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Сегодня, 09:00

Станислав Черчесов: «Задержусь в Москве, оформил Fan ID»

Черчесов пожелал удачи Ромащенко в «Ахмате»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью главного тренера сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, который вернулся в нашу столицу из Будапешта, где работал с «Ференцварошем».

— Вы вместе с Олегом Романцевым руководили ветеранами «Спартака» с тренерской скамейки в матче памяти Ильи Цымбаларя. Каковы впечатления?

— Это прекрасная инициатива — провести игру в честь классного футболиста и хорошего парня. Рад, что меня пригласили и что довелось принять участие в этом добром запоминающемся празднике.

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— Какие лично у вас воспоминания о Цымбаларе ?

— Это был настоящий талант, который мог бы заиграть в Европе. Не зря им интересовался, например, «Лацио». Хорошо помню, как Илью хотел заполучить легендарный Дино Дзофф, лично приезжавший в расположение нашей сборной. Дзофф прибыл с переводчиком, и я не мог не подойти к великому представителю нашей вратарской профессии. Несколько минут пообщались на разные темы, и он дал понять, что очень заинтересован в Цымбаларе. Правда, в итоге что-то не сложилось, но так ведь нередко происходит в футболе.

— На «Открытие Банк Арене» вы встретились и с другим вашим бывшим тренером — Юрием Семиным...

— И Олег Иванович, и Юрий Павлович — наши мэтры, живые легенды. Рад, что этот матч вновь свел меня с ними.

— А с Массимо Каррерой когда общались?

— Накануне игры. Ужинал в одной компании с ним и его женой. Массимо с большой теплотой вспоминает то время, что провел в Москве.

Олег Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов
Олег Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— В какой форме находятся участники матча памяти Цымбаларя?

— По части высокой технической оснащенности мы всех давно знаем, тут и додумывать ничего не надо. Если же брать физическую форму, то в нашей с Олегом Ивановичем команде были такие ребята, что и сегодня могли бы выступать в РПЛ. Ну а у соперников из сборной мира нельзя не отметить Толю Тимощука и Лешу Смертина. Такое впечатление, что первый тренируется на равных с основным составом «Зенита», а второй — «Локомотива» (смеется).

— Встреча на спартаковском стадионе осталась позади. Каковы дальнейшие планы?

— Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.

— Ваше появление на том или ином матче способно вызвать ажиотаж. Готовы к этому?

— Ажиотаж — это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить? Разные слухи могут появиться в любом случае — ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол.

— И они, слухи, уже ходят. Вас сватают то в один, то в другой клуб РПЛ...

— Пока нечего сказать на эту тему.

— Ваш бывший ассистент Мирослав Ромащенко недавно возглавлил «Ахмат». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?

— Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.

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— Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?

— Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение и он его рассмотрел, то это имел на это полное право. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать.

— Недавно вы отметили юбилей — 60 лет. Понятно, что поздравлений было много. А от «Ференцвароша»?

— И оттуда тоже. В том числе и от президента клуба.

— Который только что отправил в отставку заменившего вас Мате Чабу и взял на его место Деяна Станковича. Как вы это прокомментируете?

— Когда наш штаб пришел в «Ференцварош», Чаба там уже работал. Мы с ним пообщались, нашли общий язык, он стал нашим полноценным коллегой и единомышленником. Когда Мате принял команду, то одержал девять побед в десяти матчах. И вот после этого его уволили. Сложно что-то комментировать в такой ситуации.

Станислав Черчесов на тренировке «Ференцвароша»
Фото Саин Ализаде

— С момента вашего ухода из «Ференцвароша» прошло почти два месяца. Понятно, что по горячим следам хватало негативных эмоций, а как вы сегодня оцениваете то, что произошло?

— Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты «Ференцвароша» показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало. И еще добавлю, что «Айнтрахт» на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в «Ференцварош», этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии.

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— Вы хорошо знакомы с Лучано Спаллетти, который провел свои первые два матча во главе сборной Италии — ничья с Македонией и победа над Украиной. Как оцениваете дебют экс-тренера «Зенита» в национальной команде?

— То, что это топ-специалист, сомнению не подлежит. Лучано это не раз доказывал и в Петербурге, и победой с «Наполи» в серии А. Убежден, что и сборная под его руководством добьется успеха, но придется перестраиваться. Собственно, процесс уже начался — это было заметно уже по второму матчу нынешнего мини-цикла отборочного турнира Евро.

Илья Цымбаларь
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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