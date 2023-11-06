Черчесов — король российского футбола! Мнение Алланазарова

Обозреватель «СЭ» уверен в исключительности 60-летнего специалиста.

Мнение

Властью, данной мне телеграмом, провозглашаю Станислава Черчесова королем российского футбола!

Матч «Локомотив» — «Спартак» — унылое зрелище по сравнению с тем выступлением, которое устроил Саламыч!

Согласитесь, только король способен на такое. Король не обращает внимания на окружающих. Короля не интересует реакция толпы. Он такой, какой есть, со своими королевскими закидонами и замашками.

Станислав Черчесов. Фото Скриншот из трансляции

Только король может поступать со своими подданными максимально жестко (история со спартаковцами во главе с Титовым в 2008 году). Только король может приглашать в душ на разборки самых авторитетных людей королевства. Только король может сделать замечание журналистам федерального канала во время рекламной паузы, если чувствует, что интервью идет не так, как ему, королю, хотелось бы.

Король вправе провозглашать себя полевым командиром, генералом и кем угодно еще — это его королевство, и только он устанавливает в нем порядки. Да, короля во многом играет свита, и тут Черчесов полностью соответствует знаменитому высказыванию. Один из близких к королю людей ушел в свободное плавание, и народ тут же начал задаваться вопросом: «А что будет с самим королем?»

Король, как ему и полагается, завоевал золото в заграничных походах. Король привел своих подданных в небывалый экстаз, добивших исторических свершений на своих землях. Король ни разу не провалился в работе за последние годы так, чтобы его захотели свергнуть.

Станислав Черчесов на матче «Локомотив» — «Спартак». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Попробуйте назвать хотя бы одного российского действующего тренера, который однозначно сильнее Черчесова? На ум по количеству титулов и общему успеху приходит только Семак, но та вотчина, которой управляет Сергей Богданович, скорее сказочная страна, ресурсы которой почти неиссякаемы.

Виват, Саламыч! Жгите дальше! И не вздумайте останавливаться!

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