«Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича

«СЭ» поговорил с новым защитником «Зенита» — о детстве, битве с красно-белыми и переезде в Россию.

С раннего детства на футболе

— Сколько тебе было лет, когда ты впервые попал на футбольный матч?

— Мой папа — большой футбольный болельщик, и в детстве он постоянно брал меня на матчи «Црвены Звезды». Я попал на стадион очень рано — мне не исполнилось и трех лет. А одной из первых моих игр был матч против «Зенита»! Он проходил в сентябре 2004 года в Кубке УЕФА, «Звезда» тогда уступила со счетом 1:2.

— Что-то помнишь о той игре?

— Честно говоря, мало что помню в силу возраста. Но у меня сохранилось воспоминание, напрямую связанное с «Зенитом». Во время одного из матчей меня сфотографировал корреспондент одной газеты, и снимок со мной вышел в ней в качестве анонса к матчу «Црвены Звезды» с петербургским клубом. Тот выпуск издания до сих пор хранится у моих родителей, так что, видимо, «Зенит» был моей судьбой.

— Какой из матчей «Црвены Звезды» для тебя самый памятный?

— Я посетил огромное количество игр, долгое время почти каждую неделю ездил на стадион с отцом и братом. Из всех матчей выделю два, которые мне запомнились больше остальных, — эмоциональное дерби с «Партизаном» в 2009 году, когда мы сыграли вничью 1:1. А еще выездная встреча с «Бордо» лет десять назад, когда мы пропустили обидный гол на последних минутах.

Потенциальный теннисист

— Ты стал футболистом, потому что в семье все болели за «Црвену Звезду»?

— Отец и брат с раннего детства подружили меня с мячом. Я часто пропадал на улице с ними, а уже в пять лет отправился заниматься в футбольную секцию. Так что мой путь был предопределен. Правда, какое-то время я еще занимался теннисом, даже показывал неплохие результаты, но я решил, что мой спорт — это футбол.

— Если бы не футбол, кем бы ты стал?

— Как раз теннисистом! Конечно, уровня Новака Джоковича я вряд ли бы достиг, ведь он уникален. Но я бы попытался!

Страхиня Эракович в матче против «Спартака». Фото ФК «Зенит»

«Новый Видич»

— Ты всегда играл на позиции центрального защитника?

— Я играл на разных позициях, но на детском и юношеском уровне — в формате «шесть на шесть» или «восемь на восемь». Всю сознательную карьеру я провожу в обороне и никогда не стремился играть в нападении. Многие мои друзья всегда хотели атаковать, а меня привлекала оборона.

— Год назад итальянская газета Corriere dello Sport назвала тебя новым Видичем. Для тебя это прозвище лестно или ты не любишь сравнения?

— Всегда приятно, когда сравнивают с такими сильными игроками — все-таки Видич был капитаном «Манчестер Юнайтед» и остается легендой сербского футбола. Но мне, конечно, еще работать и работать для того, чтобы достичь подобных результатов.

Любитель собак

— Ты пробыл в «Црвене Звезде» больше 13 лет. Тяжело ли было решиться на переезд?

— Действительно, когда я принял решение о переходе в «Зенит», то первое время у меня были какие-то странные чувства. Я 22 года прожил со своей семьей в одном городе, а тут — все новое. Но, честно говоря, я быстро ко всему привык. Мне нравится в Санкт-Петербурге. Сейчас у меня уже есть ощущение, будто я провел здесь пару лет, а не месяц.

— А к чему было сложнее всего привыкнуть?

— Единственное, из-за чего было тяжеловато, — это отдаление от семьи, от мамы, папы, песика. Но при этом я понимал, что в какой-то момент покину Белград. Сейчас я здесь живу с девушкой, недавно ко мне приезжала мама.

— А что у тебя за пес? Приедет к тебе?

— Его зовут Токио, он живет у нас уже три года. Я каждый день созваниваюсь со своими, и они снимают мне видео о том, как он там живет. Конечно, я бы хотел, чтобы он сюда приехал, но проблема в том, что английских бульдогов самолетом перевозить нельзя, а по земле — очень трудно и далеко. Скучаю по Токио, так как привязан к нему. Но я вообще люблю собак: весной во время матча Кубка Сербии со «Сремской-Митровицей» на поле выбежал пес. Футболисты и судьи растерянно смотрели, пока он гулял по газону, а я понимал, что собака просто перепугана — схватил ее и спокойно вынес за пределы поля.

Страхиня Эракович. Фото ФК «Зенит»

Рад, что сразу в основе

— Ты сразу же заиграл в стартовом составе. Когда переходил, обговаривалась ли твоя роль в команде? Другими словами, ожидал ли ты, что так быстро станешь футболистом основы в «Зените»?

