Разговор с бывшим арбитром и экс-начальником команды «Локомотив» Станиславом Сухиной.

Медиалига

— Этим летом вы вдруг вовсю стали судить товарищеские матчи команд РПЛ, ФНЛ. С чем это связано?

— Футбол мне по-прежнему интересен. Хочется движения. Я бы даже сказал — хорошей движухи. Может быть, кто-то считает иначе, но мне кажется, что сейчас я привел себя в неплохую физическую форму. Мне полегче передвигаться. Плюс время появилось. У меня сложились дружеские отношения с компанией, которая организовывает сборы для команд РПЛ и ФНЛ. И вот как-то мы сидели, и я предложил: нужен ли для товарищеских матчей опытный, трезвый судья? Так и договорились.

— Ну и как, справляетесь?

— Кто-то, может, скажет, что не очень, а я считаю, что да, справляюсь (улыбается).

— Это же скорее подработка. А какое у вас сейчас официальное место работы?

— На данный момент я являюсь экспертом по судейству в медиалиге. В общем, остался в футболе.

— Медиалига вас уже затянула?

— Любопытно. Я тут не инспектор судей, а именно эксперт. Разбираем какие-то моменты. Медиалига вызывает интерес у людей. Вот мы с вами говорим накануне финала сезона на стадионе ЦСКА. На матч продано 30 тысяч билетов, представляете? Уровень футбола тут неплохой.

— Неплохой?

— Думаю, если взять хорошую команду медиалиги, усилить ее в плане финансов, организации, то она поборется с некоторыми клубами ФНЛ.

— Официально последним местом вашей работы был «Факел» — начальник команды. Почему ушли?

— Договорились с руководством клуба. Разошлись.

— Без битья посуды?

— Поверьте, там нет ничего такого, что можно было бы обсудить. Ни погонь, ни перестрелок (Улыбается.).

— Кто-то кем-то остался недоволен?

— Не знаю. Провел в «Факеле» почти два года. Футбол в Воронеже очень любят. Думаю, свой небольшой вклад в успехи команды тоже внес.

Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болел за испанцев. Рука Кукурельи — не пенальти

— Поговорим о Евро. Как вам уровень судейства на турнире?

— Не скажу, что я посмотрел все от корки до корки. Но в целом уровень судейства хороший. Финал вообще, по-моему, прошел безупречно, без скандалов, без нареканий.

— А вы, кстати, сразу поняли, что второй гол испанцев надо засчитывать?

— Я все-таки зацепил то время, когда по такому эпизоду решение принималось без вмешательства ВАР. Раньше нас учили, что вот такие тоненькие моменты надо судить в пользу атаки. Хорошо, что в данном случае ассистент арбитра разобрался и не поднял флажок. В принципе я сейчас и не припомню на этом Евро грубых судейских ошибок, которые повлияли на исходы встреч.

— А как же рука Кукурельи в матче с немцами?

— Мяч попадает ему в руку, так? Все. Испанец же не играет рукой. Она, что называется, висит у защитника. Тем более Роберто Розетти до Евро на установочной сессии разъяснил, что такая рука — не пенальти.

— Но ведь рука отставлена, мяч летит в створ...

— Рука у него просто висела. Последовал сильный удар, но никакого движения рукой я не увидел. Главное, чтобы такие эпизоды судились одинаково. Иначе начнут закрадываться сомнения.

— Значит, по-вашему, судья был прав?

— Конечно. Первый пункт правил гласит: судья всегда прав. А если судья вдруг не прав, смотри пункт первый.

— А как тогда быть с пенальти на Кейне в матче с Нидерландами?

— В центре поля такой контакт расценивался бы как накладка. Это фол. Переносим момент в штрафную — такая же история. Просто решение судьи получилось более резонансным. Англичане реализовали пенальти.

— Судья опять прав?

— На мой взгляд, да.

— Но ведь Кейн уже пробил, и только после этого у него произошел контакт с голландцем.

— Мяч же находился в пределах поля. По правилам игры это пенальти. Хотя в той встрече я и болел за голландцев.

— А в целом на турнире за кого переживали?

