. Обратили внимание, что в качестве альтернативы Гильермо в медиа появляются исключительно фамилии иностранных тренеров? Мне кажется, что в шорт-листе Амарала вообще нет отечественных специалистов. Да, их может посоветовать руководство, но сам португалец не видит российских тренеров, способных возглавить «Спартак», и с их работой он хуже знаком.

Я полностью понимаю такой вектор мысли Амарала. Судите сами: лучше же привезти молодого и никому не известного коуча, который после этого будет обязан тебе очень многим. Если не всем. С ним легко договариваться, он не будет возражать и в целом максимально удобен. Если взять нашего специалиста, то это всегда элемент непредсказуемости — очевидно, что Черчесова или Карпина контролировать сложнее. Они в случае чего и щелбан могут дать, если модные западные методы пойдут вразрез с их пониманием реальности.

Но вернемся к закрытой встрече с журналистами. Она состоялась на стадионе в среду и длилась два часа.

В ходе общения представители СМИ могли задавать Амаралу любые вопросы, но ответы функционера едва ли добавили конкретики по актуальным темам. Мои выводы после встречи относительно ситуации с главным тренером такие: в клубе до сих пор нет единого мнения по ближайшему будущему Абаскаля, а также понимания, как действовать в текущей ситуации, но список возможных преемников при этом достаточно широкий.

Томаш Амарал. Фото Александр Ступников/«Спартак», Global Look Press

В вопросе продления контракта с Георгием Джикией также нет единого консенсуса. Складывается ощущение, что абсолютно все в «Спартаке» ждут увольнения нынешнего тренера, ведь именно его решение в этом вопросе является определяющим сегодня. С Джикией в очередной раз пообещали поговорить в конце сезона. Эта ситуация длится уже год.

На прошедшей встрече коллеги полностью подготовили господина Амарала к своим же будущим вопросам. Теперь он будет чуть более уверенно лить воду, когда ему все-таки разрешат выступать не за закрытыми дверьми. По моим ощущениям, это случится во время представления нового тренера по окончании нынешнего сезона. Верить, что Абаскаль сможет исправить ситуацию и он нужен клубу, может только сумасшедший.

Кстати, среди болельщиков есть те, кто считает, что нынешний состав «Спартака» способен бороться за первое место? Спрашиваю, потому что знаю: в клубе есть люди, которые в этом уверены.

И это особенно пугает.

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