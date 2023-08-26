Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича

Гоша Чернов
Корреспондент
Страхиня Эракович в матче против «Спартака».
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
«СЭ» поговорил с новым защитником «Зенита» — о детстве, битве с красно-белыми и переезде в Россию.

С раннего детства на футболе

— Сколько тебе было лет, когда ты впервые попал на футбольный матч?

— Мой папа — большой футбольный болельщик, и в детстве он постоянно брал меня на матчи «Црвены Звезды». Я попал на стадион очень рано — мне не исполнилось и трех лет. А одной из первых моих игр был матч против «Зенита»! Он проходил в сентябре 2004 года в Кубке УЕФА, «Звезда» тогда уступила со счетом 1:2.

— Что-то помнишь о той игре?

— Честно говоря, мало что помню в силу возраста. Но у меня сохранилось воспоминание, напрямую связанное с «Зенитом». Во время одного из матчей меня сфотографировал корреспондент одной газеты, и снимок со мной вышел в ней в качестве анонса к матчу «Црвены Звезды» с петербургским клубом. Тот выпуск издания до сих пор хранится у моих родителей, так что, видимо, «Зенит» был моей судьбой.

— Какой из матчей «Црвены Звезды» для тебя самый памятный?

— Я посетил огромное количество игр, долгое время почти каждую неделю ездил на стадион с отцом и братом. Из всех матчей выделю два, которые мне запомнились больше остальных, — эмоциональное дерби с «Партизаном» в 2009 году, когда мы сыграли вничью 1:1. А еще выездная встреча с «Бордо» лет десять назад, когда мы пропустили обидный гол на последних минутах.

Страхинья Эракович. «Спартак» ждет наследника Видича. Станкович сравнил Эраковича с Нестой

Потенциальный теннисист

— Ты стал футболистом, потому что в семье все болели за «Црвену Звезду»?

— Отец и брат с раннего детства подружили меня с мячом. Я часто пропадал на улице с ними, а уже в пять лет отправился заниматься в футбольную секцию. Так что мой путь был предопределен. Правда, какое-то время я еще занимался теннисом, даже показывал неплохие результаты, но я решил, что мой спорт — это футбол.

— Если бы не футбол, кем бы ты стал?

— Как раз теннисистом! Конечно, уровня Новака Джоковича я вряд ли бы достиг, ведь он уникален. Но я бы попытался!

Страхиня Эракович в матче против «Спартака».
Фото ФК «Зенит»

«Новый Видич»

— Ты всегда играл на позиции центрального защитника?

— Я играл на разных позициях, но на детском и юношеском уровне — в формате «шесть на шесть» или «восемь на восемь». Всю сознательную карьеру я провожу в обороне и никогда не стремился играть в нападении. Многие мои друзья всегда хотели атаковать, а меня привлекала оборона.

— Год назад итальянская газета Corriere dello Sport назвала тебя новым Видичем. Для тебя это прозвище лестно или ты не любишь сравнения?

— Всегда приятно, когда сравнивают с такими сильными игроками — все-таки Видич был капитаном «Манчестер Юнайтед» и остается легендой сербского футбола. Но мне, конечно, еще работать и работать для того, чтобы достичь подобных результатов.

Страхинья Эракович. «Зенит» всех бесит: теперь он уводит защитника у «Спартака». Но это просто бизнес

Любитель собак

— Ты пробыл в «Црвене Звезде» больше 13 лет. Тяжело ли было решиться на переезд?

— Действительно, когда я принял решение о переходе в «Зенит», то первое время у меня были какие-то странные чувства. Я 22 года прожил со своей семьей в одном городе, а тут — все новое. Но, честно говоря, я быстро ко всему привык. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Сейчас у меня уже есть ощущение, будто я провел здесь пару лет, а не месяц.

— А к чему было сложнее всего привыкнуть?

— Единственное, из-за чего было тяжеловато, — это отдаление от семьи, от мамы, папы, песика. Но при этом я понимал, что в какой-то момент покину Белград. Сейчас я здесь живу с девушкой, недавно ко мне приезжала мама.

— А что у тебя за пес? Приедет к тебе?

— Его зовут Токио, он живет у нас уже три года. Я каждый день созваниваюсь со своими, и они снимают мне видео о том, как он там живет. Конечно, я бы хотел, чтобы он сюда приехал, но проблема в том, что английских бульдогов самолетом перевозить нельзя, а по земле — очень трудно и далеко. Скучаю по Токио, так как привязан к нему. Но я вообще люблю собак: весной во время матча Кубка Сербии со «Сремской-Митровицей» на поле выбежал пес. Футболисты и судьи растерянно смотрели, пока он гулял по газону, а я понимал, что собака просто перепугана — схватил ее и спокойно вынес за пределы поля.

Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»

Рад, что сразу в основе

— Ты сразу же заиграл в стартовом составе. Когда переходил, обговаривалась ли твоя роль в команде? Другими словами, ожидал ли ты, что так быстро станешь футболистом основы в «Зените»?

— Никто не может гарантировать место в стартовом составе, так что речи об этом не шло. Я не ожидал, что буду играть сразу — мне этого не обещали. Но, естественно, мне этого хотелось. Любой футболист рассчитывает, что его будут ставить на матчи в новой команде. Рад, что так все сложилось и я сейчас играю.