— За испанцев. Ну у меня все-таки есть родственные связи. Дочь несколько лет назад поехала в Барселону, учить язык. Познакомилась там с испанцем, который работал тренером в системе в «Барселоны». В «Ла Масии». Вышла за него замуж. Недавно подарили мне внучку (улыбается).

— Вот так сюжет.

— Да. Кстати, где-то пять лет назад она мне позвонила: «Тут такой мальчик у Пао в академии появился. Всех разрывает. Сын марокканца. Мегаталант! Точно вырастет в звезду. Вот увидишь!»

— Вырос?

— Стал одним из лучших игроков на этом Евро. Ламин Ямаль. Выходит, мой зять тренировал его по юношам (Улыбается.).

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

Карасев мог бы судить финал Евро

— Кто из российских арбитров мог бы работать на этом чемпионате Европы?

— Серега Карасев у нас считается номером один. Он уже судил матчи на таком уровне. Считаю, на прошлом Евро отработал очень прилично. Думаю, если бы ему давали в последние годы назначения на статусные игры в Европе, он бы еще набрался опыта, веса, авторитета. Так что, если убрать все политические моменты, в теории Сергею могли бы доверить на этом Евро и финал.

— Даже так?

— Ну а почему нет? Он уже давно находился в элитной группе судей. На прошлом Евро подтвердил свой высокий уровень

— У вас на аватарке фото с Мальдини. Любимый игрок?

— Когда-то мне очень нравился «Милан». Тогда еще голландское трио там феерило. Ван Бастен, Гуллит, Райкард. Потом там оказался Андрей Шевченко, а я когда-то болел за киевское «Динамо». Что касается Мальдини, то мы с ним одного года рождения и оба левоногие.

— И оба защитники?

— Да. И оба хорошие защитники.

— А вы были крайним или центральным?

— Хорошим (Улыбается.). Обычно левши — интеллектуалы на поле.

— Самый великий футболист, матч с участием которого вам довелось судить?

— На Кубке РЖД как раз судил матчи «Милана». Мальдини, Пирло... Потом мне вспоминается игра Лиги Европы. «Аякс» ван Бастена встречался с сербской командой И в составе амстердамцев играл молодой нападающий, невысокого роста, крепыш. И вот он здорово погонял сербских защитников. «Аякс» победил, а потом, спустя какое-то время, я понял, что тем форвардом был Суарес. Тоже, согласитесь, неплохой футболист (улыбается).

— Почему вы не так часто судили матчи еврокубков? Если брать Лигу чемпионов, то все ограничилось только квалификацией.

— Видимо, сам виноват. Уровень мастерства не позволял забраться выше. Плюс я работал в то время, когда было модно приглашать в Россию иностранных арбитров судить статусные матчи. И когда в УЕФА видят, что люди в своей стране не могут отсудить важные игры, там, естественно, возникают вопросы по нашему уровню. Ну что поделать? С одной стороны, я не работал на играх группового турнира ЛЧ. А с другой, если бы мне в 25 лет сказали, что я буду судить матчи «Спартака» с «Зенитом», с ЦСКА, я бы ответил: «Хорош уже смеяться!»

— Вы закончили судить в 43 года. Вовремя?

— Уже хватало на тот момент всяких травм. Где-то недоставало запала. Немного уже эмоционально и физически подустал. Роберто Розетти сказал мне: «Ты поднимался, поднимался, достиг пика. Но теперь будешь спускаться только вниз. Выбирай: либо остаешься арбитром, но вряд ли будешь получать большие игры, либо становишься инспектором, участником всех сборов». Я выбрал второе. Розетти свое слово сдержал. Стал инспектировать. Остался в системе. Хотя... Товарищеские игры, которые сейчас отсудил, показывают, что, возможно, я и рано закончил (смеется).

— Безбородов в 50 лет судит игры РПЛ.

