«У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените». Клуб сработал грамотно». Интервью Черчесова о команде-лидере РПЛ и сборной Казахстана

В начале этой недели Станислав Черчесов побывал в Санкт-Петербурге на матче летнего турнира между сине-бело-голубыми и «Црвеной звездой», а затем улетел в Астану.

— Съездил в Петербург, чтобы посмотреть на игру Алипа и пообщаться с ним, а оттуда перебрался в Казахстан, — говорит Черчесов. — Ведущие местные клубы начали выступление в еврокубках. Видел вживую выступления кандидатов в сборную, поговорил с ребятами. Плюс провел несколько оперативных совещаний с президентом Федерации футбола Адилетом Барменкуловым и другими ее представителями. Активно и с удовольствием вживаюсь в новую интересную действительность.

— И как вам реалии футбольного Казахстана?

— Это прежде всего самобытная страна с богатой историей и вековыми традициями. С большим интересом знакомлюсь и с ней в целом, и с ее футболом. Работы впереди много, но труда никогда не боялся. И я, и мои помощники сделаем все для того, чтобы по максимуму передать наши знания и опыт. Магомед Адиев и его штаб достойно поработали в Казахстане в прошлом отборочном цикле, нашим коллегам надо отдать должное.

Ну а для достижения дальнейшего прогресса на всех уровнях нужно содействие местных специалистов, а также поддержка журналистов и болельщиков. Национальная команда — верхушка айсберга, и понятно, что она больше всех на виду. Но хочется поделиться с Казахстаном всем тем багажом знаний, что приобретены нами за карьеру, в том числе и по части поднятия интереса к футболу со стороны детей и подростков. В общем, работы непочатый край.

— С Алипом общались в Петербурге. А стоит ли нам ждать других казахстанских футболистов в РПЛ? Например, форварда «Актобе» Самородова, которого сейчас упоминают в СМИ.

— Если брать именно Самородова, то к нему, насколько понимаю, действительно есть интерес со стороны российских клубов. Где-то читал, что один из московских клубов якобы предлагал за Максима 1,5 миллиона евро. В моем понимании этот интересный нападающий находится в более высокой ценовой категории, но тут дело не мое, а его клуба. Мне же важно, чтобы кандидаты в сборную получали как можно больше практики и были максимально мотивированы.

Станислав Черчесов и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

— Как дела у Алипа в «Зените»? У него ведь там большая конкуренция.

— Не поспоришь. Но это как раз тот случай, когда она только стимулирует человека. Нуралы — парень со спортивным, боевым характером, который преодолел в своей жизни такие трудности, о каких многие даже не имеют представления. Алип — лидер сборной, и я не мог с ним не пообщаться в числе первых. Побывал на тренировке с участием Нуралы, посмотрел на базе в Удельном парке контрольный матч, где он выходил на поле, — защитник находится в хорошем тонусе.

— Как вас вообще встретили в «Зените»?

— Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить клуб за то, что проявлено настоящее радушие по отношению к президенту Федерации футбола Казахстана Адилету Барменкулову и ко мне. Отдельное спасибо Александру Медведеву, Максиму Погорелову и Сергею Семаку. В общении с ними почерпнули немало полезного для себя.

— В субботу сине-бело-голубые проведут матч за Суперкубок России против «Краснодара». Что скажете о питерцах?

— По моим ощущениям, игроки и тренеры «Зенита» мотивированы и по-хорошему уверены в своих силах. Тренировочный процесс интенсивен, а отдача на занятиях у ребят максимальная, в том числе и у бразильцев, хотя о них и пишут всякое. В целом вижу, что и в клубной системе, и в тренерско-административном штабе трудятся профессионалы, которые понимают, чего они хотят и как этого добиться. Так что не надо удивляться многолетнему лидерству «Зенита», оно закономерно: работа идет планомерно, без истерик и шараханий.

— Как вам новички? В частности, Глушенков?

— В прошлом сезоне видел немало матчей с участием «Локомотива» и Глушенкова. Меня не удивляет, что «Зенит» взял этого талантливого парня. Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы. В целом же клуб сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации.

Максим Глушенков на тренировке «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

— Накануне Суперкубка «Зенит» уступил на ваших глазах «Црвене звезде». О чем говорит этот результат?

— Сам по себе — ни о чем. Это ведь была не официальная встреча, а контрольная. В тот день «Зенит» провел два матча разными составами: утром — с «Ленинградцам», вечером — с сербами. Видел и тот и другой: ребята выходили на поле на фоне серьезных нагрузок, а результат явно шел не на первом месте. «Зенит» планово готовился к Суперкубку — в субботу узнаем, насколько успешно.

— Сине-бело-голубые коллекционируют трофеи в России, но их нередко упрекают в том, что в составе нет места молодежи и своим воспитанникам. Что на это скажете?

— «Зенит» — топ-клуб. Перед ним стоит одна задача — брать титулы. И на поле должны выходить сильнейшие — вне зависимости от возраста и национальности. Так было и у меня в «Легии» или «Ференцвароше», где цель всегда чемпионство. Молодым ребятам объективно сложно в командах с такими амбициями. Так что «Зенит» и лично Семака бессмысленно обвинять в предвзятости по отношению к юным футболистам.

Кстати, таланты в Петербурге точно не перевелись. Вот недавно, например, мои друзья из болгарского «Лудогорца» пригласили на контрольный матч в Австрии. Так вот там на моих глазах дебютировал в первом составе 16-летний паренек из Питера — Елисей Сыров, воспитанник академии «Зенита». Не знаю, как он попал в Болгарию, но парень произвел на меня хорошее впечатление. Да, ему еще работать, но это свидетельствует о том, что таланты в академии «Зенита» точно есть, ну а дальше у каждого своя дорога. Одних только способностей не хватит, много еще чего нужно сложить воедино. Пенять на тот или иной тренерский штаб за пренебрежение к молодым ребятам слишком просто, но ведь каждому таланту надо рассчитывать прежде всего на себя и на своих близких и доверенных людей.