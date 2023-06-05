Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

Подводим итоги работы рефери в чемпионате России-2022/23. Арбитры стабильны — среднее число неправильных действий по сравнению с первой частью турнира не изменилось

Как было в прошлых сезонах

В чемпионате России-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 матчах.

В первой части чемпионата-2021/22 было 51 неверное решение в 144 сыгранных встречах. За весь турнир их накопилось 87 в 244 матчах.

В первой части чемпионата-2022/23 в среднем ошибок стало еще больше — 67 в 136 играх. То есть почти в каждой второй встрече принималось неправильное решение в ключевом эпизоде.

Такая же динамика сохранилась и весной. Всего зафиксировано 120 ошибок в 240 матчах. Это невероятно много.

77 ошибок помогли исправить ВАР

При этом не учтены ошибки, исправленные после вмешательства видеоассистентов (ВАР). А их тоже хватало.

Всего в 237 матчах, на которых работали видеоарбитры (в трех играх 30-го тура их не задействовали), с помощью ВАР после вмешательства исправлены еще 77 неверных решений рефери, принятых в ключевых эпизодах.

Вы представляете масштаб бедствия?! То есть всего в 240 играх было под 200 ошибок! Для чемпионата страны, для турнира такого уровня это невероятно много.

50 ошибок — в пользу «Спартака», «Химок», «Ахмата» и «Оренбурга». Главный «пострадавший» — тоже «Спартак»

Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Спартака» (15 раз) и «Химок» (13 различных эпизодов). Но при этом 14 раз вердикт арбитров был ошибочно вынесен не в пользу красно-белых.

В прошлом чемпионате главными «выгодоприобретателями» стали «Локомотив» и «Зенит», а чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

Лучший — Безбородов, худшие — Бобровский, Фролов и Любимов

Продолжает держать высокую планку 50-летний Владислав Безбородов — и по внешнему виду, и по физической готовности, и по качеству работы. Отсюда и больше всех назначений — 22 в 30 турах (плюс 8 в качестве ВАР). И по среднему числу ошибок он тоже дает фору, используя огромный опыт и мастерство.

На другом «полюсе» — Ян Бобровский и Антон Фролов, у которых всего 13 матчей чемпионата России на двоих в роли судей. Конкуренцию им, так получилось, составил Артем Любимов.

Статистика ЭСК

В нашем футболе нередко вводят людей в заблуждение, собирая и публикуя статистику, касающуюся только решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Как известно, она отвечает на обращения департамента инспектирования, департамента судейства и контрольно-дисциплинарного комитета, когда возникают те или иные разногласия в оценке эпизодов.

Но главным образом ЭСК выступает как инструмент для успокоения болельщиков и клубов (даже заголовки официальных новостных заметок чаще всего положительные), когда их представители бурно и не очень выражают недовольство работой арбитров и им нужно куда-то пожаловаться.

Именно поэтому в комиссии были и есть иностранные эксперты. К ним вроде как доверия больше (да, они в ЭСК в первую очередь по этой причине), а значит, ЭСК со своим мнением может выступать как некая верховная судебная инстанция. Настолько верховная, что на ее вердикт даже не подать апелляции.

Что касается статистики, то нужно подчеркнуть, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды, возникающие по ходу чемпионата. Она реагирует только на упомянутые выше обращения. И то не на все, а лишь на те, что должна рассматривать в соответствии с утвержденным положением. Например, она не станет оценивать правильность назначения углового удара, вбрасывания мяча или установки стенки перед выполнением штрафного удара. ЭСК изучает только ключевые эпизоды.

Приятно читать и слышать, что комиссия поддержала судью, нашла его решение верным, но это не отражает общей ситуации, которая далека от идеальной.

Без учета ошибок, исправленных после вмешательства видеоарбитров.

Мажич не волшебник

В третий раз за последние три года заговорили о приезде в Россию Милорада Мажича. Дважды это было еще при Ашоте Хачатурянце, который, по некоторым данным, и вел тогда переговоры о том, чтобы серб возглавил наших арбитров. По разным причинам этого не произошло. Вместо Мажича сначала появился Витор Мануэл Мелу Перейра, недолго поработавший в России. А затем назначили человека не из судейской среды.

Прилетит ли серб в Москву этим летом? Еще недавно можно было ответить утвердительно. Все шло к тому, что он покинет Кипр, где работал, станет руководителем департамента судейства и привезет еще одного или двух заместителей. Тоже из Сербии.

Но есть и иная информация. Или слух. Что Мажич выдвинул свои условия работы, касающиеся в первую очередь его самостоятельности и независимости. Просто быть одним из многих начальников, но нести за все ответственность он не готов. Ему нужно единоначалие — примерно то, которое было у Роберто Розетти.

В любом случае серб не волшебник. Даже если он приедет, за день или месяц мгновенно ничего не улучшит и кардинально не изменит. Хотя бы потому, что ему потребуется время на адаптацию и знакомство. Лишь бы Мажич не стал еще одним «судейским гастарбайтером» — как Виктор Кашшаи, который заработал в России хорошие деньги и улетел.