— Молодец. Тут несколько слагаемых. Уровень мастерства, генетика, самодисциплина. Кстати, когда главой департамента судейства и инспектирования работал Валентин Иванов, было принято решение, что человек судит до тех пор, пока сдает нормативы. То есть не было какого-то возрастного ценза. Пока ты нормально справляешься, тебя никто выкидывать не будет. Тогда еще пошли разговоры: ой, да зачем это нужно, у нас будут одни старики! Но жизнь показала, что пример Влада Безбородова в принципе чуть ли не единственный. Он может, хочет, здоров.

— Он так и до 55 лет будет судить.

— Я вот сейчас в 56 лет судил товарищеские матчи. Влад пока еще за мной гонится (Смеется.).

Владислав Безбородов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После таких слов Гинера начинаешь собой гордиться

— Можете назвать матч, которым вы гордитесь с точки зрения своего судейства?

— Какой-то один, наверное, не назову. Просто был период, когда мне доверяли топовые матчи. Финал Кубка, Суперкубок и так далее. Да и в нашей работе не стоит почивать на лаврах. Если ты считаешь, что какой-то матч отсудил здорово, то потом читаешь статью, в которой утверждается, что было не все так гладко. Такая наша доля. Знаете поговорку? Сегодня ты в топе, а завтра ты в ... Рифма.

— Тогда приведу две цитаты футбольных людей, которые были крайне недовольны вашим судейством. Миодраг Божович: «Мой самый тяжелый момент в карьере — поражение в финале Кубка России в 2008 году с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Армейцы забили нам второй гол из офсайда. Всю игру судья их тянул. Сухину я до сих пор ненавижу!»

— Не знаю... Может, Божович перед этим интервью глотнул какого-то напитка, бормотушки?

— Так как быть с голом Жо? Офсайд?

— Во-первых, за офсайд я не отвечаю. Во-вторых, тот эпизод с голом — это реально момент для ВАР! Это не был какой-то явный пятиметровый офсайд. Довольно все на тоненького. Я же как-то предлагал: давайте мы сядем с Божовичем и посмотрим тот матч. 120 минут. Если его команда вела 2:0 и не смогла победить, то, наверное, надо и себе вопросы задавать.

— А как вам жить теперь с его ненавистью?

— Не знаю. А вдруг кто-то из вашего брата немного приукрасил цитату? Могло такое быть?

— Вторая цитата. Это 2019 год, когда вы работали в «Локо» начальником команды. Евгений Гинер: «Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Как-то смущают... Таких пенальти можно ставить по 10 штук. Это скорее вопрос к господину Сухине».

— Даже не знаю, что ответить.

— А вы с ним когда-нибудь общались тет-а-тет?

— Пересекались на матчах с участием ЦСКА. Можно вспомнить ту же игру с «Амкаром».

— Памятный разговор с ним?

— Не вспомню. Ну вот вы сейчас зачитали его цитату, я даже собой возгордился.

— Почему?

— Получается, я, начальник команды, который занимался чисто организационными моментами, как-то мог влиять на результаты «Локо». Вон оно даже как!

— А вы как-то сами говорили, что два года не получали назначений на матчи ЦСКА.

— Ну да. Это где-то 2005-2006 годы.

— Почему же не судили армейцев?

— Видимо, так звезды сошлись. Раньше клубы могли высказать пожелание, чтобы какого-то арбитра для более спокойной атмосферы не назначали на матчи с их участием. В 2004 году ЦСКА не стал чемпионом, а я судил несколько игр армейцев. Может быть, здесь есть какая-то связь?

— А как ЦСКА сыграл тогда, когда вы его судили?

— Это было осенью. Один матч армейцы проиграли, а другой закончили вничью. А дальше можно только додумывать. Может быть, после тех встреч и было принято такое решение?

— А что за матчи, не помните?

— ЦСКА — «Локо» (0:1). Кажется, Лоськов забил. И через полтора месяца судил армейцев против «Крыльев». Ничья. К чему я это? Мы садимся с независимыми экспертами и смотрим обе игры. Идет? Найдем ли там что-то не то? Прежде чем что-то заявлять, включаем и смотрим матч. Вот и все.

Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Денисов раньше всех приезжал на тренировку, вкалывал как папа Карло, мог кому-то «воткнуть» — и уезжал

— Но «Локомотив», судя по статистике, ваша команда.

