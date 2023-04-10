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«Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев в сборной России.
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с главным тренером лидера чемпионата Венгрии.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Отрыв от команды «Кечкемети», идущей на втором месте, составляет 6 очков. Впрочем, еще месяц назад он был гораздо внушительнее, но в последних пяти матчах «Ференцварош» трижды сыграл вничью и потерпел два поражения.

В субботу команда Черчесова уступила со счетом 2:3 клубу ПАКШ, который закрепился на третьем месте в таблице в 10 очках от лидера. Мой звонок в воскресенье застал Станислава Саламовича на тренировке, и поговорить нам удалось лишь в понедельник.

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— Тренировка на Пасху (в воскресенье отмечалась католическая Пасха. — Прим. «СЭ») — это наказание за поражение от ПАКШ?

— Накануне субботнего матча я сказал ребятам, что в случае победы дам им два выходных. Но мы проиграли, так что выходной день получился всего один — в понедельник.

— В последних пяти турах ваша команда не смогла выиграть ни разу: только ничьи и поражения. Как-то это не очень похоже на «Ференцварош» под вашим руководством.

— Да, с момента прихода нашего тренерского штаба такого, наверное, не было. Разумеется, это не нравится в первую очередь мне самому. Тому, что может случиться не самая удачная серия матчей, находились как объективные, так и субъективные предпосылки. Обвал травм и дисквалификаций нарушил отработанные механизмы, так что пришлось аварийно перестраиваться прямо по ходу весенней части турнира. К сожалению, не все удалось быстро восстановить, из-за чего и получились такие результаты. Но футбол — это часть жизни, а в жизни черные полосы сменяются белыми. Я сказал ребятам, что для меня они остаются теми же хорошими игроками, с которым мы одержали до этого восемь побед подряд. Нет никакой паники или упаднических настроений. Я понимаю, что сам где-то недоработал, что-то не до конца рассчитал, так что буду исправляться. Уверен, в ближайшее время мы выйдем из этой ситуации, тем более что по самой игре я вижу возвращение многих привычных нам позитивных моментов.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

— Даже несмотря на пять матчей без побед, «Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате с отрывом в 6 очков — мало кто верит, что вы упустите второе чемпионство подряд. А что дальше? Ведь ваш контракт с «Ференцварошем» заканчивается летом 2023 года, верно?

— У вас немного устаревшая информация. Буквально накануне клуб активировал свою опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024-го. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а вот по окончании турнира мы вновь сядем с руководством за общий стол и обсудим вопрос укрепления команды перед новым сезоном. Чтобы прогрессировать и реально претендовать на место в основном турнире Лиги чемпионов, нам объективно нужно внести определенные коррективы в состав. Если мы становимся чемпионами Венгрии, то уже в середине июля начнется сложный и извилистый для нас путь в групповой турнир. В этом евросезоне нам не хватило полутора шагов до Лиги чемпионов, а ближайшим летом борьба будет как минимум не легче. Не раз приходилось слышать и читать, что мы прыгнули даже выше головы в этом сезоне, выйдя с первого места из группы Лиги Европы, где нашими соперниками были «Монако» и «Трабзонспор».

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— В турецких СМИ вас на днях назвали одним из претендентов на пост главного тренера «Трабзонспора». Насколько мне известно, ваша кандидатура действительно обсуждается в этом клубе. Что вы на это скажете?

— Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. И видел, что про меня написали в Турции применительно к «Трабзонспору». Видел и информацию в российских СМИ, в том числе и опровержения. На это могу сказать одно: ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только «Ференцварошем». При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа.

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

— Вы не раз говорили в последнее время, что официальных обращений к вам из других клубов не было. А неофициальных?

— Какие-то разговоры ходят постоянно, но я стараюсь на них не отвлекаться. Например, относительно недавно серьезные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьез задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша». Ну а кто знает, что будет в будущем?

— В России сейчас говорят о том, что вами якобы интересуется «Динамо». Сам клуб эти слухи предсказуемо опроверг. Что скажете?

— Я видел и то и другое. Никаких обращений ко мне со стороны «Динамо» не было — ни официальных, ни полуофициальных. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего. При этом всегда говорю, что российский футбол — родной для меня, и я продолжаю общаться со многими людьми из этого мира. И еще добавлю, что у меня сохранились хорошие или просто нормальные отношения со всеми теми людьми, которые брали меня на работу и с которыми я потом расставался либо по их воле, либо по нашему обоюдному согласию.

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— С кем из таких людей общались в последнее время?

— У Леонида Федуна был день рождения, и я его поздравил. Всегда поздравляю его с днем рождения и с Новым годом. Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в «Спартаке» на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения.

— Недавно российские СМИ бурно отмечали 20-летие яркой карьеры нашей легенды — голкипера Игоря Акинфеева. Игорь ведь когда-то давно говорил, что именно Черчесов был тем вратарем, на которого он ориентировался в начале карьеры.

— Мне-то он этого никогда не говорил (смеется). У Игоря недавно был день рождения, я его поздравил. Если бы в российском футболе существовал свой Зал славы, то Акинфеев занял бы там место в первом ряду, тут и говорить нечего. До того, как мы с ним стали работать вместе в сборной России, я ценил его исключительно со стороны, а потом уже сумел убедиться в его уникальности и лично — как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев в сборной России.
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Относительно недавно главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сказал в интервью «СЭ», что вы поздравили его после победы над сборной Дании. А с ним-то вы откуда знакомы?

— Футбольный мир тесен. Я с интересом и симпатией слежу по мере возможностей за работой Магомеда в Казахстане. И рад, что он обыграл ту самую Данию, которая нам до этого не покорилась. Адиев достойно представляет российскую тренерскую школу за границей, да еще тренирует сборную. Работать в национальной команде любой страны — это большая честь для любого тренера, ну а мне повезло вдвойне, потому что я несколько лет возглавлял сборную своей родной страны, что являлось для меня не только особой честью, но и большой привилегией.

— В прошедшие выходные в РПЛ состоялось два громких матча — дерби «Спартак» — «Динамо» и «Локомотив» — «Зенит». Вам удалось их посмотреть?

— Московское дерби шло практически параллельно с нашим матчем в чемпионате Венгрии, так что посмотреть его я объективно не мог. Обзора матча тоже не видел. А вот обзор встречи «Локомотива» с «Зенитом» посмотрел.

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— Перед игрой нагнетались жуткие страсти на тему того, какой страшной будет месть хорошо вам знакомого Артема Дзюбы «Зениту». Вы тоже ожидали, что он сможет доставить проблемы команде Семака?

— Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей. В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артем — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России.

Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
9
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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