— Когда «Зенит» играет с тройкой центральных защитников, ты занимаешь позицию страхующего. Это ответственная роль, требующая постоянного общения с партнерами. Как меняются твои задачи на поле в зависимости от позиции?

— Центральный защитник — моя предпочтительная позиция. Да, при необходимости я могу выйти на месте как левого защитника, так и правого, а также готов выполнить любую поставленную тренером задачу. В целом моя роль на позиции страхующего мало чем отличается от других: главное — не дать соперникам забить.

Давид Нерес. «Зенит» нашел замену Малкому в «Бенфике». Но стоит ли Нерес 45 миллионов евро?

Рука в матче с «Факелом»

— Если бы тебя попросили составить резюме, какие качества ты бы назвал своими главными плюсами?

— Вообще это ваша работа, журналистов, но, мне кажется, я хорошо играю один в один, а также обладаю неплохой скоростью для центрального защитника.

— А длинный пас? В матче с «Факелом» ты исполнил прекрасную передачу из глубины, в результате которой «Зенит» забил гол.

— Это одна из тех задач, которые перед нами ставят тренеры. Не только я, но и другие футболисты отрабатывают длинные передачи. Вообще перед нами ставят много разных задач, которые я не буду озвучивать во время интервью. Но отмечу, что тренерский штаб в «Зените» — сильный и профессиональный.

— В конце матча с «Факелом» был момент, когда мяч попал тебе в руку в штрафной и все на стадионе думали, что сейчас будет назначен пенальти. А ты?

— Я тоже сначала думал, что будет пенальти, но один из моих одноклубников сказал, что перед этим эпизодом был фол в атаке. И уже позже я сам убедился в этом на видео — игрок соперника нарушил правила, так что судья принял верное решение.

Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»

Фанаты на базе

— Ты полностью отыграл матч со «Спартаком». Как впечатления?

— Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с Вечным дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Я и так понимал, что накал страстей в матчах «Спартака» и «Зенита» высок, и мне было очень приятно стать частью этого противостояния. Прекрасно знаю, что болельщикам «Зенита» особенно важны победы над «Спартаком», и я рад, что мы выиграли и подарили им положительные эмоции.

— В какой момент матча ты понял, что это одно из самых принципиальных противостояний российского футбола?

— Задолго до стартового свистка. Одноклубники перед началом встречи говорили, что это один из главных матчей в сезоне. А в день нашего вылета в Москву на нашу базу приехали болельщики — они создали великолепную атмосферу и зарядили нас мощной энергией, которая помогла нам набрать три очка. Это тоже один из факторов, который показал, насколько эта игра важна городу и клубу.

— Когда «Спартак» забил, «Зениту» было тяжело — в следующей атаке Промес чуть не сравнял счет. У тебя возникли сомнения в результате?

— Нет, я не сомневался, что мы победим.

20&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гильермо Абаскаль. «Зениту» проиграл Абаскаль. Выбор состава на такой матч невозможно объяснить

Не ранжирую соперников

— В конце прошлого года матч «Зенита» и «Спартака» завершился дракой, и сейчас градус борьбы был высок. Какой была атмосфера на поле? Не было ощущения, что все снова может перерасти в потасовку?

— Честно говоря, я не ожидал никакой драки — мы же не бойцы MMA, а футболисты. Было жесткое, но цивилизованное дерби.

— Учитывая историю с твоим возможным переходом в «Спартак», была ли эта игра для тебя вдвойне принципиальной?

— На самом деле нет. Для меня любая игра важна, и я не ранжирую соперников. То, о чем говорят вокруг, меня совершенно не интересует, я был полностью погружен в игру и не думал ни о чем, кроме нее.

— Год назад была информация, что «Зенит» на тебя вышел с предложением. Ты действительно мог перейти тогда?

— По этому поводу я тоже не могу ничего сказать. Возможно, кто-то другой знает об этом больше, но меня никто не уведомлял, так что и комментировать тут нечего.

Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»

РПЛ сильнее сербской лиги

— Какое в Сербии мнение о российском футболе? Российская премьер-лига сильнее чемпионата Сербии?

— Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской.

— Даже сейчас, когда есть изоляция от еврокубков?

— Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед — каждая игра достаточно сложная.

— Изоляция не останавливала тебя при переходе? «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, там ты был бы на виду.

— Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

— Не боишься, что переход в Россию по этой причине снизит вероятность твоего трансфера в Европу?

— «Зенит» — большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Зените».

— Есть ли у тебя личная цель на сезон?

— Самое главное — хорошо играть: чтобы я был доволен своими действиями и приносил команде пользу. И конечно, командные цели всегда важнее: мы намерены защитить чемпионский титул в этом сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
Эракович — о матче со «Спартаком»: «Поймал эйфорию. Схожие эмоции были на дерби «Црвена Звезда» — «Партизан»
Эракович: «Не сомневался, что мы победим «Спартак»
Деменко: «Против «Ахмата» всегда тяжело играть любой команде»
Гладилин: «ЦСКА не настолько выше классом, чтобы на выезде без проблем переиграть «Оренбург»
Балахнин: «Ожидания от матча «Ростова» против «Пари НН» – неуверенные»
Тошич: «Надеюсь, в этом сезоне ЦСКА порадует болельщиков долгожданным чемпионством»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воронежский комплекс: «Краснодар» снова не забил пенальти и рискует потерять лидерство