— Почему?

— В РПЛ вы отсудили больше 170 игр. Из них с участием «Локо» — 35. Знаете, сколько раз при вас железнодорожники проиграли?

— Два. Я читал.

— И вам не кажется это странным?

— Почему странным? В те годы «Локо» был очень сильным, становился чемпионом. Естественно, что железнодорожники часто побеждали. Но было и два поражения. От Нальчика и «Зенита», когда Кержаков забил сумасшедший гол в ворота Овчинникова.

— Вообще для Кержакова вы счастливый судья. Он свой первый гол забил в высшей лиге в матче, который вы судили.

— В ворота «Спартака». Потом еще устроил кувырки с Аршавиным.

— Ну и болельщик в той игре выбежал на поле, хотел с вами разобраться.

— Да. Но я отошел от него очень быстрым бегом (Смеется.). Дмитрий Парфенов при встрече до сих пор вспоминает, что он меня спас, задержав немного того человека.

— Это правда, что, когда вы стали начальником команды в «Локомотиве», у вас сначала не складывались отношения с Семиным? Он ведь вас даже не брал на первые сборы команды?

— Хороший вопрос. Я устроился в «Локомотив» в феврале. Люди, разбирающиеся в футболе, понимают, что зимние сборы команды начинаются в январе. Я технически не мог улететь с «Локо» за рубеж.

— «Локо», ставший в 2018 году чемпионом, — дрим-тим?

— Скорее не команда, а именно коллектив. Потрясающий. Правильный сплав опытных, надежных, мастеровитых футболистов и молодых, перспективных ребят. Там же не было какой-то сумасшедшей закупки игроков. Все предельно аккуратно в этом плане. Юрий Палыч здорово чувствовал каждого футболиста. Если кто-то считает, что тот успех был добыт не на футбольном поле, а где-то еще, то просто прошу обратить внимание скептиков на наш состав.

— Три сильнейших игрока того состава?

— Вы меня сейчас под монастырь подводите! С кем-то же я продолжаю общаться. Да и три — это слишком мало. В каждой линии были лидеры. Гильерме, Чорлука, Денисов, Миранчук. Фарфан. В конце концов, был человек, забивавший золотые голы. Эдер. А Пейчинович, Фернандеш?

— Как вам работалось с Игорем Денисовым?

— Мне тогда знакомые задавали два вопроса: «Как у тебя с Палычем?» и «Как у тебя с Денисовым?».

— И как?

— Эти люди не берут что-то от футбола, а делают все для него. Готовы выложиться по максимуму за свою команду. Пахари, работяги! Это не тот случай, когда человек приходит на готовенькое, а потом со всеми фотографируется. Денисов раньше всех приезжал на тренировку. Вкалывал как папа Карло, кому-то мог «воткнуть» по делу — и уезжал домой. А все эти разговоры про характер, про бомбу замедленного действия...

— Выдумка?

— Лидеры же бывают разными. Есть те, кто много говорит. А Гарик молчал, работал. Думал все время о том, как победить. Неслучайно Дима Баринов сейчас часто вспоминает, что ему повезло оказаться в одной команде с Денисовым. Было на кого смотреть и у кого перенимать ценнейший опыт. В общем, к сожалению для тех, кто этого ждет, плохого ничего про Игоря сказать не могу (улыбается). Он ведь сейчас тихо, без пыли и шума тренирует детей. У него нет такого: «Какие еще дети? Я Денисов!»

Игорь Денисов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скандал со «Спартаком». Реакция Николича. «Локо» могли засчитать поражение?

— Ваша первая реакция, когда узнали об увольнении Семина?

— Все были в недоумении. Но это же первая волна ковида, мы общались только по видеосвязи. А какого-то собрания не было, все находились в разных точках. Обсуждали случившееся только в таком формате. Было неожиданно. Команда шла высоко...

— Не возникло тогда мысли уйти вслед за Юрием Палычем?

— Думаю, Юрий Палыч был бы не рад, если бы за ним ушел весь тренерский и административный штаб. Все-таки кроме собственного «я» у него есть «Локомотив». У Семина точно не возникло тогда мысли: я ухожу, все за мной!