— Никто не может гарантировать место в стартовом составе, так что речи об этом не шло. Я не ожидал, что буду играть сразу — мне этого не обещали. Но, естественно, мне этого хотелось. Любой футболист рассчитывает, что его будут ставить на матчи в новой команде. Рад, что так все сложилось и я сейчас играю.

— Когда «Зенит» играет с тройкой центральных защитников, ты занимаешь позицию страхующего. Это ответственная роль, требующая постоянного общения с партнерами. Как меняются твои задачи на поле в зависимости от позиции?

— Центральный защитник — моя предпочтительная позиция. Да, при необходимости я могу выйти на месте как левого защитника, так и правого, а также готов выполнить любую поставленную тренером задачу. В целом моя роль на позиции страхующего мало чем отличается от других: главное — не дать соперникам забить.

Рука в матче с «Факелом»

— Если бы тебя попросили составить резюме, какие качества ты бы назвал своими главными плюсами?

— Вообще это ваша работа, журналистов, но, мне кажется, я хорошо играю один в один, а также обладаю неплохой скоростью для центрального защитника.

— А длинный пас? В матче с «Факелом» ты исполнил прекрасную передачу из глубины, в результате которой «Зенит» забил гол.

— Это одна из тех задач, которые перед нами ставят тренеры. Не только я, но и другие футболисты отрабатывают длинные передачи. Вообще перед нами ставят много разных задач, которые я не буду озвучивать во время интервью. Но отмечу, что тренерский штаб в «Зените» — сильный и профессиональный.

— В конце матча с «Факелом» был момент, когда мяч попал тебе в руку в штрафной и все на стадионе думали, что сейчас будет назначен пенальти. А ты?

— Я тоже сначала думал, что будет пенальти, но один из моих одноклубников сказал, что перед этим эпизодом был фол в атаке. И уже позже я сам убедился в этом на видео — игрок соперника нарушил правила, так что судья принял верное решение.

Страхиня Эракович. Фото ФК «Зенит»

Фанаты на базе

— Ты полностью отыграл матч со «Спартаком». Как впечатления?

— Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с Вечным дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Я и так понимал, что накал страстей в матчах «Спартака» и «Зенита» высок, и мне было очень приятно стать частью этого противостояния. Прекрасно знаю, что болельщикам «Зенита» особенно важны победы над «Спартаком», и я рад, что мы выиграли и подарили им положительные эмоции.

— В какой момент матча ты понял, что это одно из самых принципиальных противостояний российского футбола?

— Задолго до стартового свистка. Одноклубники перед началом встречи говорили, что это один из главных матчей в сезоне. А в день нашего вылета в Москву на нашу базу приехали болельщики — они создали великолепную атмосферу и зарядили нас мощной энергией, которая помогла нам набрать три очка. Это тоже один из факторов, который показал, насколько эта игра важна городу и клубу.

— Когда «Спартак» забил, «Зениту» было тяжело — в следующей атаке Промес чуть не сравнял счет. У тебя возникли сомнения в результате?

— Нет, я не сомневался, что мы победим.

Не ранжирую соперников

— В конце прошлого года матч «Зенита» и «Спартака» завершился дракой, и сейчас градус борьбы был высок. Какой была атмосфера на поле? Не было ощущения, что все снова может перерасти в потасовку?

— Честно говоря, я не ожидал никакой драки — мы же не бойцы MMA, а футболисты. Было жесткое, но цивилизованное дерби.

— Учитывая историю с твоим возможным переходом в «Спартак», была ли эта игра для тебя вдвойне принципиальной?

— На самом деле нет. Для меня любая игра важна, и я не ранжирую соперников. То, о чем говорят вокруг, меня совершенно не интересует, я был полностью погружен в игру и не думал ни о чем, кроме нее.

— Год назад была информация, что «Зенит» на тебя вышел с предложением. Ты действительно мог перейти тогда?

— По этому поводу я тоже не могу ничего сказать. Возможно, кто-то другой знает об этом больше, но меня никто не уведомлял, так что и комментировать тут нечего.

Страхиня Эракович. Фото ФК «Зенит»

РПЛ сильнее сербской лиги

— Какое в Сербии мнение о российском футболе? Российская премьер-лига сильнее чемпионата Сербии?

— Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской.

— Даже сейчас, когда есть изоляция от еврокубков?

— Мы же говорим конкретно о национальных турнирах. И я вижу, что здесь уровень выше, чем у меня на родине. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды. У нас не бывает легких побед — каждая игра достаточно сложная.

— Изоляция не останавливала тебя при переходе? «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, там ты был бы на виду.

— Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

— Не боишься, что переход в Россию по этой причине снизит вероятность твоего трансфера в Европу?

— «Зенит» — большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Зените».

— Есть ли у тебя личная цель на сезон?

— Самое главное — хорошо играть: чтобы я был доволен своими действиями и приносил команде пользу. И конечно, командные цели всегда важнее: мы намерены защитить чемпионский титул в этом сезоне.