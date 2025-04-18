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Сегодня, 15:00

«Краснодар» продал название стадиона крупному маркетплейсу. Привыкаем к «OZON Арене»!

«Краснодар» продал название стадиона компании OZON
Артем Белинин
Корреспондент
Директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок и генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг
Директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок и генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг.
Фото ФК «Краснодар»
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Неожиданный ход южного клуба.

«Краснодар» объявил о заключении долгосрочного соглашения с крупным маркетплейсом. Помимо прочего, в рамках партнерства будет переименован стадион клуба — теперь он будет называться «OZON Арена».

Новое имя — и не только

Название стадиона «Краснодара» изменится совсем скоро — с 1 мая 2025 года. Переименование прокомментировал генеральный директор клуба Владимир Хашиг: «Сегодня мы представляем новый этап в истории «Краснодара». Официально объявляем о стратегическом партнерстве с OZON. Уверены, что данное подписание положит начало долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы сделали первый шаг. С 1 мая наш стадион будет носить название «OZON Арена», — сказал Хашиг на пресс-конференции.

В официальном Telegram-канале «быки» объявили, что соглашение с маркетплейсом подписано на пять лет: «Сотрудничество «Краснодара» с одной из самых технологичных и быстроразвивающихся компаний России продлится до 2029 года. Оно охватит широкий круг совместных проектов, в том числе социальных», — сказано в сообщении.

Соответствующая футболка появилась на переименованном стадионе. Ее презентовали Хашиг и директор по маркетингу и монетизации OZON Олег Дорожок.

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Сотрудничество не ограничится только сменой названия стадиона. С нового сезона логотип OZON появится на футболках «быков». Кроме того, маркетплейс запланировал социальные проекты. «Партнеры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Так, за каждого болельщика, который 19 апреля посетит матч «Краснодар» — «Ахмат», Ozon перечислит по 100 рублей в благотворительную организацию «Синяя птица», — сказано на сайте клуба.

По мнению Хашига, новый партнер не боится мыслить нестандартно и при этом держит фокус на клиенте, так же как и руководство «Краснодара» — на болельщике.

Вид на стадион «OZON Арена»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Подписание соглашения — начало большого пути. Мы открыты к проектам, которые объединяют людей, технологии и идеи. Мы верим, российский футбол заслуживает современного партнерства — эффективного и вдохновляющего», — отметил Хашиг.

Очевидно, соглашение с популярным российским маркетплейсом не могло пройти без шуток. Как сообщает Telegram-канал «Не советник Галицкого», на пресс-конференции у представителя OZON спросили, получат ли футболисты «Краснодара» скидки и бонусы. Дорожок ответил: «Обещать не буду, но мы подумаем».

Обычная история

Долгое время «Краснодар» оставался последним топ-клубом РПЛ, чей стадион не был переименован в спонсорское название. Остальные претенденты на медали (и не только они) уже давно играют на брендированных аренах.

Таблица: Спонсорские названия стадионов в РПЛ

Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.

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РПЛ
ФК Краснодар
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