— Наверное, самый резонансный эпизод, связанный с вашей работой в «Локо», это заход в судейскую перед матчем со «Спартаком». Туго тогда пришлось? Пресс был приличный. Теоретически железнодорожникам могли засчитать поражение...

— Я не фанат всех этих фантастических фильмов. То, что я сделал (зашел получить корректный протокол с составами), делали сотрудники любого клуба.

— Но реально могли засчитать «Локо» поражение?

— А за что? На войне все средства хороши. «Спартак» тогда боролся с «Локомотивом» за место в Лиге чемпионов. Когда происходит авария на дороге, представители ГИБДД приезжают сразу или через неделю? Сразу, да? Так почему в день той игры никто не пришел и не сказал: у нас катастрофа, беда полнейшая, Сухина зашел в судейскую? Почему-то видео опубликовали только на следующий день после дерби... Почему? Может, не знали уже, до чего докопаться?

— Сейчас с иронией вспоминаете ту историю?

— Да я и тогда не сильно паниковал. Уныние — большой грех. Не было такого, что я себя корил: мол, должен был поступить по-другому. Когда все люди так делают, ты тоже делаешь это уже на автомате. Спокойно, не озираясь, заходишь в судейскую, берешь протокол. Ничего не предвещало... После игры мы вместе с представителем «Спартака» заходили в судейскую. На следующий день я прилетел в Австрию. Открыл интернет и понял, что меня разыскивают ФБР, Интерпол и все остальные спецслужбы...

— Вас тогда оштрафовали на 150 тысяч. Правда, что Марко Николич с помощниками оплатили часть этой суммы?

— Да. Николич мне лично сказал: «Ты же это сделал для команды».

— Причина, по которой клуб с вами расстался?

— Изменение кадровой политики. Сначала пытались поставить на мое место переводчика. А потом приехал человек из Германии. Ближе же нет никого...

— После «Локомотива» другие московские клубы на аналогичную должность не звали?

— Нет.

— А если бы после той истории вас бы пригласил «Спартак»?

— Ну не позвали и не позвали. Чего это обсуждать? Пошел бы, не пошел бы...

Валентин Иванов. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Иностранцы точно нас не сильнее. Почему не востребован Валентин Иванов?

— Как сейчас оцените положение дел в российском судействе?

— Ну... Во всяком случае, чувствуется, что есть руководитель, который выбрал определенную линию поведения. Нет такого, что после каждого тура меняются правила. Раньше многих подбешивали разные трактовки. Когда работал в «Локо», играли в Лиге чемпионов. И там все ровненько, все более-менее понятно. А у нас... Разброс мнений, трактовок. Так было, во всяком случае.

— ВАР — не панацея от всех бед?

— Но за монитором же тоже человек сидит. Он тоже может ошибиться.

— В системе ВАР больше плюсов?

— Я работал, когда ВАР не было, зацепил другие времена. Не могу точно ответить на ваш вопрос. В целом система-то неплохая. Вопрос только в том, кого посадят за руль трактора. Когда ты понимаешь, что тебя подстрахуют, знаешь, что чего-то очевидного ты не пропустишь.

— Почему нашими судьями все время управляют иностранцы?

— Не знаю.

— Они нас сильнее?

— Точно не сильнее.

— Думаете?

— Если бы российский футболист играл в мадридском «Реале», его бы вызывали в сборную?

— Да. Это вы к чему?

— Валентин Иванов судил еврокубки, чемпионаты мира и Европы, инструктор ФИФА, участник всех крупных футбольных форумов в этом качестве. Почему же он не нужен в нашей стране, не востребован? Вопрос без ответа.

— Так куда идет наше судейство при Мажиче?

— Я бы так вопрос не ставил. Давайте посмотрим на длинной дистанции. ВАР упростил жизнь судьям. Да и само отношение к арбитрам стало более человечным, что ли. Ну ошибся, бывает — это часть игры. А раньше любое неверное решение — преступление, бандитизм! Какие-то заговоры искали всюду.