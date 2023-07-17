«Спартак» ждет наследника Видича. Станкович сравнил Эраковича с Нестой

Рассказываем о сербском защитнике, который может стать игроком красно-белых.

Мечтал о «Звезде» и роли защитника

22-летний Страхинья Эракович этим летом в России на слуху. Сначала появилась информация, что игрока хочет видеть в «Краснодаре» главный тренер «быков» Владимир Ивич и южане готовы заплатить за этот трансфер 6,5 миллиона евро. Данные слухи, впрочем, опроверг знаменитый агент Деян Йоксимович. Пообщавшись с «РБ Спорт» и Sport24, он сообщил: новость давно потеряла актуальность, Эракович хотел бы выступать в Лиге чемпионов, и вряд ли какой-то российский клуб в текущих условиях готов заплатить 10 миллионов евро, которые якобы рассчитывала получить за своего воспитанника «Црвена Звезда».

Но прошло время, и вот уже представляющий интересы футболиста Зоран Павлович подтвердил Metaratings.ru, что предложение от «Спартака» получено и оно рассматривается. Причем, по данным «СЭ», сумма компенсации — порядка 8 миллионов, а игроку предложено соглашение по схеме «3+1». Издание Mozzart Sport уточнило: красно-белые предлагают семь миллионов и 10 процентов от суммы будущей продажи серба, причем по соглашению «Црвены Звезды» и «Зенита» питерский клуб имеет право повторить любое предложение по трансферу Эраковича.

В общем, целый ребус, подтверждающий, что спрос на защитника высок. Ну а большое будущее ему сулили с юных лет. Он шел к своей мечте о «Црвене Звезде», за которую болела вся семья, еще играя во дворе со старшими ребятами. И в 9 лет Страхинья получил приглашение в Белград, отметившись голевой передачей в игре с красно-белыми за команду из родной Батайницы. Причем Эракович, что редко случается с детьми, всегда хотел играть только в обороне.

В итоге Страхинья оказался готов и к новому — более высокому уровню, и к тому, чтобы выделяться на уровне опытных партнеров. Так, в молодежке «Звезды» он был младше одноклубников на два года, что не помешало стать одним из героев чемпионского сезона, по ходу которого красно-белые выдали сумасшедшее дерби с «Партизаном», перевернув игру со счета 0:3.

Фото Global Look Press

В 17 лет — в главной команде

Если в «Барселоне» постоянно пытаются разглядеть в молодых талантах очередного наследника Лионеля Месси, то в «Звезде» каждый перспективный защитник обречен на сравнение с Неманьей Видичем. Так что переход в «Спартак» станет логичным развитием карьеры Эраковича. А в Сербии параллели с Видичем начали проводить еще в юном возрасте, когда молодой талант сыграл в финальном турнире первенства Европы U-17.

Хотя знаменитый Деян Станкович увидел иное. Экс главный тренер «Звезды», порой доверявший Эраковичу капитанскую повязку, сказал, что его футболист — такой же, как Алессандро Неста. Но чаще Страхинью сравнивали с Давидом Луизом, причем бразилец был одним из его кумиров. «Я ношу эту прическу сколько себя помню. Такой стиль у меня, так сказать, с рождения. Из-за похожего стиля и позиции Луиз является одним из моих образцов для подражания», — говорил после вызова в главную команду «Звезды» Страхинья.

Юношу позвали на предсезонный сбор вскоре после того, как он отметил 17-й день рождения, а когда дошло до дебюта, все вспомнили, что уже в школе говорили: он играет, как ветеран, тонко чувствует игру, умело выбирает позицию и при росте 184 см хорош в воздушных дуэлях. В игре с минским «Динамо» Эракович появился на поле неожиданно (сменив на 30-й минуте получившего травму одноклубника) и не стушевался. Мастерски сыграл в отборе против опытного Милевского и так и не дал звездному сопернику отличиться.

На том сборе Страхинья внимательно слушал ветеранов, которые его поддерживали, и тренера Владана Милоевича. Только прическу, за которую его наградили прозвищем Чупа, менять не стал. Когда юноша не уловил суть упражнения, тренер пошутил: «Постригись, ты так ничего не слышишь». Но все-таки важнее отношение к работе, а Эракович сразу понял, что мужской футбол предъявляет иные требования. Видел, чего ему не хватает, и каждый день отправлялся в тренажерный зал, закачивая руки и верхнюю часть тела.

Фото Global Look Press

Гол в сборной и трофей в Питере

Логичным развитием карьеры стал временный уход за игровой практикой в «Графичар». В первой лиге Эракович окончательно адаптировался к мужскому футболу и вернулся в «Звезду», готовым к выходу на новый уровень. И если в сезоне-2020/21 у Страхиньи набралось в чемпионате 13 неполных матчей, то два последних турнира он стабильно проводил свыше трех десятков игр, будучи твердым игроком основного состава.

В общем, внес серьезный вклад в исторический успех: красно-белые стали первой командой, на протяжении трех сезонов делавшей золотые дубли, выигрывая чемпионат и Кубок Сербии.

Прошлым летом Эракович дебютировал в сборной, сыграв против Норвегии в Лиге наций, а потом попал в заявку на ЧМ-2022. «Я рад, что мои игры в «Црвене Звезде» не остались незамеченными, и могу обещать, что не буду останавливаться на этом. Это приглашение станет для меня еще большей мотивацией вернуться из Катара более качественным и опытным игроком», — говорил после объявления состава национальной команды Страхинья.

Правда, на мировом первенстве он так и остался запасным, хотя сербы играли в три центральных защитника и в трех турах пропустили восемь мячей. Зато в этом году Эракович принял участие в двух отборочных матчах Евро-2024, где Сербия идет второй, лишь по дополнительным показателям уступая Венгрии. А летом — после признания лучшим молодым игроком чемпионата Сербии — забил в товарищеской игре Иордании. Сделал то, что пока не удалось в «Црвене Звезде». Та побеждает и без голов Эраковича, который периодически отмечается результативными передачами, а самое главное — цементирует оборону.

Это именно то, что нужно «Спартаку». Наследник Видича — звучит круто что в Белграде, что в Москве. А победы в России у Эраковича уже есть. Пока в Кубке PARI Премьер — 2023, где защитник помог «Звезде» в решающем матче против «Фенербахче» (3:1). Страхинье в нашей стране понравилось, и хотя он после победы в Санкт-Петербурге говорил об ожидании Лиги чемпионов, ей, возможно, придется пожертвовать ради перехода в «Спартак».